Judiciales

Escándalo de los seguros: procesaron a la empresa de Martínez Sosa y al exadministrador de Olivos

La decisión del juez federal Sebastián Casanello abarcó a otras firmas del rubro e incluyó embargos sobre bienes y dinero en la causa donde ya está procesado el ex presidente Alberto Fernández

Guardar
Alberto Fernández y Héctor Martínez
Alberto Fernández y Héctor Martínez Sosa en la residencia de Olivos

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy a la empresa del broker amigo del ex presidente Alberto Fernández, Héctor Martínez Sosa, como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública y embargó sus bienes y dinero.

En la misma resolución procesó además al ex administrador general de la residencia presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, por haber facilitado reiterados encuentros entre el broker y el Presidente en la quinta de Olivos sin dejar constancia alguna, según la acusación.

El rol del administrador de Olivos

Rodríguez fue acusado de actuar como nexo entre el empresario y el entonces presidente de la Nación. Según consta en la resolución, habría facilitado encuentros y comunicaciones que permitieron ejecutar la maniobra y asegurar el mantenimiento del conflicto de interés.

Para los investigadores el acusado permitió el ingreso sin registrar de Martínez Sosa y su esposa -por entonces secretaria privada del presidente Fernández- María Cantero a la Residencia Presidencial de Olivos, al menos, el 7 de agosto de 2020, “momento en el cual, se concretó un encuentro en persona entre el empresario y el exmandatario en su oficina. Dicho evento fue retratado y esa imagen constituyó una prueba del vínculo de amistad entre ellos.”

En el fallo se enumeran diferentes episodios. “Entre el 25 de febrero y el 3 de marzo de 2022, coordinó una reunión entre Héctor Martínez Sosa y Alberto Ángel Fernández, ante un requerimiento explícito del primero, con el objetivo declarado de ejercer influencia en el expresidente de la Nación para asegurar la permanencia en el cargo del ex director de Nación Seguros S.A., Gustavo Carlos García Argibay.

“Cada una de las intervenciones de Rodríguez vino acompañada de un profundo conocimiento del plan criminal de la pareja, así como de un consentimiento expreso de cooperar con él”, concluyó el juez.

Rodríguez “sabía del conflicto de interés, sabía de su aprovechamiento para obtener contratos con el Estado y colaboró con ello”, agregó en esa línea la resolución judicial y así “se sumó al esquema delictivo como una pieza más del engranaje, aun cuando no haya sido irremplazable”.

El exintendente de Olivos quedó procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor” con un embargo de 787.997.801,56 millones de pesos.

Las empresas

En el segundo tramo de la investigación en la que ya están procesados el ex presidente, Martínez Sosa y otros implicados, se avanzó sobre la responsabilidad social empresaria en la trama delictiva que se investiga: una maniobra para beneficiar indebidamente a determinadas productoras y compañías aseguradoras a través del aprovechamiento de situaciones de conflicto de interés.

“Los hechos ilícitos tuvieron como marco el escenario generado tras el dictado del decreto 823/2021 por parte del entonces presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández, que imponía la obligación al sector público de contratar sus seguros en forma exclusiva con “Nación Seguros S.A.”, recordó el juez.

Este contexto habría sido “aprovechado por funcionarios infieles para contratar de modo irregular -y desviando el interés general- a ciertos productores de seguros (bajo las figuras de asesores directos, organizadores y masters) en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.; así como a empresas de seguros como coaseguradoras en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.“.

Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., representada por Héctor Horacio Martínez Sosa, fue señalada como beneficiaria de comisiones por $416.546.348,81.

Las personas jurídicas imputadas habrían obtenido beneficios indebidos en perjuicio del erario público, al tiempo que sus autoridades permitieron la actuación ilícita de sus dependientes sin implementar mecanismos de control o programas de integridad (compliance), explicó el fallo en la causa en la que interviene el fiscal federal Carlos Rívolo.

La investigación determinó que funcionarios infieles aprovecharon el contexto de las contrataciones oficiales para favorecer de modo irregular a ciertos productores y compañías de seguros.

Además, se hizo foco en la existencia de vínculos personales entre la máxima autoridad de la empresa y el por entonces titular del Poder Ejecutivo Nacional durante el período investigado, lo que representó un indicador de riesgo elevado en los procedimientos.

La Justicia dispuso también el procesamiento de otras empresas, entre las que se destacan Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Los beneficios atribuidos a las firmas alcanzan los $2.022.318.533,52 en el caso de San Cristóbal y montos relevantes en el resto de las compañías.

La resolución sostiene que las empresas “toleraron las conductas desplegadas por sus autoridades y no implementaron sistemas efectivos de prevención de ilícitos”.

“La existencia conocida de vínculos personales de su máxima autoridad con el titular del Poder Ejecutivo Nacional constituyó un indicador del elevado nivel de riesgo”, advirtió el fallo.

Temas Relacionados

segurosAlberto FernándezHéctor Martínez sosa

Últimas Noticias

Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

Los abogados tienen oportunidad de expresar cuestiones preliminares a los jueces. De momento, las quejas se centraron en las declaraciones de los arrepentidos y la nulidad de la acusación del Ministerio Público Fiscal

Causa Cuadernos: las defensas retoman

La Fiscalía rechazó cerrar la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El expresidente podría llegar a juicio incluso si alcanza un acuerdo privado con Fabiola Yañez. El juez Daniel Rafecas definirá si lo envía a debate oral y público

La Fiscalía rechazó cerrar la

Tras procesar a De Vido, Casanello deja el Juzgado 11 y la causa “Seguros” tendrá nuevo juez

El magistrado pidió no renovar su subrogancia en el juzgado vacante desde la muerte de Bonadio. Antes de irse, firmó fallos clave contra el ex ministro y por la estafa de los “Guardapolvos”. El miércoles se define su reemplazo.

Tras procesar a De Vido,

“Cuidate Sebastián”: seis años de prisión por amenazar a jueces, funcionarios y periodistas

Facundo Radaelli estará preso hasta 2029. Un Tribunal lo condenó por hostigar a los jueces Sebastián Ramos y Ariel Lijo, funcionarios, periodistas e influencers

“Cuidate Sebastián”: seis años de

Excluyen a una mujer de la herencia de su esposo al probarse que estaban separados al momento de la muerte

Un juez civil de la Ciudad de Buenos Aires resolvió apartar a la esposa de la sucesión tras reconstruir el alejamiento definitivo del hogar, el traslado del hombre a otra provincia, su enfermedad y la falta de contacto entre la pareja en los meses previos al fallecimiento

Excluyen a una mujer de
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Qué hay detrás de la

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

Christian Petersen reveló que tuvo un problema cardíaco antes de subir al Lanín: “Háganse los chequeos”

La sorpresiva declaración de puño y letra de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Estoy enamorada”

Úrsula Corberó y el Chino Darín: el romance nacido en un set, la familia como puente y el amor entre dos tierras

María Becerra vivió un día como bombera voluntaria en Perú: “En la próxima emergencia te rescato yo”

INFOBAE AMÉRICA

La IA está obligando a

La IA está obligando a los médicos a responder una pregunta: ¿Para qué sirven?

Los mejores casinos online en España en 2026, según expertos

Mujer fue capturada escondiendo una especie en peligro de extinción en sus pantalones en un estado de EEUU

Cuba no se decide en Díaz-Canel: el poder real es el modelo y su aparato de poder

Brasil colocó 4.500 millones de dólares en bonos globales en los mercados internacionales