Guardar
Oscar Centeno, el autor d
Oscar Centeno, el autor d elas anotaciones en la causa conocida como "Los cuadernos de las coimas"

Unos 36 imputados, entre empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo, apuntan a dar vuelta su participación en el juicio por los escritos de Oscar Centeno, conocido como “la causa de los Cuadernos”, donde se reveló una trama de pagos de sobornos entre 2005 y 2015 por contratistas del Estado.

El reclamo de los imputados se encuadra en la aplicación de la figura de la “reparación integral”, es decir, el pago de una suma millonaria, previsto en el Código Penal, y apuntan a evitar el proceso oral cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre.

La cifra ofrecida toma como base el monto de los embargos, actualizados dede 2018 hasta ahora, y rondaría los 8 millones de dólares.

En ese contexto, el titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual para este viernes, donde se analizarán los pedidos de los imputados. Entre otros, participará la fiscal Federal Fabiana León, quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados. Lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. Posteriormente, será el tribunal quien tenga la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos.

Entre los empresarios y ex funcionarios que estarían dispuestos a pagar se encuentran:

Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi): Ofreció $181.236.691,18 (equivalentes a 125.423 dólares), suma calculada según lo estimado en el requerimiento fiscal y actualizada por IPC. Declaró ser inocente y aclaró que no reconoce responsabilidad penal.

Hugo Alberto Dragonetti (Panedile): Propuso pagar $1.421.195.500 (983.526 dólares), equivalente a los embargos sobre él, actualizados por intereses del Banco Nación. Además, se comprometió a asistir a cursos de compliance y ética empresarial. Afirmó que los pagos que hizo en su momento fueron “aportes” al Partido Justicialista y que se vio obligado a entregar dinero a Ernesto Clarens para liberar pagos de Vialidad.

Benjamín Gabriel Romero (EMEPA): Ofreció $510.298.166 (equivalentes a 353.147 dólares), cifra calculada sobre un embargo de $100 millones actualizado. Como arrepentido, admitió haber pagado USD 600.000 en coimas para renovar la concesión de la Hidrovía y “retornos” de hasta USD 500.000 anuales para mantener contratos ferroviarios.

También se presentarán hoy ante el tribunal, entre otros, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos De Goycochea, César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián Ezequiel García Ramón, Claudio Glazman, Alberto Taselli, Jorge Balán, Benjamín Romero y Rodolfo Poblete.

Los empresarios Armando Roberto Loson
Los empresarios Armando Roberto Loson (Grupo Albanesi), Hugo Alberto Dragonetti (Panedile), Benjamín Gabriel Romero (EMEPA), Ángelo Calcaterra y Enrique Pescarmona

El debate de la propuesta

Esta alternativa empezó a generar revuelo y reacciones encontradas, tanto en el ámbito jurídico como social. El que alzó la voz fue Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, quien se mostró indignado por esta posibilidad.

Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad”, afirmó en declaraciones al diario La Nación. “Ya pedí mi sobreseimiento a los jueces de instrucción y no me fue aceptado, ¡y ahora pasa esto!”, lamentó.

La propuesta de que los empresarios puedan ser sobreseídos tras pagar una reparación millonaria resulta, para Centeno, una afrenta a la justicia: “Me parece contrapuesto para mí, que a los que proponen pagar un monto de dinero queden sobreseídos de culpabilidad y es como que aquí no ha pasado nada”, enfatizó desde el lugar secreto donde permanece bajo protección oficial.

Audiencia para el debate oral

Por otra parte, el TOF 7 mantiene la realización el 24 de septiembre de la audiencia donde, junto a las partes, fijará las pautas de organización así como también la “limitación de prueba” para el debate oral y pública previsto para el próximo 6 de noviembre que tendrá más de 140 imputados, entre ellos, la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pocas semanas atrás, el empresario Gabriel Romero, propietario del grupo Emepa, había cuestionado que el juicio se realizará de manera virtual. El pedido fue sustanciado a comienzos de agosto por la Cámara Federal de Casación, que en una resolución reclamó agilizar la realización del debate.

El polémico antecedente de la “Fiesta de Olivos”

La ex primera dama, Fabiola
La ex primera dama, Fabiola Yañez, y el ex presidente, Alberto Fernández

Como antecedente de un caso de “resarcimiento integral” previsto en el Código Penal se puede mencionar el caso de la llamada “fiesta de Olivos” donde se celebraba el cumpleaños de la entonces primera dama, Fabiola Yáñez, en la residencia presidencial mientras regía el Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio por la pandemia del COVID-19 decretado por Alberto Fernández mediante DNU y que, entre otras cosas, prohibía estrictamente los encuentros sociales.

