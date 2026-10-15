Policía Nacional en Honduras decomisa 69 kilos de supuesta cocaína tras enfrentamiento en Islas de la Bahía

Los paquetes de la presunta droga fueron encontrados dentro de una camioneta gris marca Honda interceptada por los agentes. (Foto: Policía Nacional)

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Un cargamento de 69 kilogramos de supuesta cocaína quedó en manos de la Policía Nacional de Honduras tras una intervención en la playa Campbell, ubicada en el municipio de José Santos Guardiola, en el departamento insular de Islas de la Bahía.

El hallazgo se produjo después de una denuncia ciudadana al sistema de emergencias 911 y de un enfrentamiento previo entre miembros de distintas estructuras.

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El decomiso se realizó cuando los agentes interceptaron una camioneta gris marca Honda, en cuyo interior encontraron 69 paquetes de una sustancia que se presume es clorhidrato de cocaína.

El vehículo fue inspeccionado durante el procedimiento policial, mientras sus ocupantes consiguieron escapar antes de ser capturados.

Según la versión policial, antes de la intervención se registró un enfrentamiento entre integrantes de distintas estructuras. (Foto: Policía Nacional)

La información fue confirmada por el jefe regional de la Policía en Atlántida, el comisionado Samir Rodríguez, quien explicó que la intervención estuvo relacionada con una alerta recibida por las autoridades y con hechos violentos registrados antes del hallazgo de la droga.

Según el funcionario, la denuncia permitió activar la respuesta policial en la zona, donde los agentes localizaron el automotor que transportaba el supuesto cargamento de estupefacientes.

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“En lo que es la playa Campbell, del municipio de José Santos Guardiola, la Policía Nacional logra lo que es interceptar un vehículo tipo camioneta marca Honda, color gris”, explicó Rodríguez al referirse al procedimiento.

El comisionado agregó que el decomiso se produjo luego de que se reportara un enfrentamiento entre integrantes de diferentes estructuras, un antecedente que llevó a las autoridades a intervenir en el sector.

Una denuncia recibida a través del sistema de emergencias 911 permitió a las autoridades intervenir en el municipio de José Santos Guardiola. (Foto: Policía Nacional)

Aunque los agentes consiguieron asegurar el vehículo y decomisar los 69 paquetes, los sospechosos huyeron antes de ser detenidos, por lo que no hubo capturas relacionadas directamente con este procedimiento, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía.

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Tras el escape, las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda para intentar ubicar a los ocupantes de la camioneta. Sin embargo, las labores no permitieron dar con su paradero.

Rodríguez señaló que una de las dificultades para localizar a estas personas es que, presuntamente, se desplazan por vía marítima, una condición que complica las operaciones de rastreo en el territorio insular.

Tampoco se proporcionaron detalles sobre el posible destino del cargamento o el lugar de procedencia de la sustancia decomisada. La droga fue reportada como supuesta cocaína, por lo que su identificación definitiva dependerá de los procedimientos correspondientes.

El comisionado Samir Rodríguez confirmó el decomiso de los 69 paquetes de supuesta cocaína en el departamento insular. (Foto: Policía Nacional)

El hallazgo se suma a las acciones que las autoridades desarrollan en distintos puntos del departamento de Atlántida y las zonas insulares para responder a denuncias ciudadanas, intervenir ante hechos violentos y combatir las actividades de estructuras delictivas.

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El decomiso en Islas de la Bahía se conoce después de otro procedimiento policial efectuado el día anterior en Yaruca, La Ceiba, donde los agentes desarticularon una estructura criminal presuntamente vinculada con el robo de ganado.

Durante ese operativo, las autoridades reportaron la detención de siete individuos, señalados de formar parte de la banda investigada por la sustracción de animales.

Además, los agentes recuperaron ganado que presuntamente estaba relacionado con las actividades ilícitas atribuidas a los sospechosos. El reporte policial detalló que se contabilizaron 19 cabezas de ganado grandes y cuatro pequeñas, para un total de 23 animales.

Los ocupantes del vehículo escaparon antes de ser detenidos, por lo que la Policía desplegó un dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlos. (Foto: Policía Nacional)

La intervención en Yaruca y el decomiso de la supuesta cocaína en José Santos Guardiola corresponden a procedimientos distintos, aunque ambos forman parte de las acciones policiales reportadas en la región.

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En el caso de la playa Campbell, el principal objetivo de las autoridades será establecer quiénes transportaban los paquetes, determinar su posible relación con el enfrentamiento previo y esclarecer las circunstancias en las que el cargamento llegó al sector.