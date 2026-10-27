Verano 2027: qué destinos elegir para unas vacaciones con todo incluido

Montego Bay, en Jamaica, una alternativa caribeña para las próximas vacaciones (Piamonte)

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¿Brasil o el Caribe? ¿Un viaje en familia o una escapada en pareja? Las preguntas aparecen al momento de organizar las vacaciones de verano. Las opciones son tan variadas como las formas de disfrutarlas.

México, República Dominicana, Jamaica, Aruba y Brasil ofrecen escenarios muy diferentes. Hay playas tropicales y también destinos que combinan descanso, cultura y naturaleza.

Piamonte, operador turístico mayorista argentino con 50 años de trayectoria, incorporó a su programación para el verano 2027 una selección de paquetes con alojamiento en Iberostar Hotels & Resorts. La cadena hotelera se distingue por establecimientos ubicados en entornos privilegiados. Sus servicios y experiencias permiten disfrutar del destino dentro y fuera del hotel.

Miami y Punta Cana, una combinación que une la ciudad con el descanso en un resort todo incluido frente al mar (Piamonte)

Resorts con acceso directo a la playa

La ubicación es uno de los rasgos que distinguen a la cadena Iberostar. Muchos de sus hoteles están en entornos naturales, frente al mar. Esa característica permite disfrutar del destino desde el propio alojamiento.

Los servicios se adaptan a diferentes estilos de viaje. Las parejas encuentran tranquilidad. Las familias, actividades para compartir. La oferta incluye restaurantes de especialidades, piscinas, propuestas deportivas y programas infantiles en determinados hoteles. Los servicios varían según cada establecimiento.

Iberostar también impulsa el turismo responsable a través de Wave of Change. La iniciativa apunta al cuidado de los océanos y a la reducción de plásticos de un solo uso. Además, promueve el consumo responsable de productos del mar.

El resultado es una propuesta de vacaciones organizadas en ubicaciones junto al mar. Al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de conocer los destinos que rodean cada hotel.

Riviera Maya, en México: playas, cenotes y sitios arqueológicos para disfrutar en el verano 2027 (Piamonte)

Qué incluyen los paquetes de Piamonte

Las propuestas tienen una duración de 7 a 10 noches. Según las condiciones de cada programa, contemplan:

Aéreos .

Traslados de llegada y salida .

Alojamiento .

Asistencia al viajero con seguro de cancelación.

Miami y Punta Cana en un mismo viaje

Esta combinación reúne dos experiencias diferentes en una sola salida. La primera etapa invita a recorrer Miami, sus playas, paseos y propuestas comerciales. Luego, el itinerario continúa hacia República Dominicana, con los últimos días dedicados al descanso.

El programa une el ritmo de una ciudad cosmopolita con la tranquilidad de un resort todo incluido frente al mar.

Riviera Maya: playas, cenotes y sitios arqueológicos

El Caribe mexicano ofrece mucho más que aguas turquesas. Sus cenotes, ruinas y paisajes naturales permiten alternar el descanso con excursiones y recorridos culturales.

En esta región, Piamonte cuenta con paquetes a México para enero. Incluyen alojamiento en un resort frente al mar. La estadía combina la modalidad todo incluido con la posibilidad de descubrir los atractivos cercanos.

Jamaica, otra cara del Caribe

La isla se distingue por su identidad cultural, su música y sus paisajes tropicales. Montego Bay es uno de sus principales centros turísticos. Allí se concentran playas, excursiones y complejos hoteleros frente al mar.

Piamonte incorporó este destino a su programación con alojamiento en Iberostar. Es una opción para descubrir nuevos paisajes caribeños.

Praia do Forte, una alternativa para viajar en familia a Brasil

En el estado de Bahía, este destino combina playas, vegetación tropical y un entorno natural apto para actividades al aire libre.

El paquete de Piamonte incluye alojamiento bajo la modalidad Family Plan. El resort está frente al mar y cuenta con instalaciones y servicios para diferentes edades.

Estos programas forman parte de una oferta más amplia para el verano 2027. Hay distintas fechas de salida, duraciones y opciones de alojamiento.

Caribe y Brasil, dos alternativas para organizar las próximas vacaciones todo incluido (Piamonte)

Novedades de Iberostar en Riviera Maya

La cadena continúa con la renovación de su propuesta hotelera. Iberostar Waves Tucán e Iberostar Waves Quetzal tienen prevista su reapertura en diciembre.

El proceso de renovación integral abarca la remodelación de 700 habitaciones y nuevas categorías familiares. También suma mejoras en las piscinas y las áreas recreativas, además de una actualización gastronómica.

Ambos hoteles están en un entorno natural característico de la región. Se ubican a pocos minutos de la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

Salidas desde cinco ciudades del país

La programación de Piamonte para el verano 2027 ofrece diferentes alternativas con partidas desde Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza y Rosario.

Los paquetes se comercializan exclusivamente a través de agencias de viajes. Las opciones disponibles, las fechas de salida y las alternativas de alojamiento pueden consultarse mediante este formulario.