Antes de la declaración del ex médico presidencial, la Justicia abrirá tres sobres clave para la causa de Fabiola Yañez

Federico Saavedra

Federico Saavedra, ex titular de de la Unidad Médica Presidencial, declarará mañana como testigo a las 10 en los tribunales de Comodoro Py en la causa por violencia de género que la ex primera dama Fabiola Yañez presentó contra su ex pareja y ex presidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero antes habrá una reunión clave para el expediente.

El fiscal federal Ramiro González convocó a las 9 a la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira, y a la querellante de Yañez, Mariana Gallego. Es para abrir los sobres que la defensa del ex presidente presentó con los nombres tres testigos que pidió que se declaren en la causa. Los llamó testigos A, G y D y no reveló sus identidades. La defensa explicó que lo hizo porque se trata de personas que trabajaron en la Quinta de Olivos y “deben tener recaudos especiales dado que su exposición pública podría comprometer la seguridad nacional”.

Para abrir los sobres la Fiscalía convocó a todas las partes. Allí se podrían hacer planteos y que el fiscal González resuelva si acepta citarlos a declarar. Se trata de los primeros testigos que la defensa de Alberto Fernández propuso en la causa. Junto con los sobres que contienen sus identidades hay una declaración que cada testigo hizo ante escribano público. Los tres dan cuenta que no hubo violencia de parte de Fernández hacia Yañez y que los moretones que sufrió fueron por otros motivos: caídas producto del consumo de alcohol o por las consecuencias de un tratamiento rico en plaquetas.

La “Testigo A” es una empleada doméstica que trabajó en el departamento de Fernández de Puerto Madero previo a su asunción como presidente y que luego fue nombrada en la Quinta de Olivos.

Por su parte, la “Testigo G” es una niñera que cuidó a Francisco, el hijo de la pareja, en la Quinta de Olivos. La mujer declaró ante escribano que los moretones que tenía Yañez eran producto de un “tratamientos de plasma rico en plaquetas”. La mujer agregó que se acordaba de esa situación porque al día siguiente hablaron de su miedo por las agujas: “Le he visto el machucón de extracción de sangre en el brazo y en la cara le note los pinchazos del tratamiento”, afirmó.

El fiscal Ramiro González convocó para mañana a las partes antes de la declaración de Saavedra (Foto: Adrián Escandar)

Saavedra es uno de los testigos más importantes. Según contó Yañez en su declaración fue quien la atendió de un moretón en el ojo derecho, producto de un golpe de Fernández en la cama en julio de 2021, para lo cuál le dio un tratamiento de globulitos de árnica. La justicia también cuenta con los registros médicos presidenciales de la ex primera dama

“Siempre tuvimos una relación muy cordial y de comunicarnos mucho. Por supuesto siempre acudí a él para todo lo que necesitaba con las cosas que tenían que ver cuando nació Francisco. En el proceso de tratamiento, siempre estaba en contacto directo con él. Teníamos una muy buena relación”, contó Yañez sobre Saavedra en su declaración.

Al ex titular de la Unidad Médica Presidencial le consultaran por la atención y fundamentalmente sobre si conocía o sabía de los golpes y agresiones que Yañez denunció que sufrió. Tanto la defensa de Fernández como la querella de la ex primera dama revelaron a Saavedra del secreto profesional, por lo que no tiene límites para declarar.

“Que de acuerdo a las manifestaciones de mi representado, esta parte no tiene objeción alguna y relevo del secreto profesional al Dr. Saavedra con la finalidad de declarar como testigo en las presentes actuaciones y estrictamente ceñido al objeto procesal de esta pesquisa”, planteó hoy la defensa del ex presidente en la causa.

Para mañana estaba prevista la declaración de Florencia Aguirre, una esteticista que atendió a Yañez y que fue propuesta como testigo por la querella porque conocía las agresiones. El fiscal la aceptó convocarla y le fijó fecha para mañana antes de Saavedra. Pero su testimonio fue postergado para el martes que viene en virtud de que se prevé que la declaración de Saavedra sea extensa y por la reunión que la Fiscalía convocó con las partes para las 9.