La ex pareja presidencial y el resto de los participantes fue denunciada y tras el devenir de la instrucción del expediente con las indagatorias realizadas, luego de varios meses de negociación con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, el 23 de mayo de 2022, tanto Alberto Fernández como Fabiola Yáñez, concretaron un resarcimiento económico donde entre los dos abonaron 3 millones de pesos. El monto fue depositado en una cuenta del Instituto Malbrán luego que el Juez Lino Mirabelli homologara el acuerdo que, además, sirvió para que el resto de los imputados evitaran ser procesados.

El juicio por la causa Cuadernos será el más grande vinculado a la corrupción en la historia argentina: tendrá a las máximas autoridades del gobierno de CFK y a los empresarios más importantes del país entre los acusados, como Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, Benito Roggio y Carlos Wagner, entre otros.

La acusación es por el pago de sobornos para asignar irregularmente obras públicas. Se conoció por las anotaciones que en su cuaderno hacía Centeno, chofer del exfuncionario de Planificación Federal Roberto Baratta.

Temas Relacionados

causa cuadernoscorrupcióncristina fernández de kirchnerCausa de los cuadernos

Últimas Noticias

Un testigo ratificó en tribunales los dichos de Spagnuolo en los audios sobre las presuntas coimas en Discapacidad

El consultor Fernando Cerimedo confirmó que el ex titular de ANDIS le habló de hechos de corrupción. Se presentó el jueves por la noche en Comodoro Py y declaró ante el fiscal Picardi

Un testigo ratificó en tribunales

“Centeno se hace el pobrecito”: habla la ex mujer del chofer de los cuadernos de las coimas

Hilda Horovitz, una de las delatoras clave del caso, será una de las principales testigos en el juicio que comenzará este 6 de noviembre contra CFK, Julio De Vido y su ex marido. Su nueva vida de changas con su perro Choco, sus acusaciones contra el remisero y el misterioso departamento en el que vive

“Centeno se hace el pobrecito”:

La Cámara de Casación ordenó que continúe una investigación contra ex funcionarios por escuchas ilegales

Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2009 e involucran agentes del Estado que habrían usado a la Secretaría de Inteligencia para espiar con motivaciones políticas

La Cámara de Casación ordenó

Jorge Rial y Mauro Federico declararon ante el fiscal Stornelli por la denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei

Los citaron como testigos y ratificaron que no revelarán sus fuentes. Entregaron un pendrive con los archivos donde se escucha la voz atribuida a la secretaria de la Presidencia, y quedaron bajo resguardo dentro de un sobre lacrado

Jorge Rial y Mauro Federico

La Asociación de Fiscales pidió no tomarle juramento a un funcionario acusado de corrupción

Presentaron una solicitud al Procurador General, Eduardo Casal, para que no se le reciba juramento a Germán Oestmann como integrante del Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales. Dudan de su imparcialidad y de la idoneidad ética

La Asociación de Fiscales pidió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es la principal hipótesis

Cuál es la principal hipótesis en el caso del padre y su hijo de 3 años hallados muertos en Córdoba

Caen las muertes por enfermedades crónicas en el mundo pero el progreso se desacelera, según un estudio en The Lancet

Receta de galletas de miel, rápida y fácil

Cerró sus puertas una reconocida fábrica de motos en Campana y despidió a la mayoría de sus operarios

Rosario: robaron una ambulancia, cayeron en la pileta de una casa, se tirotearon con la Policía y terminaron detenidos

INFOBAE AMÉRICA
El ejercicio físico impulsa la

El ejercicio físico impulsa la neurogénesis y fortalece la salud mental

Una nueva clase de peligrosos opioides sintéticos se expande por el mundo: los nitacenos

Mariana Enríquez y Marta Sanz encabezan el Festival de editoriales “Back to the Book” en Madrid

Caen las muertes por enfermedades crónicas en el mundo pero el progreso se desacelera, según un estudio en The Lancet

El discurso con que Rafael Spregelburd entró a la Academia de Letras

TELESHOW
Pablo Granados celebró sus 60

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor

Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, participará en San Sebastián y Sitges

Pampita y Martín Pepa muy enamorados en la Polinesia: la primera foto juntos de su viaje romántico

La inesperada reacción de Darío Barassi ante el comentario de una participante: “¡Sacala, sacala!”

Leandro Paredes fue a ver Rocky con su esposa en medio de los rumores: bromas, sonrisas y una gran ovación