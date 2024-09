“A mí me cagaron”: habla la mujer que denunció a su ex marido tras la venta de una empresa unicornio

Andrea Luis. La mujer que denunció por estafa a su ex marido Matías Woloski, creador de una empresa tecnológica millonaria (redes sociales)

“Siempre actué de buena fe. Yo creía en mi marido. ¿Por qué me iba a mentir?... Claramente me equivoqué”. Estas son las palabras resignadas que Andrea Luis pronuncia ante Infobae, con una mueca de ironía y desazón. Durante dos horas, repasa los detalles de su vida junto a Matías Woloski, cofundador de Auth0, la empresa tecnológica que se vendió en 2021 por USD 6.500 millones. El noviazgo, la vida compartida, la propuesta de matrimonio, la reacción de su familia, la desilusión. Aun sabiendo lo que vendría después, ella se ríe de sí misma: “Yo siempre supe que le iba a ir bien. Si era un genio”. Lo que no puede creer es qué necesidad tenía de estafarla si de todos modos iba a ser millonario. Al revivir cada detalle, lo resume en cuatro palabras: “A mí me cagaron”.

Andrea denunció penalmente por estafa al hombre que había elegido para compartir su vida. Se pusieron de novios hace 20 años, se casaron en 2010 y se divorciaron en 2015. La liquidación de bienes se realizó al año siguiente. Pero mientras estuvieron juntos, Woloski creó la firma de seguridad informática Auth0 Inc, catalogada como “Unicornio Argentino” y vendida por una cifra millonaria.

Las propias notas periodísticas de sitios como Infobae, La Nación o Forbes forman parte de la denuncia. En ellas, Woloski cuenta que él y su socio Eugenio Pace, el CEO de la compañía, comenzaron a pensar en el negocio de la autenticación en 2008, cuando empezó a asomar a gran escala la posibilidad de hackear empresas para robar cuentas de los consumidores. En 2013 consiguieron su primer cliente importante: un contrato de cientos de miles de dólares. A finales de ese año, les ofrecieron USD 2 millones por su compañía, oferta que rechazaron. En 2014 y 2015 sumaron inversiones, crecieron a escala y continuaron rechazando ofertas, hasta que en 2021 se desprendieron de la compañía radicada en Estados Unidos.

Lo que la exesposa de Woloski sostiene ante la justicia es que el creador de esta startup la manipuló y presionó para que se desprendiera de las acciones de esa compañía, creada cuando estaban juntos, sabiendo que era una mina de oro que no iba a compartir. En la división de bienes no contó con asistencia letrada.

— ¿Por qué tardó tanto tiempo en denunciar?

— Siempre me quedó la duda por qué no se me entregó la documentación apenas nos separamos. Documentación que yo pedí varias veces y fui ignorada. En ese momento yo estaba atravesando una situación de vulnerabilidad. Pero creí, o quería creer, que la presión venía por el lado de su familia. No por Matías. Pero en un momento me hizo ‘click’.

— ¿Cuándo se dio cuenta del engaño?

— Hubo un hecho de público: la venta de nuestra empresa Auth0 Inc. a mediados del año 2021. La operación significó un supuesto de concentración económica debido a su magnitud y el valor transaccional derivado de la operación: UDS 6.500.000.000. En un primer momento me alegré y hasta le mandé un mail a Matías ya estando separados... Pero al tiempo reaccioné... Me salió decir: “Cómo me estafó este hdp. Me llevaron de las narices. Me dijeron espejitos de colores”.

— ¿Qué hizo?

— Yo había trabajado con el abogado Hernán Chiesa hace muchos años. Lo consulté. Y ahí me puse a buscar toda mi historia. Matías cuando se había ido de casa no se había llevado nada. Ni la ropa. Me dijo que la regalara. Me puse a buscar entre las cosas que yo tenía, en teléfonos viejos, en las fotos que tenía guardadas en la computadora, para ver si aparecía algún documento. Me da gracia: hoy en su instagram tiene una taza con un logo que diseñamos juntos. Recolectar toda esa información llevó tiempo. Y acá estamos.

