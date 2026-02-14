Honduras

Estados Unidos agradece a Honduras por la captura de Mario Roberto Flores, fugitivo acusado de asesinato y abuso infantil

Más de veinte años después del crimen, el operativo internacional logró localizarlo en una zona montañosa del departamento de Lempira, incrementando las expectativas sobre su posible extradición hacia Filadelfia, donde enfrenta cargos por delitos de máxima gravedad.

Una decisión judicial podría definir
Una decisión judicial podría definir si el acusado enfrenta finalmente a la justicia estadounidense por graves delitos cometidos en 2000. (Foto: Redes sociales)

La captura de Mario Roberto Flores, identificado también como Alexis Flores, por parte de las autoridades hondureñas ha desbloqueado un proceso judicial que puede llevarlo a comparecer ante la justicia de Estados Unidos por el secuestro, abuso sexual y asesinato de una niña de cinco años en el año 2000.

La audiencia inicial que analizará la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos ha sido programada para el 16 de marzo. En esa instancia judicial, un juez hondureño examinará la documentación remitida desde el país requirente y decidirá si el trámite avanza conforme a los tratados internacionales y las leyes nacionales. Si la extradición prospera, Mario Roberto Flores quedaría a disponibilidad del Tribunal Municipal de Filadelfia para dar inicio al proceso penal. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses aguardan la decisión en Tegucigalpa.

El expediente señala que los delitos atribuidos al acusado se registraron el 29 de julio de 2000, día en que se denunció la desaparición de una menor. Cinco días después, el cuerpo de la víctima fue hallado envuelto en bolsas de plástico, con señales de violencia sexual confirmadas en el informe forense. Desde la comisión del crimen, se emitió una orden de captura que marcó la pauta para el desarrollo de la investigación durante más de dos décadas.

El operativo de captura se
El operativo de captura se llevó a cabo en una zona montañosa del departamento de Lempira, tras más de veinte años de investigación internacional. (Foto: Ministerio Público de Honduras)

En 2017, el FBI incluyó a Flores en su lista de los diez fugitivos más buscados nacional e internacionalmente, consolidando así una búsqueda sostenida por agencias de diferentes jurisdicciones. La inclusión expuso su imagen y datos personales en plataformas de seguridad globales y fue acompañada por una recompensa de 250 mil dólares para quien aportara información conducente a su arrestO.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, a través de sus redes sociales, manifestó su agradecimiento a las autoridades hondureñas. El mensaje oficial subrayó la colaboración entre la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el FBI y la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dependiente del Departamento de Estado. Según la Embajada, el trabajo conjunto fortalece la seguridad tanto en Honduras como en Estados Unidos.

El arresto se concretó en una zona montañosa de Lempira, al occidente de Honduras. El operativo fue desplegado con el objetivo de ejecutar la orden de captura internacional. Hasta el momento, las autoridades no han precisado durante cuánto tiempo permaneció el acusado en territorio hondureño ni las circunstancias que facilitaron su ubicación. Tampoco se ha comunicado si Flores utilizaba otra identidad o si fue advertido previamente por las fuerzas de seguridad locale

Las autoridades hondureñas evaluarán si
Las autoridades hondureñas evaluarán si los delitos imputados por Pensilvania tienen equivalencia en la legislación nacional antes de autorizar la extradición. (Foto: FBI)

Tras la detención, Flores quedó a disposición judicial, a la espera del desarrollo formal del proceso de extradición. Conforme a los procedimientos de Honduras, el juez de la causa verificará si la solicitud estadounidense cumple los requisitos legales y si los delitos imputados por Pensilvania encuentran equivalencia en el marco jurídico hondureño. El procedimiento podría escalar a instancias superiores antes de una eventual autorización de entrega definitiva.

Epal acusado será trasladado a Estados Unidos para ser juzgado bajo el sistema penal de ese país, específicamente en el estado de Pensilvania. El caso permaneció abierto por más de veinte años gracias a la cooperación internacional y la persistencia de la búsqueda.

La detención de Flores constituye un avance relevante en un expediente judicial que conmocionó a las autoridades de ambos países. A medida que se aproxime la audiencia de extradición, Honduras y Estados Unidos mantendrán estrecha vigilancia sobre los próximos pasos del proceso.

