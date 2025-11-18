Judiciales

La Corte Suprema deberá resolver si Gildo Insfrán puede ser candidato a Gobernador de Formosa por novena vez

Tras recibir el dictamen del Procurador General Eduardo Casal, que reconoció la jurisdicción del tribunal, los jueces analizarán la validez de la reforma de la Constitución provincial que volvió a habilitar al mandatario

Guardar
Gildo Insfran es gobernador de
Gildo Insfran es gobernador de Formosa desde 1995

En un dictamen presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal reconoció la competencia originaria del máximo tribunal para intervenir en la causa que cuestiona la habilitación de una nueva reelección del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

El alto tribunal ya había resuelto que no puede existir reelección indefinida en esa provincia, pero se reformó reformó la Constitución a través de una clausula transitoria que habilita a Insfrán a presentarse por una única vez a una próxima reelección, en 2027.

El caso fue iniciado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la cláusula transitoria cuarta de la Constitución provincial. La misma fue incorporada en la última reforma constitucional y habilita a Insfrán a postularse para un noveno mandato consecutivo como gobernador, y a Eber Solís para un tercer mandato como vicegobernador.

Los fundamentos

En su dictamen, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso guarda “estrecha vinculación” con una causa anterior en la que la Corte Suprema ya había intervenido y declarado la inconstitucionalidad de la reelección indefinida en la provincia.

El fallo del procurador Casal
El fallo del procurador Casal resolvió que el máximo tribunal tiene jurisdicción en el caso Formosa

En ese precedente, el máximo tribunal había considerado que la habilitación de una octava candidatura de Insfrán violaba principios fundamentales de la Constitución Nacional y de tratados internacionales sobre derechos políticos y alternancia en el poder.

El dictamen subraya que, dadas las circunstancias y la naturaleza federal del caso, corresponde que la Corte Suprema ejerza su competencia originaria, tal como lo hizo en el antecedente inmediato. “En consecuencia, opino que, sobre esa base, corresponde a la competencia originaria de V.E.”, concluye el documento firmado este martes.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal avala la intervención de la Corte Suprema en un caso que vuelve a poner en debate los límites a la reelección de los gobernadores y la vigencia de los principios republicanos en las provincias argentinas.

A partir de este dictamen, y escuchada la opinión del Procurador, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, podrán resolver sobre este nuevo planteo.

En diciembre de 2024, el tribunal le había puesto fin a la reelección indefinida del gobernador de Formosa, al aceptar un amparo que presentó la Confederación Frente Amplio Formoseño contra el octavo mandato consecutivo que obtuvo el gobernador Gildo Insfrán.

Por unanimidad, los jueces Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y el actualmente retirado Juan Carlos Maqueda concluyeron que la cláusula de la constitución provincial que le permitió competir en las elecciones, y quedarse en el poder durante tres décadas, es contraria a la Constitución Nacional.

Desde cuando gobierna Insfrán y cómo fue la reforma de la Constitución de Formosa

Gildo Insfrán es gobernador de Formosa desde 1995. Antes había ejercido como vicegobernador desde 1987 y como diputado provincial desde 1983. Luego de todos esos años en relevantes cargos públicos de la provincia, la Corte Suprema puso un límite a su continuidad imponiendo el principio republicano de la alternancia en el Poder.

Allí el dirigente impulsó una reforma de la constitución de la provincia que concedió la alternancia del titular del Poder Ejecutivo pero interpretó, a través de una cláusula transitoria, que la actual era su primera gestión con las nuevas reglas.

En ese marco, la Convención Constituyente de Formosa aprobó el 24 de septiembre de 2025 la eliminación de la reelección indefinida para los cargos de gobernador y vicegobernador, pero permitiendo con la mencionada cláusula que Insfrán pueda volver a postularse.

El texto aprobado establece que el gobernador y el vicegobernador ejercerán funciones durante cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente solo por un mandato consecutivo. Si ya fueron reelectos o se sucedieron, solo podrán volver a presentarse tras un intervalo de un período. De este modo, la provincia adapta su normativa al Artículo 90 de la Constitución Nacional, que limita la reelección en cargos ejecutivos, aunque concediéndole a Insfrán un nuevo y “último” mandato.

Temas Relacionados

Corte Suprema Reelección Gildo Insfrán Ministerio Público Fiscal Confederación Frente Amplio Formoseño Formosa Argentina Constitución Eber Solís Gobernadorúltimas noticias

Últimas Noticias

Casación pide más celeridad en Cuadernos y ofrece que el juicio a Cristina Kirchner se haga en Comodoro Py

Dos jueces del Tribunal Oral Federal 7 se reunieron con los camaristas durante casi 40 minutos. Hubo pedidos y ofertas y mañana habrá una decisión

Casación pide más celeridad en

Confirman procesamiento de Alberto Fernández en la causa de los Seguros

Lo resolvió la sala II de la Cámara Federal porteña que lo dejó cerca de ser enviado a juicio oral acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a un broker amigo con contrataciones de pólizas de seguros durante su mandato

Confirman procesamiento de Alberto Fernández

Avanza la investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad

La causa expone conexiones entre empresarios y funcionarios en el manejo irregular de contratos y gastos incompatibles con los ingresos declarados por los principales imputados

Avanza la investigación por corrupción

Se negó a declarar Miguel Ángel Calvete, el supuesto “jefe paraestatal” de la ANDIS

El empresario no respondió preguntas y seguirá detenido por una condena previa en otra causa. Mañana indagarán a Diego Spagnuolo, ex director del organismo

Se negó a declarar Miguel

Lorenzetti cuestionó el juicio de los Cuadernos de las Coimas: “No es admisible un proceso en estos términos”

El juez de la Corte advirtió que las megacausas requieren juicios presenciales y celeridad, reclamó infraestructura adecuada y sostuvo que procesos así deberían avanzar incluso durante la feria judicial

Lorenzetti cuestionó el juicio de
DEPORTES
El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

TELESHOW
Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

INFOBAE AMÉRICA

A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum