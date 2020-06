El VIH no es la única infección de transmisión sexual. Helios Salud ofrece en todas sus sedes la consulta infectológica sin turno previo para quienes sospechan o tienen síntomas de alguna ITS, como pueden ser gonorrea o clamidia, Además, cuenta con el servicio de Chequeo de Salud Sexual que consiste en la detección de VIH y otras ITS -sífilis, hepatitis, A, B y C- por medio de una simple extracción.