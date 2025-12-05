La propuesta de un emblemático hotel de Punta del Este para la temporada 2026

El Pollo Álvarez y Zaira Nara, conductores de DGO Stream (DIRECTV/DGO)

En el mercado turístico sudamericano, la búsqueda de experiencias integrales volvió a ubicarse en el centro de las preferencias. Por eso, los destinos que logran combinar gastronomía, espectáculos y propuestas innovadoras adquieren un peso decisivo en la competencia por atraer visitantes durante la temporada alta.

En ese contexto, Enjoy Punta del Este presentó su agenda de actividades para el verano 2026, con una estrategia que se apoya en alianzas de prestigio, figuras destacadas y una programación amplia. El anuncio se realizó en un encuentro en Osaka Concepción de Buenos Aires.

El resort enfatizó la incorporación de propuestas que consolidan su perfil como hub regional. Entre ellas, volvió a destacar la colaboración con una marca de referencia en la cocina fusión. Desde el 23 de diciembre, Kero by Osaka regresará a la costa uruguaya por tercer año consecutivo con una combinación de coctelería de autor y técnicas que integran tradiciones peruanas y japonesas.

Alianza con figuras destacadas

Otro de los anuncios fue un acuerdo estratégico con DIRECTV Go, que tendrá un rol activo durante las primeras semanas de la temporada. Entre el 26 de diciembre y el 9 de enero, la señal instalará su estudio en las instalaciones del resort para emitir su programación diaria del canal DGO Stream. Este movimiento permitirá que el público acceda a contenido exclusivo realizado desde Punta del Este.

Para esta iniciativa, se confirmó la participación de rostros ampliamente reconocidos en la televisión regional. Zaira Nara y Joaquín Pollo Álvarez encabezarán el programa central del ciclo. También se sumarán el Tucu López, Sol Rivas y Sergio Goycochea, mientras que Pampita tendrá intervenciones especiales y actuará como madrina del proyecto.

Más de 30 shows y estrenos para disfrutar

Por otra parte, el establecimiento ratificó su apuesta por el entretenimiento en vivo en su calendario. Para la próxima temporada, el ciclo Enjoy Live incluirá más de 30 espectáculos con artistas de diversas disciplinas. Figuras como Diego Torres, Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti, Mora Godoy y Pilar Sordo aparecen en la grilla, que también contará con otras propuestas musicales, humorísticas y teatrales que abarcan distintos públicos.

De igual manera, se sumará a la cartelera la obra “Una Navidad de Mierda”, encabezada en el marco de una alianza con el productor Gustavo Yankelevich. El estreno está previsto para el 20 de diciembre, con entradas ya disponibles. Esta incorporación refuerza la intención del complejo de ofrecer una agenda que combine comedia, música y espectáculos internacionales.

Torneos millonarios y nuevas propuestas en el casino

La temporada de verano incluirá torneos con una proyección de USD 5 millones en premios, lo que consolida al casino de Enjoy Punta del Este como uno de los atractivos con mayor convocatoria en el destino. Esta cifra, según la compañía, forma parte de un plan integral que busca ampliar la oferta de entretenimiento competitivo durante todo el verano.

También se confirmó la próxima edición del Salón del Vino Internacional, programada para el 30 y 31 de enero. La propuesta reunirá bodegas destacadas, degustaciones y experiencias premium, y con entradas ya disponibles en suTicket. Este evento se convirtió en una referencia anual dentro del calendario de la costa uruguaya y atrae tanto a visitantes de la región como a aficionados del sector.

Un resort preparado para una temporada récord

Cabe destacar que Enjoy Punta del Este cuenta con 292 habitaciones con vista al mar, entre ellas 41 suites. Además, dispone de un casino de 4.000 m² con 550 slots, 75 mesas y una sala de póker, así como siete restaurantes, bares, salones de eventos con capacidad para 5.000 invitados y el OVO Nightclub, un espacio de entretenimiento único en Punta del Este.

La propuesta presentada para el verano 2026 consolida a Enjoy Punta del Este como un destino integral que combina gastronomía innovadora, transmisiones en vivo, espectáculos de primer nivel y experiencias diferenciadas. Con alianzas estratégicas y una agenda robusta, el resort se posiciona como el gran centro de entretenimiento de la región para la próxima temporada.

