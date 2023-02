Ampliaron la acusación contra el padre del ex tenista Pérez Roldán por trata de personas

Raúl Pérez Roldán

La Cámara Federal de Mar del Plata amplió la investigación contra Rául Pérez Roldán, padre del ex tenista Guillermo Pérez Roldán, a los delitos de lavado de dinero y trata de personas en el expediente en el que se investigan los maltratos físicos y psicológicos que aplicaba como entrenador de tenis. El tribunal también sostuvo que los delitos están vigentes y que se trata de un hecho continuado.

Se trata de la causa en la que se investiga a Pérez Roldán por los hechos contra su hijo y contra Graciela Pérez ocurridos en la década del 70 y del 80 cuando era entrenador de tenis en la ciudad bonaerense de Tandil. Los dos lo denunciaron por tener un método de entrenamiento de maltrato con golpes y ataques psicológicos. Graciela Pérez también lo denunció por violación.

Guillermo Pérez Roldán llegó a ser número 13 en el ranking mundial de tenis y ganó nueve torneos internacionales. Tiene 53 años, vive en Chile con su familia y décadas después contó su dramática historia que quedó reflejada en el documental “Guillermo Pérez Roldán, Confidencial”.

En la causa judicial el padre está siendo investigado por aplicar un “‘sistema’ o ‘método’ de entrenamiento en su carácter de director de la escuela de menores de la Asociación Argentina de Tenis, que se caracterizaba por la rigidez e intensidad. Pero por sobre todo, por infundir miedo como medio para la obtención de resultados deportivos y económicos”.

“Desde que fui chico practiqué tenis y también desde aquella edad trabajé en el ejercicio del deporte en condiciones de sometimiento físico, psicológico y con condicionamientos a mi libertad individual por parte de mi propio padre. El método de enseñanza, aprovechándose de la especial posición de privilegio y el prestigio que ostentaba, estaba basado en golpes y temor permanente. No tenían una explicación definida, podía ser porque había jugado mal al tenis, porque había jugado bien y para que no subestimara al rival o bien por su propio enojo personal. Yo siempre trataba de tener la culpa lo más posible. Antes de golpearme, me decía que me ponga pantalones de entrenamiento para que no me quedaran marcas en las piernas”, contó Pérez Roldán.

El juez federal de Azul Gabriel Giulio dispuso que se investigue a Rául Pérez Roldán por los delitos de de lesiones leves y graves, privación Ilegal de la libertad agravada y violación contra Graciela Pérez y por lesiones calificadas, reducción a la servidumbre contra su hijo y por administración fraudulenta y lavado de activos por apropiarse del dinero que ganó en los torneos en los que participó.

Pero tanto la Fiscalía como los abogados querellantes que representan a Guillermo Pérez Roldán y a Graciela Pérez apelaron para que intervenga la Cámara Federal de Mar del Plata. Los jueces y Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza aceptaron el planteo.

El tribunal ratificó que los hechos deben seguir en la justicia federal y sumaron como delito a investigar dentro de la causa el de trata de personas del que fueron víctima los denunciantes.

Los magistrados señalaron que “nos encontramos en una etapa tan incipiente de la investigación –que siquiera se ha iniciado- que no resulta posible descartar que con el avance de la misma, las conductas denunciadas merezcan una calificación legal distinta a la provisionalmente escogida por el juez aquo (por ejemplo que la reducción a la servidumbre que observa el Dr. Di Giulio en un futuro reciba un mas acabado encuadre típico como trata de personas, correspondiendo entonces la intervención de la justicia de excepción)”.

Para el tribunal el caso tampoco está prescripto a pesar que los hechos ocurrieron hace más de 30 años. “Corresponde permitir que quienes habrían sido víctimas de tan graves delitos durante su niñez, que impactaron tanto sobre su salud física y psíquica como en su integridad sexual, además de haber sufrido la violación de sus derechos patrimoniales, no se vean impedidos por la regla interna de la prescripción para –al menos- presentar su caso ante las autoridades judiciales y que se encare una investigación en consecuencia, mas allá del resultado que esta pudiere arrojar”, señalaron.

Y resaltaron que parte de los hechos ocurrieron cuando eran menores de edad y que se debe priorizar los derechos de los niños. “La acción penal en relación a los delitos contra la integridad sexual (violaciones y abusos) de los que habría sido víctima la Sra. Pérez, se encuentra vigente y habilita la investigación de los mismos. Asimismo, no puede dejarse de lado que según surge del relato de la denunciante, tales conductas gravísimas habrían sido cometidas en un contexto de violencia física (golpes que habrían dejado contusiones en su rostro, fractura de una costilla, etc.) y psicológica a la que era sometida por una figura de autoridad que era su entrenador deportivo, por lo que la indagación de tales hechos no puede escindirse de la hipótesis investigativa indicada en primer término”, enmarcaron Jiménez y Tazza.

Lo mismo respecto de Guillermo Pérez Roldán que tuvo como consecuencia de lo vivido “una serie de traumas que lo habrían llevado a seguir sufriendo la presión moral de su padre, de la que se habría valido este último para beneficiarse económicamente, despojándolo de los beneficios económicos de su exitosa carrera como tenista profesional, y según afirma el denunciante, nos encontraríamos frente a un delito continuado que aún en la actualidad le priva del acceso a la totalidad de su patrimonio”.

