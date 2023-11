Condenaron a 9 años de prisión al conductor de la lancha que mató al hijo de Federico Storani

Federico Storani, este viernes, al escuchar el veredicto (Fotos: Maximiliano Luna)

Más de siete años y medio después de la trágica madrugada en el Delta de Tigre, el empresario Pablo Torres Lacal fue condenado este viernes a nueve años de prisión por triple homicidio con dolo eventual. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro. El acusado quedará preso una vez que el fallo quede firme. No obstante se ordenó que no podrá abandonar el país no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas.

Te puede interesar: La Justicia dará a conocer hoy el veredicto por la muerte del hijo de Federico Storani

En la noche del 31 de marzo de 2016 en el Delta de Tigre, perdieron la vida Manuel Storani, el hijo de 14 años del dirigente radical Federico Storani; la madre del menor Ángeles Bruzzone y Francisco Gotti -un amigo del acusado-.

Hasta ahora, Torres Lacal no pasó ni un día preso. La fiscalía pidió que se lo condene a 12 años de prisión, mientras que la querella encabezada por el ex diputado nacional solicitó que se le apliquen 13 años de cárcel. Ambos reclamaron la inmediata detención por peligro de fuga. La defensa reclamó su absolución.

Te puede interesar: Federico Storani: “Siento alivio pero no puedo estar contento porque nadie me va a devolver la vida de Manuel y Ángeles”

La lectura se dio bajo una tensa expectativa de la sala de audiencias del entrepiso de los Tribunales de San Isidro, llena de familiares y amigos de la familia del histórico dirigente radical Federico Storani, padre de Manuel, una de las tres víctimas del choque de lanchas ocurrido el 31 de marzo de 2016.

Pablo Torres Lacal, el condenado

Pablo Torres Lacal escuchó atento la resolución de los jueces Ortolani, Sebastián Hipólito Urquijo y Gonzalo Aquino. Sentado junto a sus abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, fue el único imputado en la causa por las muertes de su amigo Francisco Gotti, Manuel Storani (14) y su mamá Ángeles Bruzzone. Según tuvo por corroborado el tribunal, él conducía la lancha Shark II que chocó en el canal Vinculación con su proa la banda derecha de la embarcación Mad II, donde navegaban Manuel y Ángeles junto a cuatro personas más que volvían de festejar un cumpleaños en el polo gastronómico del arroyo Pajarito.

Te puede interesar: Elevarán a juicios a los funcionarios públicos implicados en la causa de las muertes de bebés en Córdoba

Frente al banquillo de acusados, el dirigente radical Fredy Storani acompañó en silencio la lectura. Durante los alegatos de cierre, el 9 de octubre pasado, su abogado querellante Carlos Acosta había solicitado en su nombre la pena de 13 años de prisión por el delito de triple homicidio simple con dolo eventual. El fiscal Diego Callegari había acompañado esa hipótesis delictiva pero con un pedido de 12 años de cárcel. Ambos consideraron que Torres Lacal “despreció el valor de la vida” al momento de manejar su lancha esa madrugada en el río, sobre todo por la velocidad a la que iba y el “zigzagueo” que desplegó con la embarcación en la que viajaba junto a dos amigos.

noticia en desarrollo