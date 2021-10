Worlds 2021: ya está todo listo para que empiece la fase de grupos

SHANGHAI, CHINA- October 3rd: Day 1 of the League of Legends 2020 Worlds Group Stage on October 3, 2020 in Shanghai, China. (Photo by David Lee/Riot Games)

Está por arrancar el evento principal de Worlds, en Reykjavík, Islandia, donde los mejores 16 equipos de todo el mundo juegan el torneo más importante de League of Legends en búsqueda de la cima.

La fase de grupos consta de cuatro zonas de cuatro equipos cada una, que se enfrentarán al mejor de una partida en formato doble round-robin, se enfrentan todos contra todos dos veces. Los primeros dos de cada grupo tendrán su lugar asegurado en los playoffs, mientras que el resto volverá a casa. Mañana se jugarán los dos primeros partidos de cada zona.

En el grupo A, los coreanos DAMWON Gaming comenzarán su defensa del título justo contra el campeón mundial del 2019, el equipo chino FunPlus Phoenix. Por otro lado, el tercero de la liga europea, Rogue, jugará contra el otro tercero, pero de Nortamérica, Cloud9.

Por el grupo B, el T1 de Faker, se enfrentará a DetonatioN FocusMe, el campeón japonés que por primera vez puso pasar de la fase de Play-In. EDward Gaming, campeón chino, debutará contra los ganadores de la LCS (Liga norteamericana), 100 thieves.

En la zona C, Royal Never Give Up, que clasificó a través de las finales regionales de China, jugará contra PSG Talon, campeón de la liga del sudeste asiático. Por su parte Fnatic, finalista del campeonato europeo, se cruzará con Hanwha Life, el último clasificado de Corea.

Por último, en el grupo D, Gen.G, otro de los coreanos en el torneo, se medirá ante el equipo chino LNG Esports, que arrasó en el Play-in con cuatro victorias y ninguna derrota. El campeón de Europa, MAD Lions jugará contra Team Liquid, finalista norteamericano.