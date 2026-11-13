Inteligencia artificial y educación: lo que la máquina no puede hacer, según Golombek y Reig

“La IA nunca nos va a pasar por arriba en creatividad, en empatía, en trabajo en equipo”, dijo Diego Golombek en Innova Educa 21 (U Siglo 21)

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Universidad Siglo 21 realizó el 5 de noviembre en Córdoba la novena edición del Congreso Internacional Innova Educa 21. El encuentro contó con transmisión simultánea y experiencias presenciales en Buenos Aires, Mendoza y Rosario.

Esta edición giró en torno a la Expansión del Código Humano, un concepto que invita a potenciar las capacidades para aprender, crear, decidir y colaborar junto a la inteligencia artificial. Tres perspectivas organizaron la agenda: cerebro, tecnología y red.

En entrevistas realizadas durante la jornada, Golombek y Reig coincidieron en una idea: la IA amplía posibilidades, pero no reemplaza aquello que distingue a las personas. Las autoridades de la universidad explicaron, a su vez, cómo esa mirada se aplica en su modelo académico.

La carpa principal del Campus Córdoba de Universidad Siglo 21 reunió a los asistentes del 9° Congreso Internacional Innova Educa 21, el 5 de noviembre (U Siglo 21)

Mejores notas, menos aprendizaje

Uno de los disparadores del congreso fue un estudio reciente sobre el uso de IA generativa en estudiantes, presentado en el video introductorio de la jornada. Diego Golombek, investigador del CONICET y doctor en Ciencias Biológicas, lo resumió así: “Estudiantes que hacían un trabajo con IA generativa de manera no demasiado reflexiva les iba mejor, tenían mejores notas, pero al cabo de un tiempo prudencial no recordaban nada de qué se trataba, con lo cual el aprendizaje no fue significativo”.

A cargo de la perspectiva Cerebro en una de las conferencias principales del Congreso Internacional Innova Educa 21, el científico advirtió que el fenómeno todavía es nuevo y exige reflexión. “Nos agarró por sorpresa, entonces todavía tenemos que pensar cómo se usa, cómo no se usa, cómo se regula”, señaló.

Diego Golombek y la fuerza de ocho mil millones de cerebros

El científico rechazó la visión apocalíptica que suele rodear a la tecnología. Para él, se trata de una herramienta extraordinaria que probablemente implique un cambio cualitativo. “Es una herramienta inventada por nosotros para mejorar la calidad de vida de la gente, incluyendo la cuestión educativa. No tiene sentido ponerse en una actitud ludita y decir: ‘No, no, esto viene a matarnos a todos’”, sostuvo Golombek.

Según su análisis, la IA y el cerebro humano operan en planos diferentes que no admiten comparación directa. La máquina siempre manejará más datos, pero las personas cuentan con otro recurso.

“Tenemos un cerebro y no solo un cerebro, tenemos ocho mil millones de cerebros para trabajar en conjunto. Y ahí no hay IA que valga”, afirmó. Cuando esos cerebros se conectan de manera adecuada, surgen propiedades emergentes que no aparecen de otra forma. Golombek lo ilustró con una imagen simple: una pared es distinta de un montón de ladrillos.

“Nos va a pasar por arriba en velocidad, ya nos pasó hace rato. En memoria, hace rato. Pero nunca nos va a pasar por arriba en creatividad, en empatía, en trabajo en equipo, en que se te caiga una idea que nadie esperaba”, aseguró el investigador.

Desde la conducción de la universidad, la lectura fue similar. Para la Mgtr. María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21, la IA obliga a revisar formas de pensar que funcionaban casi en piloto automático. “Yo creo que la IA dice: ‘tu mindset tiene que cambiar’. Y al cambiar ese mindset aparece de vuelta este mundo de la conciencia, de la creatividad, del sentido crítico”, aseveró.

Frente a ese fenómeno, la universidad eligió involucrarse en lugar de resistir. “Hay instituciones que deciden resistirla y otros que decidimos subirnos a la ola de ese fenómeno que no depende de nosotros. En cualquiera de los dos casos, creo que lo que uno tiene que pensar es con qué liderazgo y con qué rediseño estructural del sistema va a acompañar ese movimiento”, agregó la vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21.

