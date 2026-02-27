La Secretaría de Salud reporta aumento de casos y dos muertes sospechosas por dengue en el norte de Honduras

Los registros de la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) confirman dos fallecimientos bajo investigación: una mujer de 60 años en Cortés y un menor de 13 años en Atlántida. JOSEPH HOYT

En las primeras semanas de 2026, la Secretaría de Salud (Sesal) de Honduras reportó un incremento preocupante en los casos y muertes sospechosas por dengue en la región norte.

Los registros de la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) confirman dos fallecimientos bajo investigación: una mujer de 60 años en Cortés y un menor de 13 años en Atlántida, ambos con síntomas compatibles con la enfermedad.

El jefe de la UVS, Homer Mejía, informó que el comité correspondiente determinará si estos decesos se atribuyen formalmente al dengue. Durante la última semana, el número de casos notificados a nivel nacional ascendió a 694, lo que evidencia una tendencia al alza en la incidencia de la enfermedad.

Serotipo 3 y zonas más afectadas

Según Mejía, el serotipo 3 del dengue es el predominante en la actual ola de contagios en Honduras. Esta variante se asocia con manifestaciones clínicas más severas y ha sido identificada en los casos graves detectados en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Yoro, Copán y Santa Bárbara.

Las autoridades sanitarias han contabilizado 14 casos de dengue grave distribuidos en estas zonas. En respuesta, han intensificado las recomendaciones a la población para actuar de manera inmediata y coordinada en tareas de prevención.

Llamado urgente a la prevención

El mensaje de los médicos y responsables de salud es contundente: la eliminación de criaderos de zancudos transmisores resulta esencial. Entre las acciones recomendadas destacan la limpieza de pilas, cunetas y solares para frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

La destrucción de criaderos interrumpe el ciclo reproductivo del mosquito y disminuye el riesgo de contagio de dengue en comunidades urbanas y rurales. (Foto Cortesía MINSA)

Mejía recalcó la importancia de no automedicarse y evitar el uso de aspirinas ante síntomas como dolor abdominal, fiebre alta, vómitos o náuseas y dificultad para orinar durante más de cinco horas. La consulta médica inmediata puede marcar la diferencia en la evolución clínica del paciente.

Grupos vulnerables y estrategia nacional

Los datos recopilados por la UVS señalan que la población entre uno y 29 años constituye el grupo más afectado por el actual brote de dengue. Este perfil epidemiológico obliga a reforzar las campañas educativas y las acciones de control en comunidades escolares y juveniles.

El panorama expuesto por las autoridades hondureñas revela la urgencia de una respuesta articulada entre instituciones y ciudadanía para contener la propagación del dengue y limitar el impacto sanitario en los sectores más expuestos.

Más de mil casos en 2026

Honduras ha registrado 1,051 casos de dengue en las primeras cinco semanas de 2026, lo que representa una reducción del 27 % respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,434 casos, según datos de La Prensa.

Tras la epidemia de 2024, en la que se reportaron más de 177,000 casos y al menos 150 muertes, el país ha implementado estrategias que incluyen la colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el respaldo financiero del Gobierno de Corea, de acuerdo con paho.org.

Estas iniciativas han permitido fortalecer la vigilancia epidemiológica, mejorar el diagnóstico y tratamiento, y promover acciones para controlar el vector en las comunidades más afectadas.

En 2025, Honduras notificó 17,368 casos de dengue, con una incidencia elevada en zonas urbanas como Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de eliminar criaderos de mosquitos y mantener la limpieza en áreas donde se acumula agua, especialmente ante la llegada de la temporada lluviosa, advierte La Prensa.

El dengue permanece como un problema relevante de salud pública nacional y los organismos de salud señalan que la cooperación entre Estado y sociedad sigue siendo indispensable para frenar nuevos brotes.