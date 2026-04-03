Cientos de fieles participan en el viacrucis del Centro Histórico de San Salvador
La procesión recorrió las principales calles de la capital, desde la parroquia San Esteban hasta la iglesia El Calvario, en una jornada marcada por la fe, la participación de familias, penitentes y autoridades.
Miles de fieles recorren las calles del Centro Histórico de San Salvador en un emotivo viacrucis que partió de la parroquia San Esteban y culminó en la iglesia El Calvario (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Fieles de todas las edades acompañan la imagen de Jesús durante el recorrido del viacrucis, partiendo desde las ruinas de la parroquia San Esteban hasta llegar a la iglesia El Calvario, en pleno Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El fervor religioso se refleja en las calles del Centro Histórico, donde cientos de personas se suman a la procesión del viacrucis y participan en momentos de oración y recogimiento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Durante cada una de las 14 estaciones del viacrucis, los asistentes meditan la pasión de Cristo y renuevan su compromiso con los valores de solidaridad y esperanza. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Familias completas, con niños en brazos y adultos mayores, se integran a la tradición católica que marca la Semana Santa en San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Penitentes caminan descalzos, con los ojos vendados o de rodillas, cumpliendo promesas de fe y agradecimiento tras recibir favores atribuidos a la intervención divina. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El ambiente de respeto y solemnidad caracteriza la jornada, donde la cruz se convierte en el símbolo central para los devotos que recorren las principales vías del Centro Histórico. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El viacrucis se convierte en una manifestación de fe colectiva, donde la comunidad reafirma sus creencias y mantiene vivas las tradiciones religiosas de Semana Santa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La iglesia El Calvario recibe a los fieles al final del recorrido, en medio de oraciones y cánticos que cierran la conmemoración del Viernes Santo. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Penitentes caminan descalzos, con los ojos vendados o de rodillas, cumpliendo promesas de fe y agradecimiento tras recibir favores atribuidos a la intervención divina. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Agentes de la Policía Nacional Civil participan en la procesión llevando la imagen de Jesús, en una muestra de colaboración y convivencia entre autoridades y comunidad religiosa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La Policía Nacional Civil refuerza la seguridad y se integra activamente en la procesión, incluso cargando la imagen de Jesús sobre la calle de la Amargura. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La participación masiva de fieles y la presencia de autoridades garantizan un ambiente seguro y ordenado durante todo el recorrido. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)