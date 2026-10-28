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Del Potro cambió la raqueta por un cargo corporativo: de qué se trata su nuevo rol

La leyenda del tenis argentino asumió un puesto institucional en clave lúdica. Su nombramiento llega con el lanzamiento de SanCor Salud Corporate: una propuesta renovada para organizaciones con tres planes y una red ampliada de clínicas

Juan Martín del Potro viste un saco oscuro y sostiene una placa conmemorativa con marco ante una pantalla de fondo azul.
Juan Martín del Potro, leyenda del tenis argentino y embajador de SanCor Salud, fue designado Comunicador Institucional Oficial de SanCor Salud Corporate (SanCor Salud)
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SanCor Salud Corporate anunció su llegada al mercado. Se trata de una nueva propuesta de cobertura para empresas. El lanzamiento tuvo como punto de partida el Encuentro Cumbre de la compañía.

En este marco, la prepaga sumó una jugada inesperada. Juan Martín del Potro, leyenda del tenis argentino y embajador de la marca, fue designado “CIO” de este lanzamiento.

En este caso, la sigla no remite a un cargo tradicional del mundo de los negocios sino a “Comunicador Institucional Oficial’”. La designación funciona como un ejercicio lúdico que transforma al deportista de alto rendimiento en referente del mundo corporativo.

La nueva línea reúne tres planes, una red ampliada de clínicas y sanatorios, un esquema modular para armar cada cobertura y beneficios orientados al bienestar.

Qué busca la compañía con este lanzamiento

SanCor Salud decidió mostrar públicamente una imagen renovada. Además, apostó por entrar con más potencia en el mercado de empresas. El anuncio captó la atención de empresas y particulares, apuntalando la estrategia de la firma en el segmento corporativo.

Con Delpo como protagonista, la marca apunta a llevar el más alto rendimiento a la salud de las organizaciones. El rol de CIO acompaña la comunicación de la nueva propuesta desde un registro descontracturado.

Tres hombres sentados en butacas conversan en un escenario frente a una pantalla azul con el logotipo de SanCor Salud
El lanzamiento con Del Potro como protagonista tuvo como punto de partida el Encuentro Cumbre de SanCor Salud (SanCor Salud)

Tres planes con diferenciales para el segmento

La nueva propuesta busca responder a las necesidades específicas que tienen las empresas al momento de elegir una cobertura médica. “Se trata de un abanico de coberturas que suma diferenciales competitivos para la exigencia de este segmento”, explicó Daniel González, director comercial de SanCor Salud.

Los principales componentes de la oferta son:

  • Tres planes: TIME, BUSINESS y ENTERPRISE.
  • Una mayor dimensión en la red de clínicas y sanatorios.
  • El principio “Lego”, que permite armar cada propuesta de manera versátil.
  • Una nueva dimensión de beneficios vinculados al bienestar.

Cobertura armada a medida de cada empresa

El principio “Lego” resulta uno de los ejes del modelo. A partir de este esquema, cada propuesta se arma según las necesidades de cada organización.

La lógica remite al juego de bloques, donde las piezas se combinan de manera versátil y la cobertura se adapta a cada caso. De este modo, la oferta no se limita a un formato único y cada compañía accede a una solución acorde a su realidad.

Beneficios ligados al bienestar laboral

Otro de los cambios pasa por la salud integral de los colaboradores. La propuesta incorpora una nueva dimensión de beneficios orientados al bienestar.

Entre ellos figuran capacitación, acompañamiento profesional médico y una plataforma exclusiva, entre otros servicios. Estas herramientas amplían el alcance de la cobertura, donde el foco ya no se ubica solo en la atención médica, sino también en el bienestar de las personas dentro de las organizaciones.

Un hombre vestido con saco oscuro sostiene una pelota de tenis amarilla y escribe sobre ella con un marcador negro
El tenista asumió el rol de ‘CIO’ en un ejercicio lúdico que lo lleva del alto rendimiento deportivo al mundo corporativo (SanCor Salud)

La elección del nombre

Un proceso de evaluación antecedió a esa definición. Nora Mosso, gerenta de Marketing de SanCor Salud, contó que la empresa analizó distintas alternativas antes de tomar una decisión. Finalmente, se eligió “Corporate” por su asociación visual directa con la marca. Según la ejecutiva, el término conduce a una zona de pensamiento aspiracional y connota solidez.

La palabra también funciona como sello de calidad y alto estándar. Ese concepto se refuerza con la bajada “soluciones de salud para empresas”. Esa definición constituye, además, la esencia del spot publicitario.

Un paso dentro de la estrategia hacia 2030

Daniel González aclaró que esta iniciativa no representa ningún proyecto nuevo y que constituye un paso importante en el camino hacia 2030. Según explicó, el lanzamiento expresa el compromiso de seguir evolucionando. También refleja la convicción de que los grandes desafíos son, al mismo tiempo, las mayores oportunidades de crecimiento.

SanCor Salud figura entre las empresas líderes de medicina privada en la Argentina, con más de 900.000 asociados y 6.500 empresas. Dispone, además, de una de las redes médico-asistenciales más amplias del país, con 200 puntos de atención distribuidos geográficamente.

Su propuesta de valor combina cercanía, calidad médica, excelencia en la atención y soluciones de salud integral para todas las etapas de la vida.

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