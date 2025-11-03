In House

El Autódromo de Buenos Aires fue sede de un evento que mostró las últimas tecnologías en vehículos

Desde deportivos clásicos a motores eléctricos, el encuentro ofreció alternativas para cada perfil de conductor con un despliegue de actividades para disfrutar

La edición 2024 de BMW
La edición 2024 de BMW Experience celebró los 25 años de innovación, tecnología y espíritu deportivo (BMW)

El sector automotor atraviesa una transformación constante donde la innovación tecnológica, la sustentabilidad y la experiencia del cliente se vuelven protagonistas. En este contexto, las marcas buscan generar vivencias que refuercen la relación con sus seguidores.

Durante dos jornadas consecutivas, BMW Group Argentina desplegó toda su propuesta en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 500 asistentes participaron de la nueva edición de BMW Experience, una iniciativa que permitió manejar distintos modelos sobre el Circuito N°5 y comprobar en primera persona el ADN deportivo de la compañía.

Con la guía del equipo de instructores liderado por Carlos Alberto Tim Pairetti y Leonel Bovalina, un grupo de clientes e invitados especiales recorrió la pista con velocidades superiores a los 200 km/h en un entorno seguro. La propuesta incluyó pruebas dinámicas para poner a prueba los sistemas de frenado, la estabilidad y la respuesta de los diferentes motores.

Asimismo, la flota disponible abarcó una amplia variedad de opciones. Desde deportivos a combustión como los BMW M135 xDrive, M240i xDrive y M340i xDrive, hasta híbridos enchufables como la X1 xDrive25e. También se destacaron los eléctricos, entre ellos dos unidades del iX2 xDrive30, además de clásicos como el BMW 330i o la SUV X5 xDrive40i.

El Autódromo de Buenos Aires
El Autódromo de Buenos Aires fue escenario de la BMW Experience, con más de 600 pruebas de manejo y lanzamientos exclusivos (BMW)

Tecnología y lifestyle en los boxes

Más allá de la pista, la propuesta incluyó una exhibición con más de 30 vehículos en los boxes del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Allí, los visitantes pudieron interactuar con diferentes tecnologías, conocer accesorios de la línea M Performance y llevarse fotos de recuerdo junto a modelos icónicos.

Entre los lanzamientos, resaltaron el nuevo BMW M5, el híbrido enchufable más potente de la historia de la marca en Argentina, y el BMW Z4, que marcó su regreso al mercado local. También tuvieron su debut los flamantes MINI John Cooper Works y MINI Cooper Cabrio, que generaron gran interés entre los presentes.

Por su parte, el universo de las dos ruedas también tuvo lugar con las últimas novedades de BMW Motorrad. Entre ellas, se exhibieron las deportivas S 1000 RR y S 1000 XR, además del scooter BMW C 400 X, que amplía la propuesta urbana de la firma.

Una jornada de celebración

El encuentro coincidió con el aniversario número 25 de BMW Group como subsidiaria en el territorio nacional. Por eso, la marca decidió darle un carácter festivo al evento y convertirlo en la principal celebración del año.

La jornada combinó pruebas dinámicas,
La jornada combinó pruebas dinámicas, exhibiciones tecnológicas y actividades lifestyle en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (BMW)

“Fue una verdadera fiesta volver a ofrecerles a nuestros clientes un evento de semejante magnitud en el Autódromo. Sabemos, por todo el feedback recibido, que ha sido una experiencia única e inolvidable para cada uno de ellos”, expresó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina.

Además, subrayó que la jornada representó un hito para la compañía, ya que logró transmitir la esencia de sus tres marcas: BMW, MINI y BMW Motorrad. El entusiasmo de los participantes confirmó que la propuesta logró superar todas las expectativas iniciales.

El impacto en cifras

BMW Experience dejó números que reflejan la magnitud del encuentro. En total, se realizaron más de 600 pruebas de manejo, con 15 autos disponibles en pista y más de 12 mil kilómetros recorridos en conjunto. La flota incluyó modelos de distintas tecnologías de propulsión, lo que permitió comparar sensaciones y apreciar las ventajas de cada uno.

BMW Experience permitió a los
BMW Experience permitió a los asistentes comparar tecnologías de propulsión y vivir la esencia de la marca (BMW)

Asimismo, participaron seis instructores profesionales para garantizar la seguridad y el aprendizaje de los asistentes. Dos lanzamientos se concretaron en el marco del evento: el MINI John Cooper Works y el MINI Cooper Cabrio. Además, se celebró el regreso de dos descapotables al país: el BMW Z4 y el MINI Cooper Cabrio.

Finalmente, la exhibición de más de 30 modelos en boxes completó la propuesta, con un espacio que combinó lifestyle, innovación y espíritu deportivo. El nuevo BMW M5, con sus 727 caballos de potencia, se llevó buena parte de las miradas.

De esta manera, la última edición de BMW Experience en el Autódromo porteño representó mucho más que un simple test drive. Fue la síntesis de 25 años de historia de BMW Group en la Argentina que unieron tradición y vanguardia en un mismo espacio.

