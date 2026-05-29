Maestros en Honduras anuncian paro nacional y advierten suspensión de clases por retraso en reajuste salarial

El magisterio hondureño anunció medidas de presión a partir del 1 de junio por retrasos en pagos y ajustes salariales. (FOTO: Tu NOTA)

La posibilidad de una nueva crisis en el sistema educativo hondureño comenzó a tomar fuerza este jueves luego de que la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) anunciara medidas de presión contra el Gobierno por el retraso en la aplicación del reajuste salarial para los docentes.

El gremio denunció que, pese a los compromisos asumidos por las autoridades, el incremento salarial prometido para este año todavía no se refleja en los pagos de miles de maestros a nivel nacional, situación que ha generado malestar e incertidumbre dentro del sector.

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Ante este escenario, la organización informó que a partir del 1 de junio iniciará un paro de brazos caídos en los centros educativos públicos del país, medida que podría derivar en una paralización total de actividades académicas y movilizaciones en diferentes regiones si no existe una respuesta favorable de las autoridades.

La presidenta de la FOMH, María Dolores Escobar, señaló que el reajuste salarial no corresponde a una negociación reciente, sino a un compromiso previamente establecido dentro de las disposiciones presupuestarias vigentes para el presente año.

Según explicó, el incremento debía aplicarse de manera retroactiva desde enero, por lo que los docentes consideran que el retraso constituye un incumplimiento que afecta directamente la economía de miles de familias que dependen de los ingresos del sector educativo.

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“Estamos dando un tiempo prudencial para que se haga efectivo el pago, pero si no hay respuesta, procederemos con las acciones anunciadas”, expresó la dirigente magisterial.

Docentes protestan frente a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago del reajuste salarial pendiente. (FOTO: Tu NOTA)

La advertencia del gremio no se limita únicamente a la suspensión de actividades dentro de las aulas. Los representantes del magisterio también dejaron abierta la posibilidad de organizar marchas, protestas y tomas de carreteras en distintos puntos del país para presionar al Gobierno a cumplir con el ajuste salarial.

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El anuncio genera preocupación debido al impacto que una paralización tendría sobre miles de estudiantes que actualmente cursan el año lectivo en los diferentes niveles del sistema educativo nacional.

Además del tema salarial, la FOMH manifestó inquietud por versiones relacionadas con posibles retrasos en el pago del décimo cuarto mes de salario, una situación que, según sus dirigentes, sería inédita para el sector docente.

“Eso es algo nunca antes visto”, afirmó Escobar al referirse a la posibilidad de que el desembolso de este beneficio laboral no se realice en las fechas acostumbradas.

La FOMH advirtió que podría iniciar un paro nacional si el Gobierno no cumple con los compromisos salariales. (FOTO: Tu NOTA)

El gremio aprovechó la ocasión para solicitar una postura clara por parte del presidente Nasry Asfura, así como de las autoridades de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Educación, sobre la situación financiera que enfrenta el sistema educativo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los docentes.

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Los maestros también señalaron que las dificultades económicas que atraviesa el país han impactado de manera significativa a los trabajadores de la educación, quienes enfrentan el aumento constante del costo de vida mientras esperan la aplicación del reajuste salarial.

Asimismo, la organización pidió fortalecer programas como la alimentación escolar, mejorar las condiciones de los centros educativos y atender los problemas de inseguridad que afectan a estudiantes y docentes en diferentes regiones.

Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la advertencia del magisterio ni sobre la fecha en que podría hacerse efectivo el incremento salarial reclamado por los docentes.

Mientras tanto, el anuncio de un posible paro nacional mantiene en alerta a la comunidad educativa, que observa con preocupación la posibilidad de que las actividades académicas vuelvan a verse afectadas por un conflicto entre el Gobierno y el sector magisterial.

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