“Asusta mucho el término inteligencia artificial, cuando la inteligencia es muchísimo más compleja que todo eso”, aseveró Dolors Reig en Innova Educa 21 (U Siglo 21)

Dolors Reig: “Eso es cómputo, no es inteligencia”

La psicóloga y docente universitaria española, a cargo de la perspectiva Tecnología del Congreso Internacional Innova Educa 21, puso en duda el propio nombre de la herramienta. A su juicio, lo que resuelve la máquina es la parte más operativa del pensamiento.

“¿Qué gracia tiene ser un buen matemático o ser un buen programador? Eso, de hecho, es lo menos inteligente. Eso es cómputo, no es inteligencia. Asusta mucho el término inteligencia artificial, cuando la inteligencia es muchísimo más compleja que todo eso”, afirmó Reig.

¿Por qué, entonces, se le atribuye tanto poder? La especialista lo explicó a partir del clima social de esta época. “En una sociedad de la incertidumbre, cuando lo escaso es la verdad, cuando ya no sabes, te apuntas a cualquier hechizo”, reflexionó.

A ese atractivo se suma un riesgo psicológico: la tendencia de estos sistemas a complacer a quien los usa. “A la gente nos encanta hablar de nosotros mismos. Otra cosa que nos encanta es que nos den la razón. Y la inteligencia artificial te la da”, advirtió Reig.

Por esa misma razón, considera que hablar de inteligencia emocional artificial es un oxímoron. “Si entre personas nos cuesta conectar a no ser que hayamos vivido lo mismo, ¿qué narices le vas a pedir a una máquina que no es capaz de sentir?”, planteó la psicóloga y docente universitaria de España.

Otra de sus preocupaciones se vincula con los datos de los que se nutren estos modelos. “Bebe de lo de siempre, bebe de lo establecido, bebe de lo que ya está publicado”, explicó. Ese origen, sostuvo, deja sin voz a las disidencias y a las minorías.

El contraste con las redes sociales es claro desde su mirada: “Las redes creo que son buenas para mostrar diversidad. La inteligencia artificial no. Con lo cual es un paso atrás, no es un paso adelante en ese sentido”, apuntó.

“Hay instituciones que deciden resistirla y otros que decidimos subirnos a la ola”, sostuvo María Belén Mendé en Innova Educa 21 (U Siglo 21)

Comunidad y valores frente a la incertidumbre

Reig vinculó el malestar actual con la soledad y la desconexión, una herida que observa también en su práctica como psicoterapeuta. Según advirtió, la IA profundiza la individualización: “Cuando tenemos el colectivo, ya toleramos mejor la incertidumbre”, aseguró.

En ese escenario, la universidad conserva un lugar clave como espacio de colaboración, antes de que la competencia del mercado se imponga. “El tema comunidad creo que es una oportunidad única, y en la universidad todavía puedes conservar eso y seguir trabajando”, consideró la psicóloga española.

La especialista observó, además, que las nuevas generaciones prefieren el trabajo en grupo, una disposición que a su criterio hay que aprovechar. Sobre los riesgos, recurrió a la imagen de que con una misma impresora 3D se puede fabricar un riñón artificial o un arma.

“¿De qué va a depender que haga una cosa o de otra? Más que nunca, de los valores”, planteó Reig. Por eso, se mostró en contra de retirar la tecnología de las escuelas. “Todo lo que excluyes no lo puedes hablar”, resumió la docente universitaria.

Esa transformación también alcanza al vínculo pedagógico.

María Belén Mendé, vicepresidenta de Fundación Universidad Siglo 21, describió cómo la IA altera la relación jerárquica entre docentes y estudiantes, sin que eso debilite el rol docente. “El rol se fortalece, pero lo que está pasando hoy es que los alumnos dominan mucho más la IA que los profesores y hay un puente de trabajo e inteligencia colectiva en el aula que rompe esa dinámica jerárquica”, señaló.

Un puente pendiente entre ciencia y educación

Golombek también se refirió a la distancia que todavía separa a los laboratorios de las instituciones donde ese conocimiento podría aplicarse. Por su campo de trabajo, convive con colegas que investigan memoria, atención y concentración: “Nos encanta lo que hacemos en el laboratorio, pero no damos el paso que falta: acercarnos a los lugares donde eso realmente se puede aplicar”, explicó.

