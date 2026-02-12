Con el arrepentido Uberti en la cárcel tras quedar preso por la valija de Antonini Wilson, se reanudó hoy el juicio Cuadernos

El juicio por los cuadernos “de las coimas” a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados por sobornos se reanudó hoy con nuevos planteos de las defensas cuestionando la legalidad de la investigación en la etapa de cuestiones preliminares. En esta jornada el Tribunal Oral Federal 7 prevé escuchar entre otras a la defensa de Juan Bautista Pacella, de la Constructora Dos Arroyos SA.

Desde hoy uno de los acusados y “arrepentido” en la causa, el ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti seguirá en juicio desde la cárcel de Ezeiza, tras quedar preso ayer en otra investigación penal porque su condena a cuatro años y seis meses de prisión quedó firme por decisión de la Corte Suprema. Se trata del caso de la valija con casi 800 mil dólares que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país de contrabando en 2007, hace ya casi 20 años.

Uberti comenzó a cumplir su pena ayer martes por orden del Tribunal en lo Penal Económico 1. Desde la cárcel también es sometido a este juicio el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido, preso por la tragedia del tren de Once. Y desde su casa con prisión domiciliaria en la causa Vialidad y una pena de seis años de prisión lo hace la ex presidenta Kirchner.