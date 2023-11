Caso Chocolate: arrestaron a otras tres personas y aguardan por la declaración de los Albini ante la fiscal

Facundo Albini

El concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, que durante años se desempeñó como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, declararían este jueves ante la fiscal Betina Lacki luego de entregarse y quedar detenidos. El miércoles declararon nueve personas que fueron detenidos durante los allanamientos de ayer, pero todos se negaron a contestar preguntas, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Facundo Albini dijo en declaraciones al diario La Nación que quiere “hablar” con el juez Guillermo Atencio pero la indagatoria se realiza ante la fiscal. “Si quieren hablar con el juez lo puede hacer pero es una charla informal”, aclaró una fuente de la investigación. Y agregó: “Hasta ahora no hubo ningún pedido, informal ni formal, de su abogado defensor”

Los Albini se entregaron en la mañana del miércoles en La Plata y quedaron detenidos luego de la orden que dictó el martes pasado el juez Guillermo Atencio en la causa en la que se investiga el uso de tarjetas de débito del puntero Julio “Chocolate” Rigau.

La maniobra de defraudación, superior a los 800 millones de pesos, habría comenzado al menos en 2021, con decenas de contratos, y no se descarta la participación de varios legisladores, según la investigación en curso. “Esos contratos son concedidos a los distintos legisladores por lo que posiblemente, con el avance de la investigación, podrán ser identificados los jefes de la organización delictiva”, dijo Atencio en una resolución de 22 carillas que dictó ayer.

Facundo Albini acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura.

Al momento de justificar su detención, el juez Atencio destacó “el vínculo de parentesco con Claudio Gustavo Albini, de quien resulta ser hijo, lo posicionó en un lugar privilegiado dentro de la misma y le permitió intervenir con Julio Rigau a los fines de exigirle el rendimiento de cuentas ante su progenitor”.

La detención de los Albini, acusados de los delitos de fraude y asociación ilícita, había sido pedida por la fiscal Betina Lacki y luego por la Fundación Poder Ciudadano. Además de su arresto, el juez pidió que les secuestren los celulares.

Luego de las elecciones, Atencio decidió avanzar con las detenciones de los Albini y de 15 dueños de las tarjetas de débito que tenía “Chocolate” cuando fue detenido, el 9 de septiembre. De esas 15 personas, la Policía Federal ya logró detener a 12. De ese total, nueve fueron indagados hoy pero se negaron a contestar preguntas.

Julio "Chocolate" Rigau

Además de las detenciones, el juez Atencio ordenó el martes la inhibición general de las cuentas bancarias vinculadas a las 49 tarjetas de débito incautadas en la detención de Rigau y de la cuenta de Claudio Albini, que tuvo un cargo clave en la Legislatura bonaerense.

Según se desprende de los mensajes que se extrajeron del celular del puntero, los Albini eran los “jefes” de Rigau. De hecho, Rigau tenía varios intercambios con Facundo, que estaba agendado como “Facu”.

El informe preliminar sobre el teléfono muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y, cuando te necesito, no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Hay más. El 5 de septiembre, apenas cuatro días antes de su detención, Rigau le mandó a Albini una foto de un comprobante de movimientos bancarios. Ese mismo comprobante estaba entre los tickets secuestrados a “Chocolate” el día de su detención.