Honduras

“Nadie protegerá delincuentes políticos o figuras de fútbol”, advierte director de la lucha contra el Narcotráfico en Honduras

El anuncio, realizado mientras el Ministerio Público ejecutaba una serie de allanamientos en Salamá y Silca, en el departamento de Olancho, refuerza la determinación institucional de combatir el narcotráfico y delitos conexos sin distinciones, con especial atención a la infiltración en sectores clave de la sociedad.

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El Ministerio Público ejecuta allanamientos
El Ministerio Público ejecuta allanamientos en Salamá y Silca, Olancho, como parte de operativos estratégicos para combatir el crimen organizado. (Foto: Cortesía)

En el marco de una ofensiva sostenida contra el crimen organizado, Ramiro Fernando Muñoz, director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Honduras, advirtió que las operaciones de persecución penal serán implacables y no contemplarán privilegio alguno por posición social, fama o afiliación política.

En los operativos desarrollados en Olancho, el Ministerio Público desplegó equipos especializados que efectuaron allanamientos con el objetivo de recolectar pruebas y detener a presuntos integrantes de redes de tráfico de drogas y actividades asociadas. Ante esto, Muñoz precisó: “El que tenga oídos, que escuche”, marcando así el tono de su advertencia y posicionando a la ciudadanía y a los actores relevantes ante la inminencia de una política represiva sin concesiones.

Durante su mensaje, el director de la DLCN remarcó la ausencia de consideraciones especiales en las investigaciones, sin importar si el investigado ostenta un cargo político, reconocimiento social o trayectoria en sectores como el deporte. “El delito no tiene partido”, enfatizó Muñoz durante el operativo de Olancho, en declaraciones difundidas.

Detalló que ninguna identidad partidaria será admitida como amparo: “Si alguien es de determinado partido u otro, ese es su problema. El delito hay que perseguirlo”. Este enfoque busca responder a demandas sociales por mayor transparencia y consolidar la imparcialidad en la impartición de justicia, una cuestión históricamente litigiosa en el país, según el análisis del propio funcionario.

La DLCN investiga facilitadores indirectos
La DLCN investiga facilitadores indirectos del narcotráfico, incluyendo a quienes prestan su nombre o recursos para actividades ilícitas en Honduras. (Foto: Cortesía)

El departamento de Olancho ha sido escenario recurrente de operativos debido a su ubicación estratégica en las rutas nacionales del tráfico de drogas. Los procedimientos ejecutados en Salamá y Silca forman parte de un esquema integral impulsado por el Ministerio Público, que incluye inteligencia policial, seguimiento de flujos financieros y cooperación interinstitucional. Sobresalió en esta operación el señalamiento de indagaciones que alcanzan a personalidades de sectores como el deporte y la administración pública.

Muñoz puntualizó la relevancia de investigar a quienes prestan su nombre o permiten el uso de sus recursos para facilitar el accionar de organizaciones criminales. Señaló que este fenómeno abarca tanto consentimientos explícitos como situaciones de presión o coacción.

Lo sintetizó en una declaración dirigida al núcleo de la problemática: “Si creen que porque juegan fútbol o tienen un cargo público van a lavar dinero, están equivocados”.

El director de la DLCN también advirtió sobre las consecuencias para quienes mantengan vínculos indirectos, en particular mediante propiedades o vehículos involucrados en actividades ilícitas. Explicó que estas conexiones constituyen pruebas dentro de las investigaciones, por lo que instó a evitar cualquier relación susceptible de ser considerada como facilitadora del delito.

La política de cero tolerancia
La política de cero tolerancia del Ministerio Público responde a demandas sociales de transparencia y pone fin a privilegios históricos en la justicia hondureña. (Foto: Policía Nacional de Honduras)

La mención directa del alcalde de Silca en el contexto de las investigaciones ilustra el alcance de la estrategia: Muñoz sostuvo que el principio de igualdad ante la ley prevalecerá, independientemente del cargo del implicado.

Las declaraciones de Muñoz surgen en una coyuntura marcada por cuestionamientos históricos sobre la imparcialidad en la actuación estatal y una demanda social sostenida de justicia efectiva.

Para el titular de la DLCN, romper con las prácticas del pasado, en las que redes delictivas operaban bajo protección política o económica, es la premisa central de su gestión. “Ahorita nadie va a estar protegiendo delincuentes, no importa dónde estén ni a qué se dediquen”, afirmó el director, en una posición que busca restablecer la credibilidad institucional.

Honduras atraviesa actualmente una fase crítica en materia de seguridad y justicia, en la que el combate al narcotráfico figura como una de las prioridades estatales. Los operativos encabezados por el Ministerio Público reflejan un esquema de intervención sostenido, que incluye no sólo fuerza operativa sino también labores de inteligencia y seguimiento financiero, en alianza con distintas divisiones estatales.

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