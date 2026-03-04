La redefinición de la diplomacia latinoamericana tras la salida de Bolivia y Honduras del Grupo de La Haya

FOTO DE ARCHIVO. Vista exterior de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. 9 de diciembre de 2025. Peter Dejong/Pool vía REUTERS

El Gobierno de Bolivia anunció su salida inmediata del Grupo de La Haya, una coalición internacional orientada a la defensa de los derechos del pueblo palestino, y recibió elogios por parte del canciller de Israel por esta decisión.

El retiro, comunicado oficialmente por la Embajada de Bolivia en Países Bajos, reconfigura la posición diplomática boliviana tanto en la región como entre las naciones implicadas en la dinámica del conflicto israelo-palestino.

El canciller israelí elogió la “decisión moral”

El canciller de Israel Gideon Sa’ar agradeció públicamente al Estado boliviano por la medida, calificándola como estar “del lado correcto de la historia”. A través de un mensaje difundido por X, Sa’ar destacó la actitud del presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien describió como responsable de una “decisión moral de retirarse del Grupo de La Haya”. En palabras del canciller israelí: “Es una medida necesaria y de principios para enfrentar el mal”.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participa en la presentación del documento “Estrategia de País”, que marca el regreso de CAF al país luego de nueve años y consolida una cartera de proyectos orientados a fortalecer el desarrollo estratégico de Bolivia en los próximos años, en La Paz, Bolivia, el 26 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Bolivia había sido, bajo el gobierno de Luis Arce, uno de los miembros fundadores del Grupo de La Haya. Según la carta inaugural de la coalición, su tarea central era poner fin a lo que denominaban “ocupación israelí del Estado de Palestina” y eliminar los obstáculos al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, incluido el derecho a un Estado independiente de Palestina.

El Grupo de La Haya se constituyó formalmente el 31 de enero de 2025 como una alianza de países del Sur Global que articula acciones legales y diplomáticas para exigir a Israel responsabilidades por presuntas violaciones del derecho internacional en los territorios palestinos.

Con el retiro, Bolivia aseguró en un comunicado que mantiene su “compromiso con el derecho internacional y con el sistema multilateral de las Naciones Unidas”.

Señaló explícitamente que “cualquier iniciativa vinculada a la determinación de responsabilidades internacionales debe ser canalizada a través de los órganos competentes”, subrayando su apuesta por los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional como vía exclusiva para estas cuestiones.

Honduras también formalizó su salida de La Haya

Horas antes, Honduras había tomado la misma determinación. El gobierno centroamericano, a través de un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, anunció la desvinculación inmediata del Grupo de La Haya.

La Cancillería argumentó que la nueva política exterior del país debía aplicarse de forma “autónoma y equilibrada” y consideró que la continuidad en el grupo podía “comprometer la independencia de criterio” imprescindible en la diplomacia hondureña.

La salida de Honduras fue efectiva desde el momento del anuncio, y la Cancillería notificó a las copresidencias del grupo el cese formal de su participación.

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas frente a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos. 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Piroschka van de Wouw

El Grupo de La Haya: objetivos y dinámica internacional

El Grupo de La Haya se conformó como una coalición internacional de naciones, principalmente del llamado Sur Global, con la misión de defender “los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI)” y coordinar acciones legales y diplomáticas para hacer responsables a Israel por “presuntas violaciones del derecho internacional en Palestina”, según lo sostenido por los gobiernos fundadores.

La participación activa de Bolivia desde el inicio, al igual que la presencia de Honduras hasta su reciente retiro, refleja el alcance que el grupo logró en sus primeros meses de funcionamiento, así como la diversidad de posiciones que coexisten entre los Estados latinoamericanos respecto al conflicto palestino-israelí y los métodos para abordarlo en el marco jurídico internacional.

Con la decisión reciente de Bolivia y Honduras, se acentúa la tendencia de algunos Estados latinoamericanos a revaluar los instrumentos multilaterales y la pertinencia de participar en coaliciones de presión diplomática basadas en la judicialización internacional de conflictos, optando en cambio por canales institucionales de la ONU y la defensa de la autonomía en la política exterior.

Actualmente La Haya está formado por 91 países, dos de sus miembros fundadores han tomado la decisión de retirarse hasta la fecha.