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Costa Rica revive la Pasión de Cristo con procesiones y personificaciones bíblicas

La Hermandad de Jesús Nazareno de Guadalupe de Cartago tuvo una destacada participación con solemnes representaciones que reflejan la devoción y tradición de la Semana Santa costarricense

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Las calles de Guadalupe de Cartago en Costa Rica se convirtieron en escenario de fe y tradición durante este Viernes Santo, con la participación de decenas de fieles que acompañaron las procesiones en conmemoración de la Pasión de Jesucristo. Entre imágenes religiosas, incienso y marchas solemnes, la comunidad vivió una de las jornadas más significativas de la Semana Santa.

La Hermandad de Jesús Nazareno tuvo un papel central en las actividades, encabezando las representaciones y recorriendo las principales vías del distrito con una puesta en escena cargada de simbolismo. Las dramatizaciones bíblicas y la devoción de los asistentes reflejaron el arraigo de esta tradición, que año tras año reúne a familias enteras en un acto de recuerdo, fe y cultura.

La Hermandad de Jesús Nazareno encabezó la procesión en Guadalupe de Cartago durante el Viernes Santo. Cortesía: Fabricio Quirós
La Hermandad de Jesús Nazareno encabezó la procesión en Guadalupe de Cartago durante el Viernes Santo. Cortesía: Fabricio Quirós
Los sayones cargan la imagen de Jesús Nazareno. Cortesía: Fabricio Quirós
Los sayones cargan la imagen de Jesús Nazareno. Cortesía: Fabricio Quirós
Niños de la comunidad participan como monaguillos en la actividad. Cortesía: Fabricio Quirós
Niños de la comunidad participan como monaguillos en la actividad. Cortesía: Fabricio Quirós
La imagen de la Virgen María, San Juan y Pedro acompañan a Jesús Nazareno. Cortesía: Fabricio Quirós
La imagen de la Virgen María, San Juan y Pedro acompañan a Jesús Nazareno. Cortesía: Fabricio Quirós
Familias completas participaron y acompañaron el recorrido religioso. Cortesía: Fabricio Quirós
Familias completas participaron y acompañaron el recorrido religioso. Cortesía: Fabricio Quirós
La participación femenina aportó fuerza y simbolismo a las dramatizaciones de la Pasión de Cristo. Cortesía: Fabricio Quirós
La participación femenina aportó fuerza y simbolismo a las dramatizaciones de la Pasión de Cristo. Cortesía: Fabricio Quirós
Un vecino personifica a Simón de Cirene, quien ayudó a llevar la cruz. Cortesía: Fabricio Quirós
Un vecino personifica a Simón de Cirene, quien ayudó a llevar la cruz. Cortesía: Fabricio Quirós
Los redoblantes y clarines inician sus ensayos dos meses antes de las procesiones para afinar melodías. Cortesía: Fabricio Quirós
Los redoblantes y clarines inician sus ensayos dos meses antes de las procesiones para afinar melodías. Cortesía: Fabricio Quirós
Integrantes de la hermandad recorrieron las calles con imágenes religiosas en una muestra de fe y tradición. Cortesía: Fabricio Quirós
Integrantes de la hermandad recorrieron las calles con imágenes religiosas en una muestra de fe y tradición. Cortesía: Fabricio Quirós
Los integrantes de la Hermandad de Jesús Nazareno utilizan atuendos alusivos a la época. Cortesía: Fabricio Quirós
Los integrantes de la Hermandad de Jesús Nazareno utilizan atuendos alusivos a la época. Cortesía: Fabricio Quirós
Vestuarios cuidadosamente elaborados dieron vida a los relatos bíblicos durante el Viernes Santo. Cortesía: Steven Quirós
Vestuarios cuidadosamente elaborados dieron vida a los relatos bíblicos durante el Viernes Santo. Cortesía: Steven Quirós
La participación de mujeres reflejó una mayor inclusión en las actividades religiosas. Cortesía: Fabricio Quirós
La participación de mujeres reflejó una mayor inclusión en las actividades religiosas. Cortesía: Fabricio Quirós
Ante la imagen de Jesús Nazareno los asistentes recuerdan la Pasión de Cristo. Cortesía: Fabricio Quirós
Ante la imagen de Jesús Nazareno los asistentes recuerdan la Pasión de Cristo. Cortesía: Fabricio Quirós
La actividad religiosa reunió a cientos de personas en un acto de fe colectiva. Cortesía: Fabricio Quirós
La actividad religiosa reunió a cientos de personas en un acto de fe colectiva. Cortesía: Fabricio Quirós
La Hermandad reafirmó su papel como eje central de la tradición en la comunidad. Cortesía: Steven Quirós
La Hermandad reafirmó su papel como eje central de la tradición en la comunidad. Cortesía: Steven Quirós
La tradición de Semana Santa continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad cartaginesa. Cortesía: Steven Quirós
La tradición de Semana Santa continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad cartaginesa. Cortesía: Steven Quirós
Los redoblantes son los encargados de la marcha de la procesión. Cortesía: Fabricio Quirós
Los redoblantes son los encargados de la marcha de la procesión. Cortesía: Fabricio Quirós
Mujeres de la comunidad destacaron en las representaciones de personajes bíblicos durante la jornada. Cortesía: Fabricio Quirós
Mujeres de la comunidad destacaron en las representaciones de personajes bíblicos durante la jornada. Cortesía: Fabricio Quirós
Fieles acompañaron el recorrido con respeto y devoción a lo largo de las principales calles. Cortesía: Fabricio Quirós
Fieles acompañaron el recorrido con respeto y devoción a lo largo de las principales calles. Cortesía: Fabricio Quirós
La procesión estuvo marcada por el orden, la organización y el fervor de los participantes. Cortesía: Fabricio Quirós
La procesión estuvo marcada por el orden, la organización y el fervor de los participantes. Cortesía: Fabricio Quirós
Lugareños personificaron a los ladrones quienes fueron crucificados junto a Jesús. Cortesía: Fabricio Quirós
Lugareños personificaron a los ladrones quienes fueron crucificados junto a Jesús. Cortesía: Fabricio Quirós
El calvario ubicado en las afueras del templo católico simboliza el Monte Gólgota, sitio donde murió Jesús de Nazareth. Cortesía: Fabricio Quirós
El calvario ubicado en las afueras del templo católico simboliza el Monte Gólgota, sitio donde murió Jesús de Nazareth. Cortesía: Fabricio Quirós

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