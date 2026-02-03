Honduras

Fuerte llamado de la Iglesia contra la corrupción en la misa de la Virgen de Suyapa en Honduras

El llamado de la Iglesia Católica a dejar de “esconderse” tras la corrupción marcó la jornada central de la fiesta nacional por el 279º aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa en Honduras

Guardar
Miles de creyentes y autoridades
Miles de creyentes y autoridades escucharon el mensaje del sacerdote Javier Martínez, quien desafió a la sociedad hondureña a tomar el compromiso de renovar los valores éticos y rechazar cualquier forma de injusticia. (Créditos: Fuerzas Armadas de Honduras)

Miles de fieles y representantes del Estado participaron este lunes en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, donde se celebró la tradicional misa de acción de gracias organizada por las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) y presidida por el capellán castrense, presbítero Javier Martínez.

Desde el altar, el sacerdote elevó un llamado que trascendió la devoción religiosa para convertirse en una exhortación ética: pedir a las autoridades y a la población que rompan con la corrupción y asuman un compromiso real con los valores que sustentan la nación.

El efecto de las palabras del presbítero Martínez se percibió en distintos sectores sociales al concluir la ceremonia, donde señaló que no existen atajos legítimos para quienes buscan una Honduras más justa: la transformación social debe surgir tanto de las instituciones como de cada ciudadano.

El mensaje resonó con fuerza ante la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, miembros del Congreso Nacional, altos mandos militares encabezados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El sacerdote sostuvo que “Honduras no merece estar caída, ni vaciarse de sus principios ni de sus valores”, insistiendo en que la nación no puede continuar “escondiéndose ante la corrupción, ante la injusticia, ante la desesperanza”.

La ceremonia religiosa, una de las más importantes para el calendario litúrgico hondureño, reúne cada año a peregrinos provenientes de múltiples regiones.

Durante la homilía, Martínez planteó un paralelismo entre el milagro del hallazgo de la Virgen —una pequeña imagen de apenas 6,5 centímetros descubierta por un campesino en el cerro El Piligüín hace casi tres siglos— y los desafíos ético-sociales de la Honduras actual. Invitó a los hondureños a responder a una pregunta clave, señalando que Dios todavía interpela a la nación: “¿Dónde estás?”. Martínez remarcó que esta interrogante busca generar una conciencia colectiva capaz de asumir responsabilidades y promover el bien común.

La tradicional misa reunió a
La tradicional misa reunió a fieles de todo el país y puso sobre la mesa la necesidad de que todos los sectores, desde ciudadanos hasta instituciones, prioricen la transparencia y la solidaridad. Créditos: Cortesía

Las autoridades eclesiásticas y civiles implementaron operativos especiales previos al 3 de febrero para garantizar que los fieles pudieran acudir con seguridad al santuario mariano. En la explanada de la Basílica, la Virgen de Suyapa, también llamada “La Morenita”, concentró actos de fe y devoción, pero la atención pública se centró este año en la exhortación ética de la Iglesia, enfatizando la necesidad de anteponer principios sobre intereses particulares o prácticas corruptas.

Durante su predicación, Martínez advirtió que resulta insuficiente buscar responsables en los demás —como políticos, empresarios o agentes sociales— y subrayó la urgencia de que cada persona, en especial quienes detentan cargos públicos, asuma de forma individual la tarea de construir una sociedad más solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Esta postura se alinea con declaraciones previas de líderes católicos en el país, quienes han reclamado una Honduras libre de violencia, fragmentación social y pobreza, y han defendido la recuperación de la autoestima nacional.

La homilía de Martínez vinculó
La homilía de Martínez vinculó el milagro de la Virgen de Suyapa, hallada hace casi tres siglos, con los desafíos ético-sociales actuales de Honduras. (Créditos: Cortesía

Para muchos el mensaje “no fue solo una exhortación espiritual, sino una invitación a llevar los valores cristianos al plano de las acciones cotidianas”, exigiendo transparencia y solidaridad con los sectores más vulnerables. En un entorno marcado por altos niveles de migración y persistentes cuestionamientos sobre la integridad institucional, la misa de este lunes fue asumida por amplios sectores como un llamado a transformar la fe en una plataforma de cambio social.

Las celebraciones continúan estos días en distintas comunidades de Honduras, mientras la figura de la Virgen de Suyapa, símbolo de esperanza y guía moral para millones de católicos, permanece en el centro del debate público. Como recordó Martínez, la respuesta colectiva a las preguntas de justicia y responsabilidad social seguirá marcando la agenda nacional más allá de las fronteras de lo religioso.

Temas Relacionados

HondurasMisaHallazgoVirgen de SuyapaFuerzas ArmadasAniversariocorrupciónllamado religiosoiglesia catolicaBasilicaPeregrinos

Últimas Noticias

Honduras recibe dos nuevas solicitudes de extradición en inicio del mandato de Nasry Asfura

La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha sido convocada de urgencia este lunes para analizar una nueva solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Honduras recibe dos nuevas solicitudes

El gobierno de Estados Unidos felicita a Laura Fernández y legisladores enfatizan vínculo con Costa Rica

Un mensaje oficial del Departamento de Estado y pronunciamientos de parlamentarios subrayan el interés en fortalecer los lazos comerciales y políticos, así como en abordar desafíos compartidos con la nación centroamericana

El gobierno de Estados Unidos

Registran un homicidio en la zona central del territorio salvadoreño

La policía reportó el asesinato de un hombre en el cantón El Rebelde, caso que ocurre mientras el país experimenta una baja sostenida en la cifra de homicidios, según las autoridades de seguridad

Registran un homicidio en la

Presidente de la ASI destaca beneficios clave del nuevo acuerdo comercial entre El Salvador y EE.UU.

Una reducción de aranceles permite a exportadores salvadoreños mantener relaciones y encontrar ventajas frente a competidores regionales

Presidente de la ASI destaca

Laura Fernández : “Mi lealtad absoluta es con el pueblo de Costa Rica que me dio el apoyo para tomar las riendas del país”

En su primera conferencia como presidenta electa, la politóloga pidió a los opositores unirse a su proyecto y trabajar por el bien del país, además se comprometió a apoyar poblaciones vulnerables

Laura Fernández : “Mi lealtad

TECNO

Despertarse a las 4:30 a.m.

Despertarse a las 4:30 a.m. y creer que cada minuto vale un dólar: dos claves para ganar más dinero y tener éxito

Lo que los técnicos no te dicen: 5 secretos para que tu lavadora dure más años

Cómo acceder a respuestas mejoradas con el Modo IA en la Búsqueda de Google

WhatsApp dice adiós en estos celulares Android a finales de febrero de 2026

Google lleva Video Overviews de NotebookLM en móviles Android y iOS

ENTRETENIMIENTO

Bianca Censori quisó divorciarse de

Bianca Censori quisó divorciarse de Kanye West antes de que él ingresara a rehabilitación

Paul Mescal y una dura confesión sobre el costo emocional de la fama: “Quiero desaparecer”

Nuevos audios de Michael Jackson previo a su juicio por abuso infantil de hace más de dos décadas salen a la luz

Cuando menos es más: cómo canciones de un minuto lograron conquistar el mundo del pop

Los secretos detrás del polémico vestido de Chappell Roan en los Grammy 2026

MUNDO

Rusia duplicó sus conquistas territoriales

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz

Zelensky confirmó avances en la desescalada con Rusia y que no se registraron ataques contra instalaciones energéticas

El Gobierno de Francia sortea la presión política y asegura el presupuesto estatal para 2026

Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

Las fuerzas sirias asumen control progresivo de las instituciones en el bastión kurdo del noreste