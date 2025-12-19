Judiciales

Ornella Calvete se negó a declarar en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

La ex funcionaria del Ministerio de Economía e hija de uno de los principales acusados guardó silencio en tribunales

Ornella Calvete en Comodoro Py
Ornella Calvete en Comodoro Py 2002, antes de ser indagada en la causa ANDIS

La ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete se negó este viernes a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi en la investigación por supuesto pago de sobornos y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto coso en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La mujer es hija de Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados en la causa e imputado como supuesto jefe de asociación ilícita. Está detenido en otra causa penal con condena firme por explotación de la prostitución ajena.

La ahora ex funcionaria llegó a los tribunales de Retiro al mediodía y se retiró poco antes de las 15 tras negarse a declarar. Cerró una nueva ronda de indagatorias dispuestas por el juez a pedido del fiscal tras concluirse con una primera tanda de 15 imputados.

En un allanamiento a su casa el 9 de octubre último se le encontraron 700 mil dólares sobre cuyo origen aún no se dieron explicaciones en la Justicia. Hasta ese momento ejercía como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación, nombrada el 1 de septiembre de 2024. Renunció el 18 de noviembre pasado, a raíz del escándalo judicial en la causa ANDIS.

Miguel Ángel Calvete ya fue indagado acusado de ser un supuesto lobista entre droguerías y ANDIS. Según la acusación, hay conversaciones entre Calvete padre e hija vinculadas a supuestas contrataciones con prestadores.

En uno de los casos, el padre le manifestó que “ya concretó una reunión”, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, “una lambo, una granja, lo que quieras”, según el dictamen del fiscal Picardi.

Quién es Miguel Ángel Calvete

Calvete fue vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas y también concejal por el bloque Nueva Dirigencia Cambiemos en La Matanza entre 2015 y 2019. Presidió la comisión de Salud Pública en ese cuerpo legislativo local.

En su dictamen acusatorio, el fiscal Picardi lo ubica como una de las cabezas del entramado delictivo, vinculado a la Droguería Profarma SA y gestor de contratos y pagos a droguerías sin ser parte de la estructura de ANDIS.

Miguel Angel Calvete, el padre
Miguel Angel Calvete, el padre de Ornella Calvete, indagada hoy en la causa ANDIS

Se determinó que Calvete “es una persona vinculada a múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A”.

Además, tenía “vinculaciones e influencia directa” con el ex titular del organismo Diego Spagnuolo y otro funcionario del organismo Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía en su propia casa y en bares de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Las indagatorias

En esta nueva tanda de indagatorias se presentaron además Diego Martín D’Giano, Patricia Canavesio y Julio Viera y al igual que Calvete se negaron a declarar.

Según la acusación fiscal, D’Giano era Director de Prestaciones Médicas de ANDIS al momento de los hechos.

En base al análisis de teléfonos secuestrados a Calvete “se pudo constatar que también posee conversaciones con Patricia Canavesio, quien trabajaría para él y es parte de su círculo de confianza”.

El juez Casanello terminó así con la primera y segunda ronda de indagatorias y en la mayor parte de los casos los imputados se negaron a declarar, entre ellos el ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

Sin embargo, la semana pasada el autor de los audios que dieron origen a la investigación presentó un escrito en el que negó los cargos y deslindó la responsabilidad en otro ex funcionario de ANDIS, Daniel Garbellini.

El juez tiene que resolver las situaciones procesales de todos los indagados en el caso.

