Pero esta nueva estructura no solo permite una mayor eficiencia y productividad en los alumnos sino que, muchos de ellos, lograron aprender algo más por fuera de lo educativo y hasta cambiar su vida: “Abandoné una carrera que no me hacía feliz y me sumé al curso de Programación de Egg. Ahora sé lo que se siente estar motivado al estudiar algo (hasta los fines de semana). Aprendí a preguntar antes de seguir en el rol de ser autosuficiente. Siempre hay alguien dispuesto a explicarte las veces que sean necesarias. Aprendí a insistir, dejando la frustración de lado, porque cuando las cosas salen, la satisfacción y la felicidad son mucho más grandes”, destacó Carla Herrera, Profesora de Yoga y Diseñadora.