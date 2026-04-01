Honduras

Secretaría de Salud declara alerta preventiva por aumento de enfermedades durante Semana Santa en Honduras

El aumento de temperaturas y la movilidad de personas está provocando un incremento en los casos de afecciones respiratorias, deshidratación y problemas gastrointestinales en varias regiones, según reportes de medios y autoridades sanitarias

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Un repunte de casos vinculados a las altas temperaturas y la movilidad en vacaciones afecta a sectores vulnerables, sumado a riesgos asociados al consumo de alimentos en mal estado y la proliferación de vectores transmisores de enfermedades (Foto cortesía Ministerio de Cultura en Honduras)
Un repunte de casos vinculados a las altas temperaturas y la movilidad en vacaciones afecta a sectores vulnerables, sumado a riesgos asociados al consumo de alimentos en mal estado y la proliferación de vectores transmisores de enfermedades (Foto cortesía Ministerio de Cultura en Honduras)

La Secretaría de Salud de Honduras (SSH) declaró este martes una alerta preventiva por el aumento de enfermedades durante Semana Santa, en respuesta al impacto de las altas temperaturas y el incremento en la movilidad de personas en todo el país. Según reportó Once Noticias en los primeros días del asueto, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a reforzar las medidas de autocuidado para minimizar complicaciones en un periodo donde los riesgos para la salud se multiplican.

El calor extremo y la exposición prolongada al sol afectan especialmente a quienes realizan actividades al aire libre sin la protección adecuada. El personal médico en los centros de atención ha notificado un crecimiento en los casos de deshidratación, golpe de calor y afecciones respiratorias. El medio local La Tribuna subrayó que “el golpe de calor figura entre los riesgos más frecuentes”, una condición capaz de provocar mareos, vómitos, debilidad e incluso la pérdida de conocimiento, sobre todo en niños y adultos mayores.

Los especialistas advierten que el riesgo aumenta cuando las personas permanecen bajo el sol sin hidratación suficiente. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar la exposición solar en las horas de mayor intensidad y mantener el consumo regular de líquidos.

“Si vas a viajar esta Semana Santa, cuida tu salud. Ante signos y síntomas de alarma como fiebre, vómitos, cansancio o dificultad respiratoria, acude de inmediato al establecimiento de salud más cercano. No te automediques y protege a tu familia. ¡Enciende la diversión, activa la prevención!“, es una de las recomendaciones emitidas por la entidad gubernamental y que fue divulgada a través de sus redes sociales.

Niños y personas mayores figuran entre los grupos más vulnerables ante múltiples riesgos sanitarios vinculados al clima y las vacaciones según autoridades de salud mexicanas (Foto cortesía Ministerio de Cultura)
Niños y personas mayores figuran entre los grupos más vulnerables ante múltiples riesgos sanitarios vinculados al clima y las vacaciones según autoridades de salud mexicanas (Foto cortesía Ministerio de Cultura)

Las altas temperaturas también aceleran el deterioro de los alimentos y agravan los casos de gastroenteritis y salmonelosis. Las autoridades sanitarias enfatizaron la importancia de verificar el estado de los productos, especialmente en destinos turísticos y ventas informales, para prevenir el consumo de comida en mal estado. Once Noticias recogió que “el consumo de alimentos mal refrigerados o preparados sin medidas de higiene incrementa el riesgo de enfermedades gastrointestinales”.

La proliferación de mosquitos representa otro reto para la salud pública en este periodo. Las condiciones climáticas favorecen la reproducción del Aedes aegypti, vector del dengue, zika y chikungunya. El Ministerio de Salud alertó sobre el aumento de casos en diferentes regiones, señalando que la acumulación de agua en recipientes facilita la expansión del vector. En declaraciones recogidas por La Tribuna, las autoridades recomendaron eliminar criaderos, tapar recipientes y mantener limpias las áreas donde pueda almacenarse líquido.

El contexto internacional generó una advertencia adicional. La Secretaría de Salud instó a quienes viajarán al extranjero a informarse sobre los brotes de sarampión en otros países, cumplir con los esquemas de vacunación y mantener medidas básicas de higiene para evitar contagios.

Las autoridades emiten advertencias ante el alza de padecimientos relacionados con el clima y los movimientos vacacionales. Preocupación especial por viajeros al extranjero y condiciones de los alimentos. El panorama sanitario exige atención renovada (Foto cortesía Secretaría de Salud)
Las autoridades emiten advertencias ante el alza de padecimientos relacionados con el clima y los movimientos vacacionales. Preocupación especial por viajeros al extranjero y condiciones de los alimentos. El panorama sanitario exige atención renovada (Foto cortesía Secretaría de Salud)

Las autoridades insistieron en que la prevención es la herramienta principal para reducir los riesgos durante la Semana Santa. Las recomendaciones incluyen mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol, consumir alimentos en buen estado y eliminar focos de mosquitos en los hogares y lugares de recreación.

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