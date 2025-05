La cara de las madres del Neonatal de Córdoba contra Brenda Agüero: “Nos acusan de llorar por plata”

La enfermera Brenda Agüero está acusada por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba

Un grupo de madres del Hospital Neonatal de Córdoba publicó una carta abierta contra la defensa de la enfermera Brenda Agüero, la principal acusada por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho. El descargo es una respuesta a los alegatos del abogado Juan Manuel Riveros, quien sugirió que algunas familias podrían haber mentido en sus declaraciones para asegurarse las millonarias indemnizaciones que se ordenarán si la Justicia confirma los hechos.

“Nosotras, las madres, no perdimos a nuestros hijos. A nuestros bebés los asesinaron e intentaron asesinar en el Hospital Materno Neonatal, no elegimos estar acá. No elegimos ser parte de esta historia que nos arrancó el alma junto a lo más valioso que teníamos: nuestros bebés”, comienza el texto firmado por seis de las 13 mamás que integran la querella.

Y sigue: “Nos acusan de mentir. De llorar por interés económico. De usar la muerte de nuestros hijos como una oportunidad. ¿Saben lo que significa enterrar a un hijo? ¿Alguna vez sostuvieron en brazos a un bebé sin vida, sin entender por qué? ¿Alguna vez salieron del hospital con los brazos vacíos y el alma rota?”.

Las madres de las víctimas asisten a Tribunales todos los días con remeras que piden justicia para sus hijos

En sus alegatos de la semana pasada, el abogado Riveros se dirigió al jurado popular y lanzó una pregunta retórica que indignó a las familias de las víctimas: “¿Ustedes no van a repensar su declaración por estos montos de dinero?”. Se refería a las demandas civiles que hay en la causa. Si se comprueban los hechos, los damnificados obtendrán millonarios resarcimientos por sus pérdidas.

Además, sugirió que mientras más baja es la indemnización estipulada, “más se parece la declaración en juicio a la original”.

Según una publicación de Córdoba, en la causa hay 20 demandas civiles contra el Estado provincial, y juntas ascienden a más 8.500 millones de pesos. Se trata de un monto tentativo, que podría actualizarse una vez que se conozca el veredicto.

Esta postura de la defensa de Brenda Agüero fue calificada por las madres como un “ataque cobarde” que pretende desacreditar su búsqueda de justicia: “Ninguna madre debería tener que defender su dolor. Ninguna madre debería soportar que, encima de la pérdida, le pongan en duda su verdad. Fueron por la vida de nuestros bebés y ahora vienen por nuestra dignidad. No nos cabe en el cuerpo más dolor”, manifestaron en la carta.

La carta completa de las madres del Hospital Neonatal

A días de la sentencia

Esta semana concluirá la etapa de alegatos. Entre hoy y mañana expondrán las defensas de médicas y funcionarios del Hospital Neonatal.

En tanto, el jueves hará lo propio el abogado del ex ministro de Salud, Diego Cardozo, para quien la fiscalía pidió una condena de tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos. Está imputado por encubrimiento doblemente calificado, en calidad de coautor.

Luego de esa audiencia habrá un cuarto intermedio hasta el 26 de mayo, cuando está estipulado que empiecen las “últimas palabras” de los acusados. La Cámara Séptima del Crimen fijó el 2 de junio como fecha para dar a conocer el veredicto del jurado popular.

El caso

En un juicio histórico, sin precedentes en la historia argentina, se están debatiendo los presuntos asesinatos de cinco bebés y la descompensación de otros ocho recién nacidos. Todos los casos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022.

En sus alegatos, el fiscal Sergio Ruiz Moreno repasó una serie de pruebas que, a su entender, demuestran que las descompensaciones repentinas de los bebés -sanos, con partos exitosos- solo pueden explicarse con una mano asesina.

Además, reafirmó que las inyecciones de potasio e insulina que se detectaron en algunos niños fueron intencionales, y que la enfermera “es la única persona que estuvo durante las fechas en las que ocurrieron los 13 atentados”.

Brenda Agüero llegó a juicio presa en el penal de Bouwer

Tal como anticipó Infobae al comenzar el juicio, los fiscales de Cámara sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los recién nacidos para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeras para que la “ascendieran”. Quería dar el salto de Obstetricia a Neonatología, donde están los mejores enfermeros, de acuerdo a lo dicho por la acusación.

Aparte de la imputación contra la enfermera, hay una decena de directivos del hospital y funcionarios del Ministerio de Salud sentados en el banquillo de los acusados por encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes.

Es que todo lo ocurrido en el Neonatal se denunció recién un mes más tarde, el 4 de julio, gracias a que el marido de una médica sospechó lo obvio: que 13 muertes y descompensaciones en tan poco tiempo no podían haber pasado por casualidad.

Ningún funcionario o directivo reportó formalmente la cadena de tragedias inexplicables, aunque se tenía conocimiento de los hechos. Tampoco hubo fiscales o autoridades del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, hay pruebas suficientes para afirmar que Brenda Agüero les inyectó a algunos potasio y a otros insulina. Creen que lo hizo de forma deliberada y sabiendo que las dosis podrían ser letales.

La imputación contra Agüero es por cinco casos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, y otros ocho por el mismo delito, en grado de tentativa. Está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.