Para el investigador, la división entre ciencia básica y aplicada no existe. “Es buena o mala ciencia. Si hacés buena ciencia, en algún momento aparece la aplicación. Lo que faltan son políticas en general que permitan que esa aplicación llegue a buen puerto”, analizó.

En la misma línea, destacó que la comunicación de la ciencia forma parte del trabajo científico, con una sola condición innegociable: el rigor. “Parte de hacer ciencia es contarla”, manifestó.

Universidad Siglo 21 tiene un espacio propio para ese cruce entre investigación y práctica: el área de innovación educativa. “El congreso Innova Educa y el área con el mismo nombre nacieron juntos hace ocho años, porque ese es nuestro laboratorio experimental”, explicó Mendé. Cada año, la institución publica un libro con las evidencias de ese trabajo.

El próximo paso, según Mendé, es abrir ese laboratorio para que otras instituciones educativas participen de sus líneas de investigación.

Cómo Universidad Siglo 21 integra la IA

Desde el inicio, la institución eligió no prohibir la herramienta, sino enseñar a usarla. “A la inteligencia artificial la hemos considerado desde sus inicios como una herramienta que tenemos que aprender a usar”, señaló Pablo Rivarola, vicerrector de Asuntos Académicos de Universidad Siglo 21.

El primer paso fue un instrumento validado para medir las competencias docentes éticas, tecnológicas y pedagógicas en el uso de IA. Los resultados mostraron un nivel ético alto, pero un dominio tecnológico que no estaba a la misma altura.

“Está bien que uno diga: ‘No se debe dar información personal a la inteligencia artificial’. Pero te pregunto: ¿Y cómo hacés para saber las calificaciones, comparar? Bueno, le cargo la información. Entonces, tu ética se acaba”, ejemplificó Rivarola.

A partir de ese diagnóstico, la universidad estableció una formación obligatoria en IA para su cuerpo docente. “Nuestro foco es que empiecen a usar una inteligencia artificial que esté prompteada, que esté desarrollada con un modelo pedagógico detrás”, explicó el vicerrector de Asuntos Académicos de Universidad Siglo 21.

Cada innovación atraviesa una evaluación con mediciones previas y posteriores. Si una herramienta no se usa, no se sostiene en el tiempo o no mejora el rendimiento académico, se da de baja.

Universidad Siglo 21 entregó el Doctorado Honoris Causa a María Corina Machado, que participó de manera virtual, en el cierre del 9° Congreso Internacional Innova Educa 21 (U Siglo 21)

Emprendimiento, proyectos con IA e inclusión

El error para potenciar la creatividad tiene un lugar central en la propuesta formativa de Universidad Siglo 21. “Casi el 70 % de nuestros alumnos se gradúan con un emprendimiento en marcha”, destacó Mendé.

En la última feria, en marco de Semana 21, se presentaron 90 proyectos, de los cuales el 90 % estaba mediado por IA. La universidad tiene hoy 60 iniciativas académicas atravesadas por esta tecnología, desde chatbots hasta experiencias agénticas y hackatones. “Cambios reales están sucediendo más rápido de lo que uno puede planificar”, ratificó la ejecutiva.

La perspectiva Red también se expresa en la inclusión educativa. Con más de 320 Centros de Apoyo Universitario (CAU) en el país, la institución cuenta con sedes gratuitas para comunidades originarias en Jujuy y Mendoza, surgidas de un acuerdo con esas poblaciones.

“Lo que se acordó con ellos –y que vino de su propia demanda– es que no querían que se fueran los estudiantes a las ciudades”, explicó el vicerrector de Asuntos Académicos de Universidad Siglo 21.

Las voces del congreso coincidieron en que la tecnología no define por sí sola el rumbo de la educación. El desafío, plantearon, es fortalecer el criterio, la creatividad y el trabajo con otros, aquello que ninguna máquina reemplaza.

El cierre de la jornada del 5 de noviembre de 2026 incluyó la entrega del Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción académica de la universidad, a María Corina Machado. La dirigente venezolana, Premio Nobel de la Paz 2025, participó de forma virtual y recibió el reconocimiento por su liderazgo cívico, su resiliencia y su compromiso con los derechos humanos.

Más información sobre el 9.° Congreso Internacional Innova Educa 21: Expansión del Código Humano está disponible aquí.