Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

Los abogados tienen oportunidad de expresar cuestiones preliminares a los jueces. De momento, las quejas se centraron en las declaraciones de los arrepentidos y la nulidad de la acusación del Ministerio Público Fiscal

El debate oral y público por los Cuadernos de las Coimas tiene una nueva jornada este martes, desde el mediodía. En las audiencias previas se escucharon los planteos preliminares de los exfuncionarios y ahora es turno de las defensas de empresarios y otros acusados.

En mayor medida, los argumentos defensivos buscan impugnar la validez de la investigación y plantear nulidades de los pilares que sostienen el juicio.

El Tribunal Oral Federal N° 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— escucha a las partes y, una vez que concluya esta etapa, se pronunciará sobre la procedencia de cada planteo.

La materialidad de la prueba,
La materialidad de la prueba, eje de los ataques del kirchnerismo a la causa.

La reanudación del juicio por la causa de los “Cuadernos de las coimas” dejó al descubierto una dinámica que marcará el ritmo de las próximas semanas: una estrategia de las defensas que, contrastada con la realidad acumulada en el expediente, parece chocar contra una pared de hormigón. Durante estas jornadas de debate, que se reanudaron tras la feria de enero, los abogados de Cristina Kirchner, Julio De Vido y algunos de los principales empresarios imputados han desplegado una batería de nulidades que intentan reescribir la historia procesal, ignorando que las máximas instancias de la Justicia ya les cerraron esas puertas. Habrá que esperar para ver si, en el transcurso de esta etapa, surgen hechos nuevos que no hayan sido analizados con anterioridad.

La Fiscalía rechazó cerrar la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

El expresidente podría llegar a juicio incluso si alcanza un acuerdo privado con Fabiola Yañez. El juez Daniel Rafecas definirá si lo envía a debate oral y público

Tras procesar a De Vido, Casanello deja el Juzgado 11 y la causa “Seguros” tendrá nuevo juez

El magistrado pidió no renovar su subrogancia en el juzgado vacante desde la muerte de Bonadio. Antes de irse, firmó fallos clave contra el ex ministro y por la estafa de los “Guardapolvos”. El miércoles se define su reemplazo.

“Cuidate Sebastián”: seis años de prisión por amenazar a jueces, funcionarios y periodistas

Facundo Radaelli estará preso hasta 2029. Un Tribunal lo condenó por hostigar a los jueces Sebastián Ramos y Ariel Lijo, funcionarios, periodistas e influencers

Excluyen a una mujer de la herencia de su esposo al probarse que estaban separados al momento de la muerte

Un juez civil de la Ciudad de Buenos Aires resolvió apartar a la esposa de la sucesión tras reconstruir el alejamiento definitivo del hogar, el traslado del hombre a otra provincia, su enfermedad y la falta de contacto entre la pareja en los meses previos al fallecimiento

Agresiones en un grupo laboral de WhatsApp: un trabajador despedido deberá indemnizar a una ex compañera

Una gerenta de recursos humanos demandó a un ex empleado administrativo por los mensajes que este envió a través del grupo interno, con insultos, expresiones vejatorias y abusivas, contenido de tenor sexual y amenazas contra ella. La Cámara de Apelaciones confirmó un fallo que lo obliga a pagar una compensación