— En su demanda usted explica la vida juntos. ¿Cómo fue la pareja y el divorcio?

— Siempre fui yo la que tuvo que adaptarse a muchas situaciones con mi nueva familia, pero quería tener una vida con él. Estuvimos casados por cinco años hasta que el 16 de octubre de 2015 se decretó nuestro divorcio. La disolución conyugal se daría más tarde por convenio privado y bajo sus reglas para poder estafarme. Tanto mientras vivimos juntos como durante el matrimonio, Matías siempre tuvo el manejo del dinero. Nunca me ponía a mí como cotitular de ninguna cuenta. Sólo él sabía cuál era nuestro activo y cómo estaba compuesto. Pero siempre confié en él y me avine a firmar cuanto documento me fue puesto adelante porque era él me lo pedía. No me daba ni tiempo a consultar a un abogado. Me asfixió económicamente... En medio del divorcio, como estaba apurado por casarse de nuevo, me empujó a acceder a su oferta de un departamento valuado en USD 170.000 como precio real de venta, para no quedar en la calle. En ese momento valuó Auth0 en USD 400.000. Nunca pensé que me estaba ocultando cómo eran las cosas.

— ¿Cómo eran la cosas?

— Días de nuestra disolución conyugal Matías ya sabía que la empresa era millonaria y apuntaba a ser otro Unicornio Argentino como Mercado Libre, lo que dista de los USS 400.000 que engañosamente me documentó que valía. En la audiencia él ni hablo pero su abogado sostuvo que Matías Woloski era monotributista, un muchacho pobre, cuando ya para el 2014 hasta sus empleados tenían tarjetas corporativas black de bancos de EEUU entre otros gastos suntuosos que se daba en el exterior y a mis espaldas en Buenos Aires, algo que supe mucho después.

— Su ex marido dirá seguramente que usted firmó los documentos...

— En la división de los bienes de la sociedad conyugal, como por derecho corresponde, cada cónyuge debía obtener el 50%. De lo poco que me documento mi ex marido y su abogado, sentí que así había sido. Pero yo nunca tuve a la vista ni resúmenes de cuenta actualizados de los depósitos e inversiones en el exterior, ni del producido durante los años de matrimonio y ni de la venta de la parte proporcional del supuesto paquete accionario que era ganancial y debía dividirse. El acuerdo que había firmado reflejaba una realidad absolutamente falsa e irreal. Al consultar ahora con abogados, porque yo no tuve antes ningún asesoramiento, y darme cuenta de lo que había pasado, sentí un estado de conmoción y una infinita vergüenza.

— Alguien podría pensar que actúa por resentimiento

— ¿Resentimiento? No. Es un derecho. Tuvimos un proyecto juntos. No funcionó. ¿Por qué el engaño? Fue la persona con la que compartí 13 años de vida. Me sentí una pelotuda. Veníamos sin hablarnos, me quería cobrar por el alquiler del departamento que habíamos compartido, me exigía que le cediera las acciones pero sin darme cuenta de nada... Un día de noviembre me citó en un Starbucks. El vaso decía mi nombre. ‘Mirá, te pedí el que te gusta’. Mi abuela acaba de morir. Aún estaba convulsionado en mi familia por la muerte de mi hermana. Me pidió disculpas por no haberme acompañado en aquel momento y me pidió que solucionemos esto: que él me dejaba el departamento si yo le firmaba esos papeles. “¿Estás contenta que ahora tenés tu departamento?”, me decía. Para ese momento, la empresa ya estaba valuada en 4 millones de dólares. En enero se casó en el Four Season. Hasta el mismo fotógrafo que tuvimos en nuestra boda contrató.

— ¿En cuánto la perjudicaron?

— Según mi abogado, es difícil hacer una estimación sin conocer los documentos de las empresas que se constituyeron cuando fuimos matrimonio y que no estuvieron en la liquidación de bienes. Seguramente lo podremos saber a medida que avance la causa.