Récord histórico en el arte indio: “Yashoda y Krishna” se vende por 17,9 millones de dólares en Delhi

“Yashoda y Krishna”, obra maestra de Raja Ravi Varma, se convirtió en la pintura más cara de la historia del arte indio tras su venta en Delhi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La subasta de “Yashoda y Krishna”, obra maestra de Raja Ravi Varma, estableció el nuevo récord de precio en el arte de la India, al venderse por 1.670 millones de rupias (17,9 millones de dólares) en Delhi.

Según BBC News, la adquisición por parte de Cyrus Poonawalla, fundador del Serum Institute of India, consolida el auge del mercado de arte indio y refuerza la posición de la obra como símbolo cultural y financiero.

Antes de la subasta, los especialistas estimaban que “Yashoda y Krishna” alcanzaría un valor entre 80 y 120 millones de rupias (entre 8,6 y 12,9 millones de USD), pero la obra superó ampliamente estas previsiones tras una intensa puja entre coleccionistas, según The Economic Times. El resultado final, que duplicó la base más baja, sorprendió al mercado y consolidó el atractivo de las piezas de Raja Ravi Varma como inversiones de alto perfil.

La venta de “Yashoda y Krishna” convierte a la pintura en la más cara de la historia del arte indio y evidencia el creciente interés internacional por las obras de este país. Esta transacción no solo supera marcas previas en subastas, sino que subraya el reconocimiento del arte indio como patrimonio cultural de gran valor e interés para coleccionistas.

Raja Ravi Varma es considerado pionero del arte moderno indio por su fusión de realismo occidental y temáticas mitológicas locales. Su legado ha influido en generaciones de artistas y coleccionistas

La pintura, un óleo sobre lienzo de finales del siglo XIX, retrata a Krishna niño junto a su madre adoptiva, Yashoda, en una escena íntima y devocional. El estilo de Raja Ravi Varma, considerado pionero del arte moderno indio, fusiona realismo y simbolismo, según documentó la Fundación Raja Ravi Varma Heritage.

Subastada por un coleccionista privado a través de Saffronart, la obra está catalogada bajo la ley india como “tesoro artístico”. Esto impide su exportación y restringe su compraventa a ciudadanos indios. Así, las piezas de Varma permanecen en su mayoría dentro del país, reforzando su relevancia patrimonial.

El mercado del arte indio vive un auge histórico

El récord de venta impuesto por “Yashoda y Krishna”, que superó la cifra marcada el año pasado por la pintura “Untitled (Gram Yatra)” de MF Husain, ilustra el marcado crecimiento del mercado de arte indio y sudasiático. BBC News resalta que cada vez más coleccionistas buscan adquirir obras con valor histórico y cultural, lo cual impulsa los precios a niveles sin precedentes.

La pintura de Raja Ravi Varma, subastada por Saffronart, alcanzó un precio récord de 1.670 millones de rupias, adquirida por Cyrus Poonawalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Ashish Anand, director ejecutivo de DAG, “existe una clara transformación en la percepción del arte indio”, y señaló al medio citado que las piezas de mayor calidad, con procedencia documentada y rareza, están alcanzando precios extraordinarios. La exclusividad de obras de artistas como Varma, Amrita Sher-Gil o VS Gaitonde, sumada al interés internacional por temáticas mitológicas, fortalece el papel de la India en el circuito global del arte.

Reacciones tras la venta récord y perspectivas sobre el futuro del arte indio

El empresario Cyrus Poonawalla definió la obra como “un tesoro nacional” y expresó, en declaraciones recogidas por el medio, su compromiso de permitir que el cuadro sea expuesto al público de forma periódica. Este propósito busca acercar el patrimonio artístico de la India a la sociedad.

Por su parte, Minal Vazirani, presidenta de Saffronart, calificó la venta para BBC News como un recordatorio del valor cultural y emocional perdurable del arte indio. Agregó que la subasta demuestra la apreciación y respeto que genera el coleccionismo en el país.

Raja Ravi Varma es considerado pionero del arte moderno indio por su fusión de realismo occidental y temáticas mitológicas locales. Su legado ha influido en generaciones de artistas y coleccionistas

Expertos como Ashish Anand destacan que los compradores indios ahora ven estas piezas no solo por su belleza, sino como bienes de inversión y referentes históricos.

La obra permanece protegida como “tesoro artístico” conforme a la legislación india, lo que impone restricciones a su exportación y subraya su condición de patrimonio nacional.

A medida que el mercado madura y se fijan nuevos referentes en calidad y valor, el arte indio es reconocido mundialmente tanto por su relevancia cultural como por su atractivo como inversión, impulsando así un renovado dinamismo en el sector.