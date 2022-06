Cuáles son los electrodomésticos de diseño que se fusionan con el hogar

La marca de origen nacional Vondom adoptó la tendencia del minimalismo y decidió aplicarla en sus electrodomésticos de diseño (Créditos: Prensa Vondom)

El minimalismo es una tendencia basada en la premisa de que “menos es más”. En el mundo del diseño de interiores, se refiere a simplificar al máximo los espacios y deshacerse de todo lo que no sea esencial; es por eso que los hogares minimalistas suelen ser monocromáticos y en ellos predominan los blancos, grises, tonos crema y café.

Una marca de origen nacional que adoptó esta tendencia y decidió aplicarla en sus electrodomésticos de diseño es Vondom. Fundada en 2008, se dedica desde entonces a crear artículos de líneas simples que se fusionan con la decoración del hogar.

La empresa asegura haberse posicionado como número uno en el mercado de cavas para vinos; un producto ideal para el almacenamiento de botellas en condiciones y temperaturas óptimas, al tiempo que se mantiene a la vanguardia en diseño y tecnología.

En el caso de las cavas de vinos, cuentan con modelos con motor compresor de alta eficiencia y bajo consumo de energía. En su interior tienen luz led que aporta elegancia a la decoración del hogar, pero no daña la colección de botellas. En cuanto a heladeras, abarcan desde modelos Side by Side hasta bajo mesada; con tecnología inverter, no frost, multi air flow, power cooling y de congelamiento rapido.

Las cavas de vinos son el producto ideal para almacenar las botellas y además, pueden colocarse sobre un mueble o mesada (Créditos: Prensa Vondom)

Además, las balanzas que comercializan cuentan con tecnología UPower. Este sistema no utiliza pilas, ni energía eléctrica ni solar, y permite un funcionamiento eficiente con el mínimo impacto ambiental.

Las recomendaciones de los especialistas

Cavas de vinos: Este producto es ideal para almacenar vinos y puede colocarse sobre un mueble o mesada. Además, el modelo más elegido es el de 18 botellas -tanto de la Línea Acero como el de la Línea Negra-. Vondom asegura que se trata de la capacidad que más satisface las necesidades de los consumidores.

Heladeras: Los modelos Side by Side son la opción perfecta para almacenar grandes cantidades de alimento. Según Vondom, la heladera de 605 litros de capacidad es un éxito en ventas desde su lanzamiento.

Cuenta con eficiencia A + y tecnología inverter, que reduce el consumo de energía y genera un mayor rendimiento. Su sistema home bar permite que no sea necesario abrir la heladera para retirar una bebida: se la puede dejar en la zona de guardado para encontrarla con facilidad.

Además, el freezer Total No Frost mantiene los alimentos frescos, pero evita la acumulación de hielo.

El freezer Vondom de 164 litros aporta diseño y estilo a la cocina (Créditos: Prensa Vondom)

Freezers: La marca recomienda el modelo bajo mesada de 85 litros, que se destaca por tener cuatro cajones y una puerta de acero inoxidable.

Frigobares: Vondom asegura que son una excelente alternativa para conservar alimentos sin ocupar demasiado espacio. Vienen en blanco, negro y acero inoxidable, y dan versatilidad para todo tipo de ambiente: habitaciones, hoteles y hasta oficinas. La recomendación de la firma es el frigobar de 40 litros y puerta espejada.

Vondom realiza envíos a todo el país con la compra desde su sitio web oficial. Además, por el Día del Padre y con la adquisición de una cava, regala crédito en vinos para estrenarla.