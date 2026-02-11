Honduras

La mayoría de hondureños retornados descarta volver a migrar a Estados Unidos

Una encuesta de organismos internacionales indica que ocho de cada diez personas que regresan a Honduras no planean intentar otro desplazamiento hacia el norte

El perfil de los migrantes hondureños experimenta cambios notables: ocho de cada diez personas retornadas al país afirman no tener intención de intentar nuevamente la travesía hacia Estados Unidos, según una encuesta divulgada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

El descenso de estos flujos migratorios coincide con un llamado de autoridades y organismos internacionales para que Honduras refuerce sus protocolos de reintegración social, económica y de salud dirigidos a esta población.

En el año 2025, Honduras registró 41,352 retornos, una cifra que representa una disminución del 11.8 % respecto a los 46,901 casos contabilizados en 2024, de acuerdo con el Observatorio Migratorio Consular. Según la distribución por país de procedencia, el 85 % de los retornados provenía de Estados Unidos, el 14 % de México y el 1 % llegó desde Guatemala.

El estudio, presentado por la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, destaca que la gran mayoría de hondureños retornados contaba previamente con un arraigo prolongado en Estados Unidos.

Migrantes hondureños que regresaron voluntariamente
Migrantes hondureños que regresaron voluntariamente de Estados Unidos utilizando la aplicación CBP Home, parte de una iniciativa de la administración del presidente estadounidense Donald Trump que fomenta la autodeportación de inmigrantes indocumentados, caminan en el Centro de Atención a Migrantes Retornados, en San Pedro Sula, Honduras. REUTERS/Yoseph Amaya

De acuerdo con los resultados, el 54 % de los encuestados residió en territorio estadounidense entre cinco y diez años, mientras el 28 % permaneció de uno a cinco años. Por el contrario, el 13 % vivió menos de seis meses y el 5 % entre seis meses y un año.

El análisis revela que 81 % de los sujetos entrevistados opta por permanecer en Honduras tras ser retornados, mientras que un 12 % prevé volver a intentar migrar hacia Estados Unidos dentro de un año. El estudio, realizado sobre una muestra de 101 personas en diciembre de 2025, añade que el 5 % de los retornados planea emigrar en menos de seis meses y solo el 2 % contempla hacerlo posteriormente.

Respecto al entorno familiar, el 64 % de los retornados manifestó no haber dejado familiares en los países de los que fue expulsado o de los que partió por decisión propia. Según Reyes, estas personas no experimentaron el impacto de la separación familiar en el regreso, aunque sí durante su salida inicial: “No sufrieron el impacto de la separación familiar en su retorno, pero sí en el momento en que emprendieron la ruta migratoria”, afirmó la funcionaria.

Reyes también sugirió al Estado hondureño la necesidad de desarrollar protocolos de reintegración social, económica y laboral, así como fortalecer los servicios de atención sanitaria y salud mental para este colectivo.

Migrantes hondureños deportados de Estados
Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos esperan en fila para abordar un autobús en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en San Pedro Sula, Honduras, el 30 de enero de 2025. REUTERS/Yoseph Amaya

En esa misma dirección, el jefe de Programas de la OIM, Roberto Canizales, indicó que la inversión en la reintegración es esencial para reducir la vulnerabilidad de quienes regresan. “La inversión en la reintegración social, emocional y económica de los retornados es clave para reducir la vulnerabilidad y fortalecer las comunidades locales”, señaló Canizales.

Canizales alertó que la migración sigue siendo una constante motivada por múltiples factores, pero subrayó que miles de personas regresan a Honduras en condiciones que exigen una atención inmediata y respuestas integrales. En sus palabras, los datos del informe “trascienden las estadísticas, pues reflejan historias de personas que regresan con esperanza, pero también con necesidades urgentes”.

El funcionario remarcó la importancia de fortalecer la cooperación entre las instituciones públicas, gobiernos locales, la cooperación internacional y la sociedad civil. Así, busca que el retorno de migrantes no equivalga a la frustración de sus sueños, sino a la posibilidad de “el inicio de nuevas oportunidades” en su país de origen.

