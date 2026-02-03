Fuerte llamado de la Iglesia contra la corrupción en la misa de la Virgen de Suyapa en Honduras

Miles de creyentes y autoridades escucharon el mensaje del sacerdote Javier Martínez, quien desafió a la sociedad hondureña a tomar el compromiso de renovar los valores éticos y rechazar cualquier forma de injusticia. (Créditos: Fuerzas Armadas de Honduras)

Miles de fieles y representantes del Estado participaron este lunes en la Basílica Menor de Suyapa, en Tegucigalpa, donde se celebró la tradicional misa de acción de gracias organizada por las Fuerzas Armadas de Honduras (FF.AA.) y presidida por el capellán castrense, presbítero Javier Martínez.

Desde el altar, el sacerdote elevó un llamado que trascendió la devoción religiosa para convertirse en una exhortación ética: pedir a las autoridades y a la población que rompan con la corrupción y asuman un compromiso real con los valores que sustentan la nación.

El efecto de las palabras del presbítero Martínez se percibió en distintos sectores sociales al concluir la ceremonia, donde señaló que no existen atajos legítimos para quienes buscan una Honduras más justa: la transformación social debe surgir tanto de las instituciones como de cada ciudadano.

El mensaje resonó con fuerza ante la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, miembros del Congreso Nacional, altos mandos militares encabezados por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Héctor Valerio, y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El sacerdote sostuvo que “Honduras no merece estar caída, ni vaciarse de sus principios ni de sus valores”, insistiendo en que la nación no puede continuar “escondiéndose ante la corrupción, ante la injusticia, ante la desesperanza”.

La ceremonia religiosa, una de las más importantes para el calendario litúrgico hondureño, reúne cada año a peregrinos provenientes de múltiples regiones.

Durante la homilía, Martínez planteó un paralelismo entre el milagro del hallazgo de la Virgen —una pequeña imagen de apenas 6,5 centímetros descubierta por un campesino en el cerro El Piligüín hace casi tres siglos— y los desafíos ético-sociales de la Honduras actual. Invitó a los hondureños a responder a una pregunta clave, señalando que Dios todavía interpela a la nación: “¿Dónde estás?”. Martínez remarcó que esta interrogante busca generar una conciencia colectiva capaz de asumir responsabilidades y promover el bien común.

La tradicional misa reunió a fieles de todo el país y puso sobre la mesa la necesidad de que todos los sectores, desde ciudadanos hasta instituciones, prioricen la transparencia y la solidaridad. Créditos: Cortesía

Las autoridades eclesiásticas y civiles implementaron operativos especiales previos al 3 de febrero para garantizar que los fieles pudieran acudir con seguridad al santuario mariano. En la explanada de la Basílica, la Virgen de Suyapa, también llamada “La Morenita”, concentró actos de fe y devoción, pero la atención pública se centró este año en la exhortación ética de la Iglesia, enfatizando la necesidad de anteponer principios sobre intereses particulares o prácticas corruptas.

Durante su predicación, Martínez advirtió que resulta insuficiente buscar responsables en los demás —como políticos, empresarios o agentes sociales— y subrayó la urgencia de que cada persona, en especial quienes detentan cargos públicos, asuma de forma individual la tarea de construir una sociedad más solidaria y respetuosa de la dignidad humana. Esta postura se alinea con declaraciones previas de líderes católicos en el país, quienes han reclamado una Honduras libre de violencia, fragmentación social y pobreza, y han defendido la recuperación de la autoestima nacional.

La homilía de Martínez vinculó el milagro de la Virgen de Suyapa, hallada hace casi tres siglos, con los desafíos ético-sociales actuales de Honduras. (Créditos: Cortesía

Para muchos el mensaje “no fue solo una exhortación espiritual, sino una invitación a llevar los valores cristianos al plano de las acciones cotidianas”, exigiendo transparencia y solidaridad con los sectores más vulnerables. En un entorno marcado por altos niveles de migración y persistentes cuestionamientos sobre la integridad institucional, la misa de este lunes fue asumida por amplios sectores como un llamado a transformar la fe en una plataforma de cambio social.

Las celebraciones continúan estos días en distintas comunidades de Honduras, mientras la figura de la Virgen de Suyapa, símbolo de esperanza y guía moral para millones de católicos, permanece en el centro del debate público. Como recordó Martínez, la respuesta colectiva a las preguntas de justicia y responsabilidad social seguirá marcando la agenda nacional más allá de las fronteras de lo religioso.