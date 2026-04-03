Suecia detiene petrolero sospechoso de derrame en el Báltico tras salir de puerto ruso

El Flora 1 fue abordado por la Guardia Costera sueca tras un derrame en el Báltico (AP)

La Guardia Costera sueca informó el viernes que abordó un petrolero sospechoso de haber causado un derrame de petróleo de 12 kilómetros en el mar Báltico, y añadió que el buque está sujeto a sanciones de la Unión Europea dirigidas a la “flota en la sombra” que transporta petróleo ruso.

El derrame se detectó a primera hora del jueves al este de la isla de Gotland y los investigadores identificaron al Flora 1 como la fuente sospechosa.

La Guardia Costera abordó el buque a primera hora del viernes y lo llevó, junto con su tripulación de 24 miembros, a un fondeadero cerca de Ysted, en el sur de Suecia. “Actuamos cuando detectamos emisiones.

El buque está sancionado por la Unión Europea por transportar petróleo ruso (Europa Press)

“Esto es resultado de nuestra vigilancia marítima reforzada, que estamos llevando a cabo debido al deterioro de la situación de seguridad en la región del mar Báltico”, señaló Daniel Stenling, subdirector de operaciones, en un comunicado.

No hubo detalles sobre qué causó el derrame. La Guardia Costera indicó que no estaba claro bajo qué bandera navegaba el buque y que su destino también era incierto.

Según la empresa de datos marítimos MarineTraffic, zarpó del puerto ruso de Primorsk, donde se ubica una importante terminal de exportación de petróleo ruso, el martes.

Primorsk es clave en la salida de crudo ruso hacia mercados internacionales, pese a las sanciones (Reuters)

La Unión Europea había sancionado al buque, lo que significa que están prohibidas las transacciones que lo involucren, por transportar petróleo ruso cuando “practicaba métodos de navegación irregulares y de alto riesgo”.

Entre las prácticas inseguras puede figurar apagar su sistema automático de seguimiento para ocultar hacia dónde se dirige una embarcación.

La flota en la sombra surgió como respuesta al tope de precio al petróleo ruso impuesto por el Grupo de los Siete para limitar los ingresos que financian la invasión rusa de Ucrania.

El derrame en el mar Báltico alcanzó una extensión de 12 kilómetros (Europa Press)

El tope se aplicó al impedir que compañías de seguros y navieras gestionaran petróleo por encima de ese límite. La flota está compuesta por petroleros envejecidos, con propiedad y seguros radicados en países que no están acatando el tope de precio.

La antigüedad de los buques y la falta de seguros occidentales han suscitado preocupaciones de seguridad sobre derrames de petróleo y sobre quién asumirá el costo de la limpieza.

“La flota rusa en la sombra, que consiste en petroleros antiguos, con seguros inadecuados, que eluden las sanciones, supone una amenaza significativa para la seguridad y el medio ambiente”, escribió Carl-Oskar Bohlin, ministro de Defensa Civil de Suecia, en X.

“El gobierno ve el incidente con grave preocupación, aunque esta vez no se trata de un derrame de petróleo a gran escala”.

Señaló que la Guardia Costera no ve un riesgo inminente de que el petróleo llegue a tierra y que puede tomar medidas de limpieza si es necesario. Dijo que se liberaron hasta 18 metros cúbicos, o 113 barriles, de petróleo.

Las autoridades suecas aseguran que pueden activar medidas de limpieza si el petróleo se acerca a la costa (AP)

El gobierno ucraniano afirma que el buque es propiedad de una empresa de Hong Kong y que ha estado vinculado a una compañía india que es “uno de los principales operadores de la llamada flota ‘en la sombra’ involucrada en el transporte de crudo ruso”.

Un sitio web del gobierno ucraniano sobre sanciones indicó que el Flora 1 enarbolaba la bandera de Sierra Leona, pero que había utilizado falsamente a Benín como país de bandera, y que en el pasado fue detectado realizando una transferencia de petróleo de barco a barco cerca de Grecia, una forma de ocultar el origen del petróleo, y apagando su sistema de localización del buque.

(Con información de AP)