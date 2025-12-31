Poder, moda y lealtades ocultas: el sorprendente poder del cabello real en la historia europea

Isabel, reina de Bohemia de Michiel Jansz. La costumbre de conservar cabellos reales evidenció el papel del cabello en la construcción de identidades y legitimidades monárquicas (Wikimedia Commons)

Durante los siglos XVII y XVIII, los cabellos cortados de monarcas europeos se convirtieron en objetos cargados de significado político, social y afectivo. En retratos de figuras como Isabel Estuardo, reina de Bohemia, es posible observar la presencia de estos mechones preciosos. La tradición de conservar y portar cabellos reales reflejó tanto la devoción personal como las alianzas familiares y las luchas por el poder. Este fenómeno se manifestó principalmente en Inglaterra y Francia, donde la moda, la política y lo personal se entrelazaron de maneras insospechadas.

Estos cabellos y peinados se exhibían de forma visible, muchas veces como joyas, para expresar vínculos familiares y lealtades políticas. Por ejemplo, Isabel de Bohemia portaba un trenzado oscuro perteneciente a su hermano, Carlos I de Inglaterra, en distintos retratos y ocasiones públicas. Según el análisis histórico, este mechón representaba la esperanza y la dependencia política de la reina exiliada hacia su hermano, en un contexto de alianzas precarias.

De acuerdo con JSTOR Daily, Carlos I también lucía una versión estilizada de la moda de los “lovelocks”, rizos largos y asimétricos que simbolizaban devoción sentimental y se usaban sobre el hombro izquierdo, hacia el corazón.

Carlos I (1600-1649). Los peinados y joyas con cabellos reales expresaron vínculos familiares y disputas de poder en Inglaterra y Francia (Wikimedia Commons)

La tendencia tuvo eco entre la nobleza inglesa, popularizada visualmente en retratos de Anthony van Dyck o niños reales como el príncipe Carlos. Este estilo se convirtió en un emblema de identidad y, poco después, en el centro de una contienda ideológica.

El cabello como campo de batalla simbólico

El “lovelock” adquirió connotaciones políticas durante los años de enfrentamiento entre realistas y parlamentarios. Según diversos testimonios históricos, los partidarios del rey adoptaban rizos exuberantes en señal de apoyo a la Corona, mientras que los parlamentarios optaban por cortes de cabello extremadamente cortos, provocando el apodo “Roundheads”.

De acuerdo con JSTOR Daily, la disputa sobre peinados se transformó en reflejo visible de posturas opuestas respecto a la monarquía absoluta.

Carlos I. El cabello de monarcas como Isabel Estuardo y Carlos I de Inglaterra se convirtió en símbolo de lealtad y esperanza política (WIkimedia)

El escritor puritano William Prynne criticó la costumbre en su tratado “The Unloveliness of Love-Locks”, relatando historias sobre la relación del cabello largo con tentaciones diabólicas. Estas tensiones alcanzaron su clímax con la guerra civil inglesa, durante la cual la apariencia de los sujetos denotaba directamente afiliaciones políticas.

Tras la ejecución de Carlos I, sus seguidores transformaron los restos del monarca en reliquias personales. De acuerdo con las crónicas recogidas por JSTOR Daily, se conservaron mechones de su cabello en anillos y amuletos, protegidos con fragmentos de cristal. Estos objetos perpetuaron la imagen martirizada del rey entre los partidarios de la monarquía derrotada. La costumbre de portar cabellos reales, cargados de simbolismo, se prolongó durante generaciones.

En Francia, durante el gobierno de Luis XIV, el uso del cabello y las pelucas alcanzó nuevas dimensiones. El rey y su peluquero, George Binet, impusieron estilos monumentales hechos con el cabello recolectado de decenas de sirvientes y campesinos.

La moda de los mechones reales en Europa del siglo XVII y XVIII reflejó alianzas políticas y afectos en las cortes monárquicas (Wikimedia)

Según registros históricos, la práctica de utilizar amplias pelucas como símbolo de poder social y político llegó a definir la cultura de la corte. Los tocados y pelucas de hasta 60 centímetros de altura dominaban los salones, albergando incluso figuras decorativas en miniatura.

La obsesión por el cabello no se redujo a la vida de los monarcas. En 1813, aproximadamente un siglo y medio después de la ejecución de Carlos I, pidió exhumar el cuerpo de su antepasado durante reformas en la Capilla de St. George, en Windsor.

De acuerdo con documentos oficiales, aún se observaba el corte realizado en la parte posterior de la cabeza del rey, donde sus seguidores habían tomado mechones tras su muerte. Jorge IV conservó parte del cabello y luego clausuró el ataúd, asegurando que esos restos pasarían a formar parte de la colección real.

La costumbre de conservar cabellos monárquicos no solo preservó la memoria de sus portadores. También evidenció el papel del cabello como elemento central en la construcción de identidades y legitimidades. Los objetos confeccionados con estos mechones, desde colgantes hasta pelucas, representaron tanto lazos personales como afirmaciones de poder en una sociedad estructurada en torno a la imagen.

Durante los siglos XVII y XVIII, las transformaciones políticas y culturales de Europa dejaron clara la importancia del cabello real. Los cabellos conservaron, en muchas ocasiones, el prestigio y el magnetismo de la realeza mejor que cualquier retrato o documento. Su pervivencia en objetos íntimos, en la moda y en las disputas sociales demuestra cómo una parte aparentemente trivial del cuerpo humano se erigió en símbolo trascendental del poder y la memoria colectiva.