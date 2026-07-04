La foto acertijo: ¿Quién es este niño que descubrió demasiado tarde quién era su padre y se convirtió en una leyenda del rock?

El músico creyó hasta la adolescencia que su padrastro era su padre biológico

Nació el 23 de diciembre de 1964 en Evanston, Illinois. Cuando apenas tenía un año, sus padres se separaron y su madre volvió a casarse poco después. Creció convencido de que aquel nuevo hombre era su padre biológico. Incluso llevó su apellido, Mueller, durante buena parte de la infancia.

La verdad permaneció oculta durante años.

Mientras tanto, la familia se mudó a California junto con sus hermanos menores. Allí encontró dos refugios que lo acompañarían para siempre: el surf y la música. A los 12 años su madre le regaló una guitarra que se convirtió en su posesión más valiosa. La música se convirtió en un lugar de refugio, especialmente cuando escuchaba una y otra vez el álbum de 1973 Quadrophenia, de The Who.

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La adolescencia, sin embargo, estuvo lejos de ser sencilla. Cuando su madre y su padrastro se separaron, ella regresó a Chicago con sus otros hijos. Él decidió quedarse en California con su padrastro para no cambiar de escuela. Tenía apenas 15 años y comenzó a vivir solo en un pequeño departamento. Trabajaba en el turno noche de una farmacia para mantenerse mientras intentaba terminar sus estudios.

La exigencia de estudiar y trabajar era tan grande que un día uno de sus profesores lo reprendió por sus malas calificaciones. “El señor Moreno dijo: ‘Perdiste otra prueba. Esta es la realidad’. Yo simplemente saqué mis cuentas y le dije: ‘No, señor. Esta es mi realidad’”, recordaría años más tarde.

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Los días agotadores terminaron por empujarlo a abandonar la escuela. Tiempo después volvió a Chicago para reunirse con su familia y completar allí sus estudios.

Fue entonces cuando recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre.

Su madre le confesó que el hombre que había criado no era su padre. El verdadero era un viejo conocido de la familia al que él siempre había visto como un simple amigo que aparecía de vez en cuando por la casa.

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El golpe fue todavía más duro porque, cuando descubrió la verdad, ese hombre ya había muerto víctima de esclerosis múltiple.

Muchos años después le preguntaron si había logrado perdonar a su madre por haberle ocultado su verdadera identidad. En una entrevista explicó la lógica de ella: “Queremos que se sientan como hermanos, y que no, no queremos que se sientan separados y como hermanastros“. Y confesó que, pese al shock inicial, hubo un pensamiento inesperado que cruzó por su cabeza cuando conoció la verdad. “Cuando mi mamá me dijo que ese hombre no era mi padre... pensé: ‘Gracias a Dios’“. El músico citó un tema de The Who, en el que Roger cantaba a la multitud “Hey, tú, eh, señor Normal.” Ese era el tipo en el que no quería convertirme. No quería ser el señor Normal. Así que incluso cuando mi mamá me dijo que mi papá no era mi papá, pensé, ‘Bueno, eso es un puto giro interesante’”.

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Aquella revelación también modificó la forma en que entendía su propia historia.

La música, mientras tanto, seguía siendo el único lugar donde encontraba paz.

“Cuando tenía entre 15 y 16 años me sentía solo... estaba completamente solo, excepto por la música”, contó alguna vez.

Después de terminar la escuela hizo de todo para ganarse la vida. Fue camarero, guardia de seguridad en un hotel, despachador en una estación de servicio y pasó por varias bandas locales que nunca llegaron demasiado lejos. En su casa grababa demos caseros y seguía escribiendo canciones sin imaginar que alguna de ellas cambiaría su destino.

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A comienzos de la década de 1990 recibió un casete con unas bases instrumentales de un grupo que buscaba cantante. Mientras volvía de hacer surf comenzó a imaginar una historia inspirada, sin saberlo, en su propia vida: la de un joven que descubría que había vivido engañado sobre la identidad de su padre

Escribió las letras, grabó su voz y envió el casete por correo. La intensidad de su interpretación impresionó de inmediato a los músicos que lo habían convocado. Aquellas grabaciones terminarían convirtiéndose en “Alive”, “Once” y “Footsteps”, el punto de partida de la carrera de quien muy pronto se transformaría en una de las voces más emblemáticas del grunge, el movimiento que redefinió el rock de los años noventa.

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Respuesta: el chico de la foto es Eddie Vedder