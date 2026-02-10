Causa Cuadernos: las defensas retoman sus planteos en el juicio contra Cristina Kirchner y otros 85 acusados

El debate oral y público por los Cuadernos de las Coimas tiene una nueva jornada este martes, desde el mediodía. En las audiencias previas se escucharon los planteos preliminares de los exfuncionarios y ahora es turno de las defensas de empresarios y otros acusados.
En mayor medida, los argumentos defensivos buscan impugnar la validez de la investigación y plantear nulidades de los pilares que sostienen el juicio.
El Tribunal Oral Federal N° 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli— escucha a las partes y, una vez que concluya esta etapa, se pronunciará sobre la procedencia de cada planteo.
La reanudación del juicio por la causa de los “Cuadernos de las coimas” dejó al descubierto una dinámica que marcará el ritmo de las próximas semanas: una estrategia de las defensas que, contrastada con la realidad acumulada en el expediente, parece chocar contra una pared de hormigón. Durante estas jornadas de debate, que se reanudaron tras la feria de enero, los abogados de Cristina Kirchner, Julio De Vido y algunos de los principales empresarios imputados han desplegado una batería de nulidades que intentan reescribir la historia procesal, ignorando que las máximas instancias de la Justicia ya les cerraron esas puertas. Habrá que esperar para ver si, en el transcurso de esta etapa, surgen hechos nuevos que no hayan sido analizados con anterioridad.