Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

El debate oral y público por los Cuadernos de las Coimas tiene una nueva jornada este martes, desde el mediodía. En las audiencias previas se escucharon los planteos preliminares de los exfuncionarios y ahora es turno de las defensas de empresarios y otros acusados.

En mayor medida, los argumentos defensivos buscan impugnar la validez de la investigación y plantear nulidades de los pilares que sostienen el juicio.

El Tribunal Oral Federal N° 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— escucha a las partes y, una vez que concluya esta etapa, se pronunciará sobre la procedencia de cada planteo.