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Carrera solidaria de AXION energy en Campana: distancias, horarios y transmisión en vivo

La quinta edición se corre este domingo 25 de octubre desde las 9. Este año suma una distancia competitiva de 5K. La inscripción es gratuita y cada participante aporta un alimento no perecedero para instituciones locales

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La carrera solidaria de AXION energy llega a su quinta edición. Se realiza este domingo 25 de octubre en Campana, con largada a las 9 horas.

Se trata de un evento familiar y gratuito, con un objetivo solidario y un perfil inclusivo. Como novedad, esta edición incorpora una distancia de 5K, con carácter competitivo. Se suma a las modalidades tradicionales de 10K competitivo y 3K recreativo.

Dónde y cuándo es la largada

El Club AXION, en Av. Hipólito Yrigoyen y Estrada, es el punto de partida y de llegada. Queda frente a la refinería de la compañía en Campana.

La quinta edición de la carrera solidaria de AXION energy se corre este domingo 25 de octubre en Campana (AXION)
La quinta edición de la carrera solidaria de AXION energy se corre este domingo 25 de octubre en Campana (AXION)

La entrega de remeras se realiza durante la mañana del domingo: de 6:30 a 8:45. La competencia comienza a las 9:00.

Premiación inclusiva en los 10K

Los tres primeros puestos de cada categoría recibirán un reconocimiento en la prueba más larga. Las categorías son general, silla de ruedas, disminución visual y otras discapacidades, tanto en mujeres como en hombres.

El 5K también es competitivo. El 3K, en cambio, tiene un perfil recreativo. Los menores de 16 años solo podrán participar en esta última distancia.

Decenas de personas con camisetas de color fucsia hacen estocadas sobre el césped de un parque cerca del arco de salida de una carrera
La participación es gratuita y este año se suma una distancia competitiva de 5K a las modalidades de 10K y 3K (AXION)

Un alimento como aporte solidario

La inscripción es gratuita. Al retirar el dorsal, cada participante deberá entregar un kilo de alimento no perecedero: aceite, fideos, arroz o azúcar. Las donaciones se destinarán a instituciones de Campana.

“Llegar a la quinta edición, después de un año en el que nos acompañaron más de 5.000 personas, confirma que la carrera ya es un encuentro esperado por los vecinos de Campana. Es una propuesta pensada para que participe toda la familia, más allá del nivel de entrenamiento de cada uno, y por eso este año sumamos los 5K. Al mismo tiempo, cada alimento que se entrega al retirar el número se transforma en una ayuda concreta para las instituciones que trabajan todos los días junto a la comunidad”, señaló Verónica Staniscia, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy.

La largada y la llegada serán en el Club AXION, frente a la refinería de la compañía (AXION)
La largada y la llegada serán en el Club AXION, frente a la refinería de la compañía (AXION)

Récord de participación en 2025

La edición anterior reunió a más de 5.000 corredores, la mayor convocatoria en la historia de la prueba. Además, permitió recolectar más de 7.000 alimentos.

Las donaciones llegaron al Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, la Casa de Día Padre Aníbal, el comedor Comenzar Panza Llena Corazón Contento, Cáritas Parroquial Campana y la fundación CreSiendo.

Por qué la carrera se corre en Campana

La ciudad alberga una de las refinerías más modernas de Sudamérica, propiedad de AXION energy. Es el resultado de la mayor inversión del sector de refinación en la Argentina de los últimos 35 años.

Esa inversión fue clave para ampliar la capacidad de procesamiento de petróleo. También permitió mejorar la calidad de sus combustibles para llevarlos a los estándares más altos del mundo.

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