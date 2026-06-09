Honduras

Honduras: 268 personas menores de 30 años asesinados en 2026, según Coiproden

Las muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes aumentaron un 12 % en Honduras durante los primeros cinco meses de 2026, según el informe

Guardar
Google icon
La estadística de Coiproden sitúa al 82% de las víctimas entre 18 y 30 años y localiza focos en cinco departamentos
La estadística de Coiproden sitúa al 82% de las víctimas entre 18 y 30 años y localiza focos en cinco departamentos

La violencia juvenil en Honduras dejó 268 muertes violentas de personas menores de 30 años entre enero y mayo de 2026, según la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos. La cifra implica un alza de 12% frente al mismo período de 2025.

El director de Coiproden, Wilmer Vásquez, expresó su preocupación por los indicadores de violencia que afectan a la niñez, la adolescencia y la juventud hondureña.

“Estamos observando un incremento importante en las muertes violentas de jóvenes durante los primeros meses del año, una situación que debe llamar la atención de las autoridades y de toda la sociedad”, señaló.

PUBLICIDAD

Según la organización, el aumento equivale a 32 víctimas más que en el mismo lapso del año anterior.

El informe de Coiproden señaló que mayo fue el mes con más homicidios en lo que va de 2026 para este grupo poblacional, con 78 casos de adolescentes y jóvenes.

La entidad indicó que el comportamiento observado en mayo puede marcar una escalada de la violencia en algunas zonas del país, en territorios donde convergen el crimen organizado, la presencia de estructuras delictivas, la exclusión social y la falta de oportunidades para la población joven.

Víctimas entre 18 y 30 años

El análisis estadístico de Coiproden indicó que la mayor parte de las víctimas corresponde a personas de entre 18 y 30 años.

De las 268 muertes violentas registradas en los primeros cinco meses del año, el 82% corresponde a jóvenes dentro de ese rango etario, mientras el 18% restante involucra a niñas, niños y adolescentes de entre cero y 17 años.

PUBLICIDAD

Wilmer Vásquez advirtió que el aumento de la violencia contra la niñez, la adolescencia y la juventud exige atención de las autoridades y de la sociedad. EFE/Gustavo Amador
Wilmer Vásquez advirtió que el aumento de la violencia contra la niñez, la adolescencia y la juventud exige atención de las autoridades y de la sociedad. EFE/Gustavo Amador

Coiproden afirmó que, aunque las cifras son más altas entre los mayores de edad, también resulta alarmante que decenas de menores de edad figuren entre las víctimas de homicidio, lo que muestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección infantil.

Departamentos con más casos

El informe identificó a Cortés, Atlántida, Colón, Yoro y Francisco Morazán como los departamentos con los niveles más altos de violencia contra la niñez y la juventud.

Estas regiones concentran una parte de los homicidios registrados este año y siguen apareciendo de forma recurrente en los reportes de incidencia criminal.

El reporte también destacó la salida de Olancho del grupo de departamentos más afectados por la violencia juvenil, una condición que había mantenido en años anteriores.

Inseguridad en Honduras: Delincuente despoja de sus pertenencias a dos niños camino a la escuela.
Inseguridad en Honduras: Delincuente despoja de sus pertenencias a dos niños camino a la escuela.

Organizaciones defensoras de derechos de la niñez y la juventud sostuvieron que los datos reflejan la necesidad de reforzar las políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia, la generación de oportunidades educativas y laborales, y el fortalecimiento de programas comunitarios destinados a jóvenes en situación de riesgo.

Para Coiproden, las cifras registradas durante los primeros cinco meses de 2026 deben interpretarse como una señal de alerta que exige respuestas inmediatas de las instituciones responsables de garantizar la seguridad y los derechos de la población más joven del país.

Más allá de las cifras de homicidios, ya que genera temor en las comunidades, afecta el acceso de los jóvenes a la educación y al empleo, y profundiza fenómenos como la migración forzada y el desplazamiento interno. Expertos consideran que la protección de la niñez y la juventud debe convertirse en una prioridad nacional.

Temas Relacionados

HondurasNiñezViolenciaMuerteCOIPRODEN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

La institución detalló que 744 reportes fueron por abuso y 429 por otros delitos asociados a agresiones, con víctimas de entre uno y 17 años, según el balance divulgado por la entidad

La Procuraduría General de Guatemala atendió 1,173 denuncias por violencia sexual contra menores en 2026

Gobierno de Costa Rica refuerza lucha contra la corrupción y anuncia reformas migratorias y de seguridad

Laura Fernández destaca el uso del polígrafo en funcionarios clave y la preparación de nuevas leyes para enfrentar la infiltración criminal y el tráfico de armas

Gobierno de Costa Rica refuerza lucha contra la corrupción y anuncia reformas migratorias y de seguridad

Panamá abre licitación internacional para incorporar a un tercer operador de telefonía celular

Una oportunidad para introducir nuevas alternativas comerciales y tecnológicas para millones de usuarios

Panamá abre licitación internacional para incorporar a un tercer operador de telefonía celular

La Fiscalía General continúa los alegatos finales contra 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

La etapa final del proceso sostiene que los acusados dirigieron entre 2012 y 2022 una estructura criminal ligada a extorsiones, tráfico de drogas y armas, y a la utilización de 1,212 adolescentes en tareas logísticas

La Fiscalía General continúa los alegatos finales contra 485 cabecillas de la MS-13 en El Salvador

República Dominicana refuerza el diálogo con Estados Unidos para reforzar su relación comercial

La nación caribeña busca asegurar la continuidad de sus exportaciones tras los nuevos procedimientos de tarifas en Washington, en medio de una pesquisa que la incluyó entre 60 economías por presunto uso de mano de obra forzada

República Dominicana refuerza el diálogo con Estados Unidos para reforzar su relación comercial

TECNO

Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

No todos necesitan Starlink: descubre si tu perfil de uso encaja con la red satelital

OpenAI planea convertir ChatGPT en una superaplicación con capacidades ampliadas

Gestiona tu negocio desde la PC: diferencias prácticas entre WhatsApp Web y Business

Tesla desarrolla un sistema para combatir el calor en sus techos de cristal panorámicos

ENTRETENIMIENTO

De portero del Real Madrid a estrella internacional: el accidente que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias

De portero del Real Madrid a estrella internacional: el accidente que cambió para siempre la vida de Julio Iglesias

La historia de la “maldición” de Mick Jagger que persiguió a varios equipos en dos Copas del Mundo

Madonna causa polémica tras mostrar un acto sexual en el videoclip de “Confessions II”

Ariana Grande y Ethan Slater finalizaron su relación después de tres años

Sharon Stone propone que ‘Euphoria’ se proyecte en las escuelas de Estados Unidos

MUNDO

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

El Pentágono incluyó a Alibaba, Baidu y BYD en la lista de empresas chinas con vínculos al ejército del régimen

Balotaje en Perú: un sociólogo advirtió que “la diferencia tan pequeña obliga a mirar hasta el último voto”

Quién escribió realmente el Antiguo Testamento, según las últimas investigaciones históricas

La Corte Penal Internacional apartó de sus funciones a su fiscal jefe por acusaciones de conducta sexual indebida

El régimen de Irán defendió sus ataques contra Israel pero mantiene abierta la vía diplomática