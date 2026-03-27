El megaproyecto ferroviario centroamericano demanda una inversión de 24,000 millones de dólares

PROERI refuerza la apuesta de Costa Rica por una infraestructura ferroviaria sostenible, segura y alineada con la movilidad urbana y el desarrollo económico. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

La integración ferroviaria en Centroamérica plantea un desafío técnico, económico y ambiental, con una inversión proyectada de USD 24,000 millones orientada a modernizar y conectar las redes nacionales bajo criterios de sostenibilidad. El objetivo de este plan es transformar a la región en un corredor logístico y económico competitivo, capaz de reducir la actual dependencia del transporte por carretera y optimizar la movilidad, según informó la agencia internacional de noticias EFE.

El Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, impulsado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), organismo regional centroamericano, detalla la creación de una red de transporte integrada con interconexión ferroviaria a través de enlaces nacionales. Durante la celebración del ‘Foro UE–CA 2026: comercio, conectividad e inversión sostenible’ en Ciudad de Panamá, Carlos Moreno, director de Transporte, Infraestructura y Logística de la SIECA, explicó que el costo estimado para cubrir los proyectos ferroviarios en la región ascienden a USD 24,000 millones, cifra central para la transformación del sistema logístico regional.

Estas inversiones, que también incluyen la modernización de infraestructura portuaria y la integración de estaciones intermodales, forman parte de una estrategia más amplia. Según Moreno, las necesidades totales de inversión para la región alcanzan los USD 60,000 millones, en una zona cuyas exportaciones anuales llegan a los USD 45,000 millones. Estos datos establecen una proporción directa entre el volumen de inversión requerido y la magnitud del comercio exterior centroamericano, como señaló el funcionario a la agencia internacional de noticias EFE.

Los responsables del proyecto destacan que el alcance no se limita a la construcción de vías férreas, sino que incluye la estandarización técnica y normativa, así como la fortaleza de la seguridad jurídica, elementos indispensables para atraer capital mixto en proyectos bajo estrictos estándares ambientales y sociales.

Al respecto, José Manuel Otero, responsable de operaciones del sector público en México y Centroamérica para el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco multilateral de la Unión Europea, indicó a la agencia internacional de noticias EFE: “Las salvaguardas ambientales y sociales son las más exigentes del mercado”, similares a las que aplican en Europa y exigidas en todos sus proyectos.

Un tren del Ferrocarril del Canal de Panamá espera ser cargado en la Ciudad de Panamá, el miércoles 2 de abril de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

Los acuerdos binacionales y los primeros proyectos concretos

En el marco del foro celebrado en Panamá, se firmó un acuerdo de cooperación ferroviaria entre Panamá y Costa Rica destinado a desarrollar un Corredor Logístico Ferroviario Centroamericano, un paso dentro del proceso de integración. A este acuerdo se suman iniciativas nacionales de los países miembros, como el tren eléctrico interurbano impulsado por Costa Rica, con la inversión estimada de USD 800 millones. Este proyecto abarcará 51 kilómetros y se integra en los planes de conectar la capital costarricense con la frontera panameña mediante una red ferroviaria transversal.

En el evento, Álvaro Bermúdez, director del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), ente estatal costarricense, remarcó la magnitud de las inversiones previstas y llamó a los responsables regionales a tomar decisiones con alta responsabilidad: “Estas inversiones no son pequeñas porque se trata de miles de millones de dólares destinados al sector transporte, ferroviario o portuario”.

El desarrollo del plan maestro no solo prevé conectar los principales centros urbanos, sino también estaciones intermodales y aeropuertos, ampliando así el alcance logístico centroamericano a estándares internacionales y mejorando la competitividad de la región.

Desafíos de implementación y perspectiva a largo plazo de la integración ferroviaria centroamericana

Según reconoció Otero, del BEI, a la agencia internacional de noticias EFE, la ejecución del proyecto ferroviario regional está planteada como una estrategia a “muy largo plazo”. La fase actual incluye estudios técnicos y modelos de implementación, dados los desafíos logísticos, financieros y ambientales involucrados.

La región ha realizado algunos avances, como la reciente suscripción de acuerdos bilaterales y el inicio de planes pilotos en infraestructuras. No obstante, las autoridades remarcan que cada fase deberá ajustarse a estándares estrictos y asegurar la sostenibilidad ambiental y social, condiciones consideradas prioritarias tanto por actores locales como por entidades internacionales.

La colaboración entre la Unión Europea y la SIECA fue esencial para la elaboración del diagnóstico financiero y el impulso institucional de este proceso, según la agencia internacional de noticias EFE, situando a Centroamérica ante el reto de concretar una integración ferroviaria capaz de transformar el perfil productivo y logístico de la región en las próximas décadas.