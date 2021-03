Cuáles son los síntomas de la infección urinaria y cómo prevenirla

Crédito: Shutterstock

Si uno se remite a la definición médica, la infección urinaria es una infección bacteriana donde se inflaman los conductos urinarios del tracto genital inferior. Las causas de su origen son múltiples, según describe la médica ginecóloga Vilma Rosciszewski (MN 86546): “La higiene es una de las principales causas, al igual que el uso del bidet”. ¿La razón? La principal bacteria de la infección urinaria es la escherichia coli que proviene de la materia fecal.

Eso ocurre porque los genitales externos se encuentran muy juntos anatómicamente, por lo que la escherichia puede ingresar fácilmente a la uretra o al conducto vaginal. Por esto, las causas que pueden llevan a que uno contraiga la infección se relacionan directamente con la higiene.

Ahora bien, ¿Qué prevenciones se deben tomar para evitar la infección urinaria?

-Tomar mucho líquido ya que la hidratación expulsa las bacterias antes de la infección.

-No utilizar el bidet para evitar un caldo de cultivo que facilite la llegada de las bacterias a la uretra.

-Las mujeres deben limpiarse de adelante hacia atrás

-Vaciar la vejiga después de las relaciones sexuales para eliminar las bacterias que se encuentran en la zona.

-No automedicarse ya que puede traer resistencia de los antibióticos hacia los gérmenes.

-Si uno tiene relaciones sexuales anales y después va a la vagina sin cambiar el preservativo o higienizarse, puede causar una infección tanto vaginal como urinaria.

En caso de contraer una infección urinaria o tener síntomas parecidos, se debe acudir a un médico. Entre los síntomas más comunes que uno puede experimentar se encuentran: dolor al hacer pis; tener ganas de hacer pis pero que, al hacerlo, salga poca cantidad; aumento de la frecuencia urinaria, esto quiere decir, tener ganas de ir al baño constantemente; hay personas que pueden experimentar dolor -esto se debe a la inflamación de la vejiga-; y, por último, se puede experimentar la hematuria, un síntoma un poco más grave que sucede cuando uno hace pis con sangre.

“Es importante contar con una muy buena higiene y limpiar correctamente la vulva para no alterar el ph de la vagina”, destaca la médica ginecóloga. Entre los consejos que brindó, mencionó no limpiarse la vagina ni hacerse duchas vaginales -aunque esto no es una práctica común-, ya que la misma es autolimpiante.

Sí se debe higienizar la vulva y los genitales externos, se recomienda hacerlo con un jabón que tenga ácido láctico como es el caso de Gynoderm. El ácido láctico previene el cambio del ph en la vagina y mantiene las bacterias necesarias para lograr el equilibrio que necesita. Evitar los jabones con perfumes o de colores fuertes ya que irritan la piel sensible de la vulva y pueden ocasionar un cambio en el ph.