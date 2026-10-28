Cómo es la edición limitada que une a Luck Ra con el universo de las fragancias finas

La Embajada de Francia fue el escenario de una presentación que reunió fragancias, música y experiencias inmersivas en una noche especial

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Durante décadas, la perfumería de lujo habló un idioma reservado para pocos: frascos de cristal, vitrinas exclusivas y un vocabulario técnico que parecía exigir una iniciación previa. Sin embargo, una nueva generación de consumidores empezó a acercarse a ese universo desde otro lugar, con curiosidad, redes sociales y mucha menos solemnidad.

En ese cambio de época. Ya no alcanza con prometer un buen aroma: el desafío pasa por demostrar calidad y, al mismo tiempo, hablarle al público con sus propios códigos.

AXE decidió jugar fuerte en ese terreno. La marca presentó una Edición Limitada desarrollada junto a Luck Ra, uno de los artistas más convocantes de la escena musical argentina, como parte de Fragancias Finas, la plataforma de AXE que ofrece fragancias que huelen de lujo como un perfume.

Lujo con acento francés

El lanzamiento se realizó el 9 de octubre en la Embajada de Francia en Buenos Aires. Allí, creadores de contenido, referentes digitales y figuras de la música y el entretenimiento asistieron a la revelación del producto, uno de los momentos centrales de la noche.

Felipe Molina durante la presentación de la fragancia de AXE por Luck Ra, una edición limitada que combina perfumería y música (Gaston Taylor)

La elección del escenario no fue casual. Francia es uno de los grandes referentes mundiales del lujo y la perfumería, y la marca aprovechó ese simbolismo para llevar al plano físico el concepto ‘huele de lujo como un perfume’.

Esa idea se resume en una premisa: AXE huele de lujo , como un perfume. Detrás de la frase aparece un dato que la firma busca poner en primer plano: sus fragancias están co-creadas junto a reconocidos perfumistas internacionales.

Un socio con identidad propia

Florencia Kerdmann Iribarne, brand manager de la marca, explicó que con Fragancias Finas la marca busca abrir una nueva conversación alrededor de AXE. Según sus palabras, el objetivo es que el público verifique que estos productos alcanzan la calidad de un perfume de alta gama.

Por otra parte, la ejecutiva destacó que la elección del artista respondió a una afinidad de valores. “Luck Ra fue un aliado natural para este proyecto; él comparte el propósito de llevar experiencias de fragancias de lujo a una nueva generación de manera auténtica, cercana y sin pretensiones”, afirmó la ejecutiva.

Florencia Kerdmann Iribarne, Brand Manager de AXE, en el lanzamiento de la fragancia desarrollada junto a Luck Ra (Gaston Taylor)

En ese sentido, la Edición Limitada AXE ft. Luck Ra combina la plataforma de perfumería de la marca con el estilo, la personalidad y el carisma del músico. Así, retoma tres pilares que históricamente definieron a la firma: la fragancia, la atracción y el humor.

Una experiencia para vivir y compartir

Además, la noche fue concebida para ir más allá de una presentación de producto. Cada espacio de la embajada permitió a los invitados interactuar con los aromas, generar contenido y vivir de forma tangible la propuesta de la marca.

Las distintas activaciones reinterpretaron los códigos clásicos de la perfumería francesa desde un tono irreverente y entretenido, característico de AXE. De este modo, la marca buscó que la experiencia despertara conversación tanto dentro como fuera del evento.

La edición limitada de AXE por Luck Ra fue protagonista de un evento que reunió música, perfumería y entretenimiento en la Embajada de Francia (Gaston Taylor)

Desde CATCH, equipo detrás del desarrollo de la velada, explicaron que la idea era construir un universo que la gente pudiera vivir, recorrer y, sobre todo, convertir en contenido. Según señalaron, la sede diplomática permitió jugar con las referencias más tradicionales del lujo, pero reinterpretadas a partir del lenguaje de AXE, de Luck Ra y de una generación completamente distinta.

Con esta iniciativa, AXE apunta a cambiar la forma en que se habla de sus productos. La estrategia no se limita a afirmar que huelen a lujo: invita a las personas a comprobarlo por sí mismas, una apuesta que la distingue de la publicidad tradicional.

La alianza con Luck Ra refuerza la apuesta de AXE por acercar fragancias que huelen de lujo como un perfume a una nueva generación. Entre el prestigio de una sede francesa y el desparpajo de un ídolo popular, la marca busca demostrar que disfrutar una fragancia de calidad no tiene por qué ser algo distante o exclusivo.