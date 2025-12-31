Historias

Poder, moda y lealtades ocultas: el sorprendente poder del cabello real en la historia europea

Las joyas, pelucas y reliquias confeccionadas con cabellos de monarcas revelan el vínculo entre la imagen personal y el ejercicio del poder. Estos objetos, cargados de significado, conservaron alianzas, recuerdos y legitimidad a lo largo de generaciones

Guardar
Isabel, reina de Bohemia de
Isabel, reina de Bohemia de Michiel Jansz. La costumbre de conservar cabellos reales evidenció el papel del cabello en la construcción de identidades y legitimidades monárquicas (Wikimedia Commons)

Durante los siglos XVII y XVIII, los cabellos cortados de monarcas europeos se convirtieron en objetos cargados de significado político, social y afectivo. En retratos de figuras como Isabel Estuardo, reina de Bohemia, es posible observar la presencia de estos mechones preciosos. La tradición de conservar y portar cabellos reales reflejó tanto la devoción personal como las alianzas familiares y las luchas por el poder. Este fenómeno se manifestó principalmente en Inglaterra y Francia, donde la moda, la política y lo personal se entrelazaron de maneras insospechadas.

Estos cabellos y peinados se exhibían de forma visible, muchas veces como joyas, para expresar vínculos familiares y lealtades políticas. Por ejemplo, Isabel de Bohemia portaba un trenzado oscuro perteneciente a su hermano, Carlos I de Inglaterra, en distintos retratos y ocasiones públicas. Según el análisis histórico, este mechón representaba la esperanza y la dependencia política de la reina exiliada hacia su hermano, en un contexto de alianzas precarias.

De acuerdo con JSTOR Daily, Carlos I también lucía una versión estilizada de la moda de los “lovelocks”, rizos largos y asimétricos que simbolizaban devoción sentimental y se usaban sobre el hombro izquierdo, hacia el corazón.

Carlos I (1600-1649). Los peinados
Carlos I (1600-1649). Los peinados y joyas con cabellos reales expresaron vínculos familiares y disputas de poder en Inglaterra y Francia (Wikimedia Commons)

La tendencia tuvo eco entre la nobleza inglesa, popularizada visualmente en retratos de Anthony van Dyck o niños reales como el príncipe Carlos. Este estilo se convirtió en un emblema de identidad y, poco después, en el centro de una contienda ideológica.

El cabello como campo de batalla simbólico

El “lovelock” adquirió connotaciones políticas durante los años de enfrentamiento entre realistas y parlamentarios. Según diversos testimonios históricos, los partidarios del rey adoptaban rizos exuberantes en señal de apoyo a la Corona, mientras que los parlamentarios optaban por cortes de cabello extremadamente cortos, provocando el apodo “Roundheads”.

De acuerdo con JSTOR Daily, la disputa sobre peinados se transformó en reflejo visible de posturas opuestas respecto a la monarquía absoluta.

Carlos I. El cabello de
Carlos I. El cabello de monarcas como Isabel Estuardo y Carlos I de Inglaterra se convirtió en símbolo de lealtad y esperanza política (WIkimedia)

El escritor puritano William Prynne criticó la costumbre en su tratado “The Unloveliness of Love-Locks”, relatando historias sobre la relación del cabello largo con tentaciones diabólicas. Estas tensiones alcanzaron su clímax con la guerra civil inglesa, durante la cual la apariencia de los sujetos denotaba directamente afiliaciones políticas.

Tras la ejecución de Carlos I, sus seguidores transformaron los restos del monarca en reliquias personales. De acuerdo con las crónicas recogidas por JSTOR Daily, se conservaron mechones de su cabello en anillos y amuletos, protegidos con fragmentos de cristal. Estos objetos perpetuaron la imagen martirizada del rey entre los partidarios de la monarquía derrotada. La costumbre de portar cabellos reales, cargados de simbolismo, se prolongó durante generaciones.

En Francia, durante el gobierno de Luis XIV, el uso del cabello y las pelucas alcanzó nuevas dimensiones. El rey y su peluquero, George Binet, impusieron estilos monumentales hechos con el cabello recolectado de decenas de sirvientes y campesinos.

La moda de los mechones
La moda de los mechones reales en Europa del siglo XVII y XVIII reflejó alianzas políticas y afectos en las cortes monárquicas (Wikimedia)

Según registros históricos, la práctica de utilizar amplias pelucas como símbolo de poder social y político llegó a definir la cultura de la corte. Los tocados y pelucas de hasta 60 centímetros de altura dominaban los salones, albergando incluso figuras decorativas en miniatura.

La obsesión por el cabello no se redujo a la vida de los monarcas. En 1813, aproximadamente un siglo y medio después de la ejecución de Carlos I, pidió exhumar el cuerpo de su antepasado durante reformas en la Capilla de St. George, en Windsor.

