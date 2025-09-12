Judiciales

Allanaron propiedades de Diego Spagnuolo y hallaron USD 80 mil sin declarar: renunciaron sus abogados

Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes defendían al ex titular de ANDIS. Alegaron “motivos personales”. Los procedimientos fueron en un barrio privado

Guardar
Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo

Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa donde lo investigan por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron este viernes a su defensa.

Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia.

“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, se lee en el documento al que accedió Infobae.

Además, según pudo confirmar este medio, el fiscal del caso, Franco Picardi, hoy realizó allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo. Además, en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco, se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.

Tanto Diego Spagnuolo como Daniel Garbellini optaron por no apoyar el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente. Los abogados de Spagnuolo -que ahora renunciaron- argumentaron la necesidad de revisar el expediente antes de fijar posición y solicitaron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello. Hasta el momento, las defensas de ambos ex funcionarios no acompañaron el planteo de nulidad ni descartaron la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que no han tomado una decisión definitiva al respecto.

La renuncia de los abogados
La renuncia de los abogados

El pedido de nulidad cuestiona la validez de los audios como prueba, denunciando un inicio del proceso caracterizado por “oscurantismo” y desinformación, y señalando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Nacional. Por este motivo, consideran que todo lo actuado en la causa debe ser anulado.

Actualmente, ninguna de las personas mencionadas en la causa —Spagnuolo, Garbellini o los dueños de la droguería— recibió una imputación formal. El expediente se mantiene bajo secreto de sumario, situación que restringe el acceso de las partes y que podría prorrogarse otros diez días a pedido del fiscal Franco Picardi. El juez Casanello espera ahora la opinión de la fiscalía y la querella (a cargo de la ONG Poder Ciudadano), para resolver sobre el planteo de nulidad, decisión que podrá ser apelada.

Declaraciones y ratificaciones claves

En las últimas horas, el consultor en comunicación libertario Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Picardi. Cerimedo ratificó en tribunales que Spagnuolo le relató un esquema de sobornos en las compras de medicamentos, estructura que finalizaba en la Secretaría General de la Presidencia. Cerimedo, ex asesor de comunicación de La Libertad Avanza, afirmó que las conversaciones con Spagnuolo fueron reiteradas a lo largo de 2024, y que Spagnuolo le fue narrando, de manera progresiva, los detalles del circuito de los presuntos pagos indebidos en la ANDIS.

Fernando Cerimedo
Fernando Cerimedo

Desde el entorno de Cerimedo aclararon que el testigo aportó toda la información que poseía y que permanecerá en reserva cualquier otra declaración debido al secreto de sumario vigente. Cerimedo también sostiene públicamente que no fue quien grabó a Spagnuolo y que, como abogado, el ex funcionario era consciente de la gravedad de sus dichos.

La investigación se inició tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, quien aportó la grabación difundida en el canal Carnaval Stream. Paralelamente, la defensa de la droguería Suizo Argentina argumenta que las grabaciones habrían sido adulteradas y obtenidas en violación de la intimidad, por lo que consideran que la causa es inválida.

Denuncias cruzadas y otras causas en trámite

El Gobierno denunció además una presunta operación ilegal de inteligencia tras una segunda filtración de grabaciones vinculadas a Karina Milei. Este nuevo expediente se encuentra en manos del fiscal Carlos Stornelli e involucra a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes difundieron los audios originales. Ambos declararon en Comodoro Py, afirmaron no estar imputados y se pusieron a disposición de la Justicia.

Así, el proceso se encuentra en una etapa de definiciones clave en torno a la validez de las pruebas y los próximos pasos de la investigación judicial, mientras persiste la incertidumbre respecto a eventuales imputaciones y eventuales colaboraciones procesales de los involucrados.

Temas Relacionados

Diego SpanuoloCoimas en discapacidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cuadernos: la fiscal y la UIF se opusieron a la impunidad y rechazaron que los empresarios paguen para evitar el juicio

Fabiana León y Paul Starc se opusieron al planteo de las defensas. “No hay precio que pueda evitar el daño institucional que se ha hecho; en esta fiscalía no se vende impunidad”, aseguró la fiscal

Cuadernos: la fiscal y la

Cuadernos: los empresarios “arrepentidos” piden un arreglo económico y ofrecen desde un departamento en Miami hasta un barco

A través de sus abogados, participan de una audiencia ante el Tribunal Oral 7. Apuntan a desembolsar una suma millonaria y revertir sus procesamientos. La fiscal y la UIF se opusieron al acuerdo

Cuadernos: los empresarios “arrepentidos” piden

Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio: hoy habrá una audiencia clave

Las defensas de empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo fueron convocadas por el titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Méndez Signori. Luego deberá opinar la fiscalía y resolver el Tribunal, lo que podría ocurrir hoy mismo

Empresarios acusados de corrupción en

Un testigo ratificó en tribunales los dichos de Spagnuolo en los audios sobre las presuntas coimas en Discapacidad

El consultor Fernando Cerimedo confirmó que el ex titular de ANDIS le habló de hechos de corrupción. Se presentó el jueves por la noche en Comodoro Py y declaró ante el fiscal Picardi

Un testigo ratificó en tribunales

“Centeno se hace el pobrecito”: habla la ex mujer del chofer de los cuadernos de las coimas

Hilda Horovitz, una de las delatoras clave del caso, será una de las principales testigos en el juicio que comenzará este 6 de noviembre contra CFK, Julio De Vido y su ex marido. Su nueva vida de changas con su perro Choco, sus acusaciones contra el remisero y el misterioso departamento en el que vive

“Centeno se hace el pobrecito”:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de filete de merluza

Receta de filete de merluza a la romana, rápida y fácil

El dólar subió por quinta jornada consecutiva en otro día negativo para acciones y bonos

¿Los básicos conquistan Hollywood?: quiénes son los famosos devenidos en influencers de looks clásicos

Un adolescente apuñaló a otro a la salida de una escuela en José C. Paz

Los implantes orales metálicos aumentan el riesgo de enfermedades, según los expertos: cuáles son las alternativas

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y aliados exigieron una “tregua humanitaria” de tres meses en Sudán

La OTAN reforzará su flanco oriental con tropas y defensas aéreas tras la incursión de 21 drones rusos en Polonia

Tensión en Turquía: el principal opositor Imamoglu compareció ante un tribunal por presunta falsificación de su título universitario

Carreras técnicas con grado de bachiller en Perú: opciones y duración

Steven Spielberg revive la magia de “Tiburón”, en el 50° aniversario de su estreno

TELESHOW
José María Muscari emocionó al

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

El primer viaje de Chechu Bonelli junto a sus hijas tras su separación de Darío Cvitanich

Jorge Martínez volvería a vivir en la Casa del Teatro luego de separarse de su novia y regresar de México

María Julia Oliván anunció la suspensión de su obra de teatro: “Todavía no me puedo reir de lo que sufrí”

El detalle de un video en la casa de Wanda Nara en Punta del Este hizo estallar los rumores de embarazo