Así serán los primeros penthouses de Canning: residencias de doble altura, terrazas y vistas al golf

Un complejo edilicio de diseño contemporáneo combina locales comerciales en la planta baja con departamentos y terrazas junto a un área verde arbolada.

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El crecimiento de Canning como polo residencial y comercial impulsa nuevas propuestas inmobiliarias que buscan ampliar la oferta de viviendas y servicios en el sur del Gran Buenos Aires. En ese escenario, LUME by Fontenla se presenta como un desarrollo de categoría premium que incorpora una tipología inédita para el mercado local: los penthouses, con espacios amplios, terrazas privadas y vistas abiertas al golf.

El emprendimiento, desarrollado por ND Group y proyectado por DX ARQ, demandará una inversión total de USD 30 millones. El complejo contará con tres edificios, 39 unidades residenciales y más de 16.000 metros cuadrados construidos, además de un paseo comercial de 4.000 m² sobre la avenida Mariano Castex, también conocida como Ruta Provincial 58.

La iniciativa busca integrar vivienda, servicios y espacios de encuentro en un mismo lugar. Su ubicación, con un frente destacado hacia el golf, constituye uno de los atributos centrales de una propuesta que combina arquitectura contemporánea, amenities y una oferta comercial orientada a los residentes y al público de la zona.

El desarrollo de ND Group, diseñado por DX ARQ, se suma a la expansión inmobiliaria del corredor Canning-Ezeiza (Fontenla)

Una propuesta residencial de alta gama

Uno de los diferenciales de LUME by Fontenla es la incorporación de penthouses, una tipología que marca un precedente en la historia inmobiliaria de Canning. El proyecto contempla nueve residencias de doble altura, con superficies totales de entre 296 y 322 metros cuadrados, terrazas y piscinas privadas, además de vistas al golf.

A esa propuesta se suman dos lofts de aproximadamente 115 m². En conjunto, las 11 unidades de esta categoría estarán equipadas e interiorizadas por Fontenla, firma especializada en mobiliario y diseño de interiores, con una propuesta que busca integrar arquitectura, ambientación y funcionalidad.

El desarrollo también incluirá unidades de las denominadas Mix Residences, con tipologías de dos, tres y cuatro ambientes y superficies propias de entre 63 y 112 m². Por su parte, la oferta de Luxury Residences estará orientada a viviendas de cinco y seis ambientes, con mayores dimensiones y prestaciones diferenciales.

La combinación de formatos apunta a cubrir distintas necesidades dentro del segmento residencial de alta gama, desde departamentos con espacios funcionales hasta propiedades de grandes dimensiones con características propias de una residencia exclusiva.

Con residencias premium, locales comerciales y amenities, LUME by Fontenla busca sumar una nueva propuesta al mercado inmobiliario del sur del Gran Buenos Aires (Fontenla)

Amenities, terrazas y espacios para la vida cotidiana

La propuesta de LUME by Fontenla incorpora instalaciones destinadas al bienestar, el trabajo y los encuentros sociales. Entre los principales servicios se encuentran dos gimnasios, dos espacios de coworking, dos piscinas y dos salones de usos múltiples (SUM). En tanto, las piscinas estarán ubicadas en la terraza: una será climatizada y la otra funcionará a temperatura ambiente.

A su vez, las nueve residencias de doble altura de la categoría Luxury Residences contarán con una piscina privada en sus propias terrazas, un atributo que refuerza el carácter diferencial de esas unidades.

El complejo dispondrá, además, de 154 cocheras subterráneas. De ese total, 90 estarán destinadas al sector residencial y 64 al área comercial. Todas contarán con preinstalación para la carga de vehículos eléctricos, una infraestructura prevista para acompañar la incorporación progresiva de esta tecnología.

LUME by Fontenla se presenta como una propuesta integral y premium en el mundo del real estate.

Precios y financiación: las alternativas para acceder al proyecto

LUME by Fontenla ofrecerá esquemas de financiación diferenciados según el tipo de unidad. Las alternativas parten de un anticipo del 30%, con saldos distribuidos en cuotas, una modalidad que permite planificar el desembolso durante el desarrollo de la obra.

En el caso de Mix Residences, el valor de referencia será de USD 2.800 por metro cuadrado, con un anticipo del 30% y un plan de 48 cuotas. Para las Luxury Residences, el precio anunciado asciende a USD 3.500 por m², con el mismo porcentaje inicial y un esquema de 60 cuotas.

Los locales comerciales, por su parte, tendrán un valor de referencia de USD 4.000 por metro cuadrado, con un anticipo del 30% y financiación en 48 cuotas. La diferenciación de los planes responde a las características de cada segmento del emprendimiento.

La entrega del desarrollo está estimada para 2030. De esta manera, el proyecto se incorpora a la oferta de inversiones inmobiliarias de la zona con alternativas destinadas tanto a quienes buscan una vivienda como a quienes evalúan adquirir espacios comerciales.

El complejo contará con dos gimnasios, dos espacios de coworking, dos piscinas y dos salones de usos múltiples (Fontenla)

MacStation desembarca en el paseo comercial de LUME

El componente comercial constituye otro de los ejes de la iniciativa. El paseo tendrá una superficie de 4.000 metros cuadrados sobre la avenida Mariano Castex, uno de los corredores de circulación de Canning, y estará integrado al conjunto residencial.

En ese espacio ya se confirmó la llegada de MacStation, que tendrá su único punto de venta en Canning dentro del emprendimiento. La incorporación de la marca suma un primer nombre confirmado a la propuesta comercial y anticipa el perfil de la oferta que se busca desarrollar en el complejo.

La presencia de locales comerciales dentro del mismo proyecto apunta a generar una relación directa entre las viviendas y los servicios cotidianos, al tiempo que abre la posibilidad de atraer visitantes de otros sectores del corredor sur.

ND Group y el desarrollo del corredor Canning-Ezeiza

LUME by Fontenla forma parte de la actividad de ND Group, desarrolladora fundada por Nicolás Dure y enfocada en el corredor Canning-Ezeiza. Entre sus proyectos se encuentra Dharma Canning, un emprendimiento de 8.000 m² que se encuentra en etapa de entrega.

La compañía también desarrolla Paseo 52, una propuesta comercial y corporativa sobre la Ruta 52, en Ezeiza, que contempla 10.000 m² destinados a locales y oficinas.

Con LUME, la firma suma un proyecto que combina residencias premium, arquitectura, interiorismo y espacios comerciales en una misma iniciativa. La evolución de este tipo de desarrollos se vincula con la transformación del corredor sur, donde la expansión residencial y la consolidación de más espacios comerciales abren oportunidades para proyectos que integran vivienda, servicios y experiencias de consumo en un mismo entorno.