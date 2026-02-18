Asesinó a su esposo, tres hijos y un nieto para cobrar los seguros: la macabra historia de Janie Lou Gibbs

Janie Lou Gibbs fue arrestada en Georgia en 1967 por envenenar con arsénico a su esposo, sus tres hijos y su nieto (WIkimedia)

La tranquilidad de Cordele, un pequeño pueblo de Georgia, resultó alterada entre 1966 y 1967 por una serie de muertes dentro de la familia Gibbs.

Janie Lou Gibbs, nacida el 25 de diciembre de 1932, fue una madre y abuela que, durante casi 20 años, mantuvo una imagen respetable ante sus vecinos. Sin embargo, detrás de esa fachada, preparó uno de los crímenes familiares más recordados del estado.

Todo comenzó la noche del 21 de enero de 1966, cuando Charles Gibbs, esposo de Janie, falleció tras una breve y violenta enfermedad. Los médicos atribuyeron el deceso a problemas hepáticos, sin sospechar que había ingerido arsénico. Janie recibió el pago del seguro de vida y donó una parte a una iglesia local.

La comunidad no sospechó nada cuando, meses después, murió Marvin Gibbs, el hijo menor de la familia, de tan solo trece años. Según información publicada por Crime+Investigation, los médicos creyeron que se trataba de una enfermedad hereditaria del hígado.

Un patrón mortal en la familia

En enero de 1967, Melvin Gibbs, de dieciséis años, falleció de manera repentina. Los doctores diagnosticaron un raro trastorno muscular como causa del deceso. Janie volvió a recibir el seguro de vida y realizó donaciones a la iglesia. La secuencia de tragedias sorprendió a los habitantes de Cordele, pero nadie sospechó un crimen.

La situación se agravó cuando Roger Gibbs, el hijo mayor, perdió la vida en noviembre de 1967. Roger tenía diecinueve años y gozaba de buena salud. Su muerte, seguida poco después por la de su hijo pequeño Ronnie, levantó sospechas entre los médicos y autoridades.

De acuerdo con los investigadores citados por Crime+Investigation, la autopsia realizada a Roger reveló la presencia de arsénico en su organismo.

Ante estos hallazgos, las autoridades ordenaron la exhumación de los cuerpos de Charles, Marvin y Melvin. Los análisis forenses confirmaron que todos habían muerto por envenenamiento con arsénico, un compuesto químico de fácil acceso en la época.

Investigación y detención

La policía de Georgia arrestó a Janie Lou Gibbs en diciembre de 1967, coincidiendo con la temporada navideña. El caso generó conmoción en la comunidad, pues la imagen de madre ejemplar de Janie contrastaba con la acusación de asesinar a toda su familia.

Durante el proceso judicial, la defensa argumentó que Janie padecía trastornos mentales y actuó convencida de que sus seres queridos iban a morir pronto.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que Janie planeó los asesinatos y buscó beneficiarse de los seguros. Según Crime+Investigation, cada muerte le permitió cobrar sumas importantes, que en parte destinó a donaciones para fortalecer su posición en la iglesia.

El juicio se extendió por varios años. Finalmente, un jurado consideró responsable a Janie Lou Gibbs de la muerte de su esposo, sus tres hijos y su nieto. La condenaron a cinco cadenas perpetuas, una por cada víctima.

Un caso sin respuestas claras

El motivo real detrás de los crímenes de Janie Lou Gibbs nunca se esclareció por completo. Los fiscales sostuvieron que actuó por codicia y necesidad de atención social, mientras que la defensa insistió en un cuadro de enfermedad mental. La falta de síntomas evidentes de envenenamiento dificultó la investigación inicial, lo que permitió que Janie permaneciera libre durante casi dos años.

Janie Lou Gibbs pasó décadas en prisión hasta recibir el diagnóstico de Parkinson en 1999. Las autoridades la liberaron bajo cuidado de su hermana. Falleció en un hogar de ancianos en 2010, cerrando así la historia de una familia marcada para siempre por la tragedia.

El caso de Janie Lou Gibbs evidenció la vulnerabilidad de los sistemas de salud y justicia ante crímenes cometidos dentro del núcleo familiar. Las autoridades revisaron los protocolos de autopsias y detección de sustancias tóxicas tras el proceso, y la historia aún genera debates sobre los límites de la maldad y la fragilidad de las apariencias. Ningún otro caso en Cordele tuvo semejante impacto. La familia Gibbs desapareció, y la comunidad aún recuerda aquellos años oscuros.