De acuerdo con documentos oficiales, aún se observaba el corte realizado en la parte posterior de la cabeza del rey, donde sus seguidores habían tomado mechones tras su muerte. Jorge IV conservó parte del cabello y luego clausuró el ataúd, asegurando que esos restos pasarían a formar parte de la colección real.

La costumbre de conservar cabellos monárquicos no solo preservó la memoria de sus portadores. También evidenció el papel del cabello como elemento central en la construcción de identidades y legitimidades. Los objetos confeccionados con estos mechones, desde colgantes hasta pelucas, representaron tanto lazos personales como afirmaciones de poder en una sociedad estructurada en torno a la imagen.

Durante los siglos XVII y XVIII, las transformaciones políticas y culturales de Europa dejaron clara la importancia del cabello real. Los cabellos conservaron, en muchas ocasiones, el prestigio y el magnetismo de la realeza mejor que cualquier retrato o documento. Su pervivencia en objetos íntimos, en la moda y en las disputas sociales demuestra cómo una parte aparentemente trivial del cuerpo humano se erigió en símbolo trascendental del poder y la memoria colectiva.

Temas Relacionados

Cabello realCarlos IIsabel EstuardoLuis XIVFranciaInglaterraMonarquíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La historia de Marthe Gautier: la científica que descubrió la trisomía 21, enfrentó prejuicios y luchó por el reconocimiento de su legado

Su aporte fue fundamental para identificar el origen genético del síndrome de Down, pero durante años la autoría quedó en manos de colegas varones. Cómo su trayectoria reveló los obstáculos de género presentes en la ciencia y la importancia de reivindicar su mérito a través del tiempo

La historia de Marthe Gautier:

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine

El accidente ocurrido en 2010 dejó una huella irreversible en el ecosistema marino, provocó pérdidas humanas, una crisis social y económica. Años más tarde, fue retratado en una película que dio visibilidad global a la magnitud del desastre

Una explosión, un derrame masivo

Cuál es el origen de los propósitos de Año Nuevo

La tradición tiene raíces en la antigua Babilonia. Comenzaron como promesas sagradas y colectivas que, tras siglos de transformaciones, siguen marcando el inicio de cada año en todo el mundo

Cuál es el origen de

El día que nunca existió: el país que se fue a dormir un 29 de diciembre y se despertó un 31 para ampliar acuerdos comerciales

El 30 de diciembre de 2011 no figura en la historia de la isla Samoa. Mientras el resto del mundo vivía un viernes corriente, el pequeño archipiélago del Pacífico decidió saltar un día entero para alinearse con sus socios comerciales

El día que nunca existió:

Un teatro convertido en un infierno: la chispa en un cortinado que provocó la muerte de 602 espectadores de una obra infantil

Más de 1.500 personas abarrotaban la sala del teatro Iroquois, el más moderno de Chicago, para asistir a la matinée de Barbazul cuando estalló un incendio que se convirtió en trampa mortal por las casi inexistentes medidas de seguridad. La mayoría de los muertos fueron mujeres y niños. El alcalde que perdió su carrera política, el periodista que se hizo famoso con la primicia y la leyenda de los fantasmas de las víctimas que aparecen en el Callejón de los Muertos

Un teatro convertido en un
DEPORTES
Cristiano Ronaldo, a un paso

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

El Aston Villa del Dibu Martínez perdió 4-1 contra Arsenal y se alejó de la cima de la Premier League

Tras el caso Scarlato en River Plate, la AFA dejará de convocar a juveniles que se vayan al exterior por patria potestad

Otra estupenda actuación de Enzo Fernández en Chelsea: marcó un golazo y tuvo un “gesto de campeón del mundo” con un niño

“Espectaculares” maniobras y una peculiar respuesta tras lograr el trofeo: el detrás de escena de la carrera de kartings que ganó Scaloni

TELESHOW
Nicole Neumann desafió a Fabián

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

La intimidad del regreso de la China Suárez y Mauro Icardi a Turquía, donde los esperaba la nieve

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

El álbum de Jimena Barón de vacaciones y en familia en Quequén: “Gracias a Dios por este equipo que tanto soñé”

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la frase “conócete

Por qué la frase “conócete a ti mismo” de Tales de Mileto impacta en la vida moderna y la era digital

Bolivia registró una caída del 50% en el consumo interno de diésel tras el fin del subsidio a los combustibles

¿Por qué desaparecieron los “hobbits” de Flores hace 60.000 años? Un estudio resuelve el enigma

Crearon un mapa que revela dónde las olas de calor ponen en jaque al corazón en Argentina

Una explosión, un derrame masivo y 11 muertos: la trágica historia de Deepwater Horizon, el desastre ambiental que marcó al Golfo de México y el cine