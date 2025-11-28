La insólita vida de Ned Kelly: el “forajido” que desafió al Imperio Británico y creó un mito australiano

Ned Kelly, el forajido australiano más famoso, desafió al Imperio Británico y se convirtió en mito nacional

Ned Kelly, reconocido como el forajido australiano más célebre, emergió en el siglo XIX y desafió abiertamente a la autoridad colonial británica, convirtiéndose en un mito nacional.

Nacido en la pobreza, hijo de inmigrantes irlandeses en Victoria, su vida estuvo marcada por la persecución policial y la rebelión, condiciones que lo transformaron en un símbolo de resistencia para generaciones posteriores, como documenta Historia National Geographic.

La historia de Ned Kelly comienza en diciembre de 1854, cerca de Beveridge, Victoria, donde nació en una familia irlandesa empobrecida. Tras la muerte de su padre, la familia se mudó al noreste de Victoria, una región donde pequeños agricultores irlandeses sufrían presiones de grandes terratenientes y una policía colonial caracterizada por su dureza.

La infancia de Ned Kelly estuvo marcada por la pobreza, la persecución policial y la discriminación contra inmigrantes irlandeses en Victoria

Décadas más tarde, la Royal Commission into the Police Force of Victoria (1881) reconoció irregularidades y abusos policiales, destacando la conflictividad social que rodeó la infancia y juventud de Kelly.

Desde 1869, la relación entre la familia Kelly y la policía se intensificó. A los catorce14 años, Ned ya figuraba en informes oficiales como asociado al bushranger Harry Power, lo que provocó una vigilancia permanente sobre su familia.

Durante su adolescencia, fue detenido en varias ocasiones, incluyendo una condena por recibir un caballo robado y diversos altercados con agentes. Estos episodios consolidaron la imagen de la familia Kelly como objetivo prioritario de la policía, según archivos respaldados por Historia National Geographic.

El conflicto entre la familia Kelly y la policía colonial de Victoria derivó en abusos e irregularidades reconocidos por la Royal Commission de 1881

El punto de inflexión se produjo el 11 de abril de 1878, cuando el agente Alexander Fitzpatrick acudió a la casa de los Kelly para detener a Dan, el hermano menor. La versión oficial sostiene que Fitzpatrick fue atacado y herido por Ned Kelly, aunque testimonios recogidos por la Royal Commission pusieron en duda la conducta del agente y la veracidad del relato. Este incidente precipitó el conflicto.

En octubre de ese año, tres policías enviados a capturar a la banda Kelly murieron en un enfrentamiento en Stringybark Creek, lo que llevó al Parlamento de Victoria a declarar a los miembros de la banda como “outlaws”, permitiendo su captura o muerte sin garantías legales habituales. Este estatus legal excepcional evidenció la gravedad del conflicto político y social que rodeaba a Kelly.

El ascenso del mito: la “Jerilderie Letter” y la armadura como símbolo

Entre diciembre de 1878 y febrero de 1879, la banda Kelly cometió asaltos a bancos en Euroa y Jerilderie. En Jerilderie, Ned Kelly dictó la célebre “Jerilderie Letter”, un manifiesto de casi 8.000 palabras en el que denunció la corrupción policial y la persecución a los pequeños agricultores irlandeses.

La “Jerilderie Letter” de Ned Kelly denunció la corrupción policial y la opresión a pequeños agricultores irlandeses en la Australia colonial

El manuscrito, conservado en la State Library of Victoria, es una fuente primaria fundamental del periodo colonial australiano y refleja el pensamiento político de Kelly, así como su visión del conflicto. Historia National Geographic resalta la carta como testimonio clave para comprender la dimensión política de su figura.

En junio de 1880, la banda planeó un levantamiento rural que iniciaría con el descarrilamiento de un tren policial en Glenrowan. Durante el asedio final, Kelly apareció con una armadura de acero forjada con planchas de arado, imagen conservada en museos como el State Library Victoria y el Victoria Police Museum.

Tras horas de enfrentamiento, Kelly fue herido en las piernas, únicas partes expuestas, y capturado el 28 de junio. Los otros miembros de la banda murieron en el tiroteo, según la reconstrucción oficial de Historia National Geographic.

El juicio y ejecución de Ned Kelly en 1880 consolidaron su figura como leyenda, alimentando el debate sobre su papel como héroe o criminal

El juicio de Kelly se realizó en octubre de 1880 ante el juez Sir Redmond Barry. Fue condenado por el asesinato del agente Lonigan y ejecutado el 11 de noviembre de 1880 en la prisión de Melbourne. Las supuestas últimas palabras de Kelly, “Such is life”, no aparecen en fuentes oficiales y solo constan en testimonios recogidos años después, según el Victoria Police Museum.

El legado en la cultura y el debate sobre su figura

El impacto de Kelly permanece vivo en la cultura australiana. Sus restos, la armadura y las cartas integran los fondos de museos y archivos estatales. Su caso motivó la Royal Commission de 1881, que reveló incompetencia y abusos dentro de la policía de Victoria.

Museos nacionales como el National Museum of Australia subrayan que su figura fue reinterpretada de múltiples maneras, oscilando entre la imagen de héroe social y la de criminal violento.

El legado de Ned Kelly inspira arte, cine y literatura, y su imagen sigue generando debate sobre la lucha contra la opresión en Australia

La armadura y la “Jerilderie Letter” se convirtieron en piezas centrales de su legado, y su imagen inspiraron obras de arte, cine, literatura y turismo cultural, entre ellas la serie de 26 pinturas de Sidney Nolan, que consolidó su iconografía como mito nacional.

La figura de Ned Kelly refleja la compleja relación entre poder y resistencia en la Australia colonial. Su legado continúa generando debate y fascinación. Para muchas personas, Kelly simboliza la lucha contra la opresión y la injusticia, un ícono que trasciende su época y país de origen.