Honduras

Las reservas internacionales de Honduras registran incremento en el primer trimestre, dice presidente Asfura

El presidente Nasry Asfura detalló que el saldo total alcanzó 10,860 millones de dólares, con una cobertura que pasó de 6.2 a 6.6 meses de importaciones entre enero y marzo, aludió a mejoras macroeconómicas

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El mandatario hondureño explicó que
El mandatario hondureño explicó que el país fortalece su respaldo financiero y afirmó que el actual gobierno continuará cumpliendo sus compromisos de deuda como parte de su política de consolidación económica (Foto archivo/ Europa Press)

Las reservas internacionales de Honduras aumentaron 580 millones de dólares en el primer trimestre del año, anunció el presidente Nasry Asfura durante una conferencia de prensa tras su encuentro con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, según informó el medio local El Tiempo este domingo 22 de marzo.

El mandatario informó que, entre el 27 de enero y el 20 de marzo, la cobertura de las reservas internacionales pasó de 6.2 meses a 6.6 meses de importaciones, indicador que, según sus palabras, señala una mejora en los indicadores económicos del país. Asfura agregó que el volumen total de reservas asciende a 10,860 millones de dólares en este periodo.

Parte de la estrategia del gobierno consiste en mantener el orden financiero y cumplir con las obligaciones fiscales estatales ya documentadas para lograr mayor estabilidad económica. Si bien reconoció que Honduras aún enfrenta deudas pendientes, subrayó su compromiso de honrar los pagos durante su gestión, indicó el medio de comunicación hondureño.

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Honduras cerraron 2025 con un saldo de USD10,219 millones, cifra que, según el Banco Central de Honduras (BCH) y recogidos por el medio Prensa Latina, garantiza la cobertura de 6.3 meses de importaciones. Este nivel representa una mejora significativa respecto a los USD7,556 millones del cierre de 2023, de acuerdo con datos oficiales difundidos por el emisor estatal.

El incremento de las reservas
El incremento de las reservas internacionales eleva la cobertura de importaciones a 6,6 meses, reflejando una mejora de la liquidez externa y la capacidad de respuesta ante posibles presiones cambiarias para Honduras. (Foto cortesía Banco Central)

El Fondo Monetario Internacional establece que un rango seguro de reservas internacionales es aquel capaz de cubrir al menos tres meses de importaciones, por lo que la situación actual de Honduras se considera sólida en términos de respaldo externo. De acuerdo con la explicación del BCH, las RIN reflejan la capacidad efectiva del país centroamericano para afrontar obligaciones inmediatas, ya que resultan de la diferencia entre la reserva bruta y los pasivos con vencimiento inferior a seis meses, indicó la Prensa Latina.

Sobre la percepción externa del país, en febrero el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó en un comunicado que “la economía hondureña se mantiene resiliente, con un crecimiento robusto y una inflación dentro del intervalo de tolerancia del Banco Central de Honduras”, dijo el organismo. Además, el FMI destaca que los precios “favorables” de exportación y las remesas fortalecen las reservas internacionales.

Bonos soberanos de 2027

Honduras enfrentará en 2027 un pago de 700 millones dólares por bonos soberanos, una obligación que, según Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras, determina desde ahora la planificación macroeconómica del país. Lagos indicó en febrero que la prioridad institucional es la solidez de las reservas como mecanismo para asegurar el equilibrio económico y cumplir sin sobresaltos las obligaciones externas.

El funcionario explicó que la estrategia central consiste en acumular reservas internacionales para que el país disponga de suficientes dólares tanto para el pago de la deuda como para la estabilidad del mercado cambiario nacional. El pago de los USD 700 millones corresponde a bonos soberanos emitidos en mercados internacionales. Su vencimiento obligará a contar con liquidez adecuada o a usar instrumentos de manejo de pasivos, como operaciones de refinanciamiento o recompras anticipadas.

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