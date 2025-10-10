Productos outdoor: cómo crear espacios al aire libre funcionales y elegantes

Hunter Douglas presenta su gama de productos outdoor (Hunter Douglas)

El diseño de los espacios al aire libre ya no se concibe como un detalle secundario. Cada vez más, terrazas, jardines y quinchos se convierten en verdaderas extensiones de la casa o de proyectos gastronómicos y hoteleros. El objetivo no es solo sumar metros cuadrados, sino crear ambientes confortables donde la estética se combine con la practicidad y la innovación tecnológica.

En ese camino, Hunter Douglas desarrolló una línea de productos outdoor que aporta soluciones para distintos tipos de espacios. La propuesta se destaca por materiales de calidad, sistemas motorizados y un amplio abanico de personalización, pensados para transformar áreas abiertas en lugares protegidos y elegantes.

Pérgola Folding (Hunter Douglas)

Pérgolas que combinan diseño y tecnología

Uno de los ejemplos más representativos son las pérgolas, que pasaron de ser simples estructuras a convertirse en elementos centrales del diseño arquitectónico. El modelo Folding, por ejemplo, puede cubrir hasta 70 metros cuadrados con una inclinación adaptable, lo que asegura un drenaje eficiente y un estilo versátil para residencias y locales comerciales.

En la misma línea, la Romana FP2000 logra cubrir hasta 120 metros cuadrados, lo que la convierte en una aliada para proyectos de gran escala, desde restaurantes hasta hoteles. Su estética remite a la tradición romana, con una impronta sofisticada que aporta personalidad a cada espacio. Para quienes buscan independencia estructural, la Isla Romana ofrece cuatro apoyos que delimitan un ambiente propio en medio de patios o terrazas, con una superficie máxima de 35 metros cuadrados.

Pérgola Isla Alumina (Hunter Douglas)

La Isla Alumina, en tanto, aporta un giro contemporáneo con láminas de aluminio que se inclinan hasta 135°. Esa flexibilidad permite jugar con la entrada de luz y generar vistas despejadas, mientras que su estructura robusta responde a las necesidades de proyectos comerciales que buscan impacto visual y funcionalidad.

Más allá de la variedad de modelos, todas las pérgolas cuentan con motorización inteligente, luces LED integradas y la posibilidad de sumar cerramientos laterales para ganar privacidad. La personalización también se traduce en más de 20 tonalidades de perfilería y una selección de telas que incluyen opciones Black Out y vinílicas con protección UV.

Pérgola Isla Aluminia (Hunter Douglas)

Cubiertas de techo inteligentes

La línea outdoor no se limita a las pérgolas. También incorpora cubiertas de techo que resuelven situaciones específicas. El sistema Airomatic se adapta a jardines de invierno, techos vidriados o tragaluces, ofreciendo protección solar en superficies medianas con un movimiento suave y constante gracias a sus pistones.

Por su parte, la Lunero ZipLine responde a necesidades de oscurecimiento total, ideal para auditorios o salas de reunión, con guías laterales que bloquean la entrada de luz y telas que van desde Black Out hasta Screen y Soltis.

Ambos sistemas incluyen motorización de serie y pueden equiparse con sensores de viento y lluvia, lo que refuerza su carácter inteligente y automatizado. Así, no solo aportan comodidad diaria, sino también mayor seguridad y durabilidad en distintos contextos.

Cubierta de techo Airomatic (Hunter Douglas)

Innovación y tecnología en toldos

Los toldos Hunter Douglas combinan diseño y tecnología en cada detalle. Su fabricación con técnica de juntas soldadas elimina costuras, logrando un acabado liso, uniforme y más resistente. Además, están elaborados con telas de alta performance en distintos tonos y texturas, con más de 20 colores de perfilería para adaptarse a cualquier estilo.

Dentro de la línea proyectante, el Select ofrece gran cobertura de hasta 12 metros, el DeltaFlex se adapta a espacios reducidos con brazos articulados y el Casabox incorpora un cofre protector que prolonga la vida útil del sistema. Todos se destacan por su estética y funcionalidad.

En toldos verticales, el Universal brinda flexibilidad con tensores y brazos inferiores, mientras que el Pivotante Metro Universal permite regular la inclinación para un mejor control solar. Por su parte, el Universal Zip es exclusivo en versión motorizada y asegura máxima resistencia al viento con un sistema de guiado lateral.

Toldo Proyección (Hunter Douglas)

Una propuesta integral para cada proyecto

La propuesta de Hunter Douglas muestra cómo el diseño exterior se ha sofisticado hasta convertirse en una extensión natural de los espacios interiores. Ya sea en una terraza privada, en un hotel urbano o en un restaurante con patio, la combinación de estética, tecnología y resistencia invita a vivir el aire libre de otra manera: protegido, confortable y con un sello contemporáneo que revaloriza cada proyecto.

Al mismo tiempo, la diversidad de modelos y terminaciones permite que cada usuario, arquitecto o diseñador encuentre una alternativa adecuada para su necesidad puntual. Desde cubiertas discretas que aportan control solar hasta estructuras de gran porte que generan identidad visual, la línea outdoor ofrece un abanico integral de soluciones que dialogan con las exigencias actuales del mercado y potencian la experiencia en espacios abiertos.

Para más información, se puede ingresar al sitio de Hunter Douglas.