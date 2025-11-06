Historias

La historia del consejero en adicciones que fue condenado por matar a 4 personas tras conducir ebrio en Manhattan

Daniel Hyden, quien había escrito un libro sobre la importancia de manejar sobrio, generó un fuerte repudio social. El fiscal del distrito destacó la ironía de que alguien dedicado a prevenir el abuso de sustancias causara una tragedia de esta magnitud

Daniel Hyden, autor de un
Daniel Hyden, autor de un libro sobre sobriedad, fue condenado por matar a cuatro personas tras conducir ebrio en Manhattan (Créditos:TNS/ABACA via Reuters Connect)

El 4 de julio de 2024, Nueva York fue escenario de una tragedia cuando Daniel Hyden, consejero en adicciones y autor de un libro sobre sobriedad, resultó condenado por homicidio tras provocar la muerte de cuatro personas y dejar a varias más heridas.

Hyden, quien desarrolló su carrera en la prevención del abuso de sustancias, conducía ebrio y a alta velocidad en Corlears Hook Park, en el Lower East Side de Manhattan. La paradoja de que alguien tan involucrado en la lucha contra las adicciones terminara causando un accidente mortal bajo los efectos del alcohol desató un intenso debate sobre los límites de la prevención y la responsabilidad individual en celebraciones masivas, según People.

La noche del accidente y el veredicto judicial

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, Hyden, de 46 años, fue hallado culpable el 3 de noviembre de 2024. Tras un juicio sin jurado de dos semanas, la jueza April A. Newbauer lo declaró culpable de 12 cargos, entre ellos homicidio en segundo grado y agresión con agravantes.

Durante el accidente, Hyden, quien manejaba una camioneta Ford F-150, ignoró una señal de alto, cruzó una intersección a 63 km/h (39 mph) y atravesó una zona de construcción a 87 km/h (54 mph), hasta romper una valla metálica y embestir a un grupo de personas que celebraban el Día de la Independencia en el parque.

La Fiscalía de Manhattan destacó
La Fiscalía de Manhattan destacó la ironía de que un experto en prevención de adicciones causara una tragedia por conducir ebrio (REUTERS/ Kent J. Edwards)

La Fiscalía afirmó que Hyden mantuvo el acelerador completamente a fondo y frenó apenas medio segundo antes del impacto. La consecuencia: cuatro personas quedaron atrapadas bajo el vehículo y otras siete resultaron heridas por el choque o los escombros, según The New York Times.

El perfil del condenado y el peso de la prevención

El caso adquiere un matiz singular por el pasado de Hyden. Su perfil en LinkedIn y lo reportado por People indican que trabajaba como consejero en adicciones y director de programas para personas sin hogar, además de haber publicado el libro The Sober Addict, donde narraba su experiencia con la sobriedad.

Durante el juicio, la Fiscalía recalcó que Hyden había advertido, en su propio libro, sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, citando un pasaje leído en la corte y recogido por The New York Times: “Era un verdadero peligro para los demás y para mí mismo cuando conducía intoxicado”. Este antecedente fue presentado como prueba de que era plenamente consciente de los riesgos de sus acciones esa noche.

Hyden, consejero en adicciones, ignoró
Hyden, consejero en adicciones, ignoró señales de tránsito y embistió a un grupo durante el 4 de julio en Nueva York (Captura de video)

Previo al siniestro, y según registros de CBS News y la Fiscalía, imágenes de la cámara corporal policial evidenciaron que Hyden intentó ingresar a una fiesta en un barco. Sin embargo, los organizadores le negaron la entrada por su evidente estado de ebriedad. A pesar de la negativa, decidió conducir, lo que resultó en el desenlace fatal.

Las víctimas y el impacto en la comunidad

Las víctimas identificadas del accidente fueron Lucille Pinkney, de 59 años; Herman Pinkney, de 38; Ana Morel, de 43; y Emily Ruiz, de 30, según The New York Times. Lucille y Herman Pinkney eran madre e hijo, relató su familiar Diamond Pickney en una campaña de GoFundMe.

Emily Ruiz
Emily Ruiz

Herman dejó a su esposa Jessica y a su hijo Jacob, ambos también heridos en el incidente. Por su parte, Emily Ruiz, madre de un niño de seis años, fue recordada en GoFundMe por su “naturaleza amorosa y corazón sincero”. Zoila Hernandez, madre de Ana Morel, declaró al New York Daily News: “Mi hija era la mejor. Tengo tres hijas y ella era como un ángel”.

Este accidente, ocurrido durante una celebración pública y con víctimas de una misma familia, intensificó el debate social en torno a la conducción bajo los efectos del alcohol y la capacidad de la prevención para evitar tragedias en grandes reuniones.

Lucille Pinkney y Herman Pinkney
Lucille Pinkney y Herman Pinkney

Las respuestas institucionales fueron inmediatas. El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., destacó en el comunicado oficial la gravedad del caso y la ironía de que alguien dedicado a prevenir el abuso de sustancias causara una tragedia de esta magnitud. The New York Times enfatizó también el impacto social del hecho, marcado por la falta de control y la decisión de conducir sin radares, ni comunicación por radio con las autoridades del parque en ese momento.

