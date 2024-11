La foto acertijo: ¿Quién es esta niña inglesa que triunfó como cantante y hoy es una famosa diseñadora?

En un posteo de Instagram la diseñadora compartió una foto de su infancia, donde ya tenía un estilo "deportivo" que nunca abandonó

La artista nació el 17 de abril de 1974 en Essex, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta. Su padre, Anthony, era ingeniero electrónico y su madre, Jacqueline, trabajaba como empleada de seguros y peluquera. La acomodada situación económica de la familia se debía, en parte, a un negocio mayorista de productos electrónicos.

Su fascinación por el mundo artístico comenzó tras ver la película musical Fame en 1980, lo que la motivó a dedicarse al mundo de la música. A partir de los ocho años, alentada por su familia, tomó clases de actuación, canto y ballet en la Jason Theatre School de Enfield, donde estudió hasta los 16. En un documental de Netflix sobre su familia, la cantante y diseñadora afirmó sentirse orgullosa de haber crecido en un entorno de “clase trabajadora”, una declaración que generó burlas por parte de su famoso esposo. Él cuestionó cómo podía considerarse de clase obrera si su padre la llevaba a la escuela en un Rolls-Royce (un automóvil cuyo precio en la década de 1980 oscilaba entre 300.000 y 500.000 dólares). Tras varias preguntas, ella admitió que ese era efectivamente el vehículo que usaba su familia en aquella época. Luego contó sobre la incomodidad que le generaba ir a la escuela en el Rolls-Royce, y que solía pedirle a su padre que no la llevara en él.

Además de un auto de lujo, vivía en una mansión. Su casa había sido originalmente un colegio que compraron sus padres en Herdfordshire y fue reformado como vivienda.

En otra publicación, la diseñadora se preguntó si estaba destinada a trabajar en un atelier

Desde joven manifestó su ambición por “llegar a ser alguien”. Ella pensó que en la escuela no era la más inteligente, ni la más linda. Pero sabía con contaba con algo, su determinación. “Iba a ser famosa y nada lo iba a impedir, ni siquiera la falta de talento”.

Pero su deseo de ser el centro de atención entró en conflicto con una situación que padecía en la escuela: era blanco de críticas por su apariencia y además, la hacían a un lado. Se daba cuenta cuando llegaban las vacaciones y nadie la buscaba.

En su adultez, en un posteo junto a su hija menor, Harper, habló del bullying sufrido en aquellos tiempos: “¡Estoy muy orgullosa de criar una hija fuerte y cariñosa! Mientras crecía, me acosaban mucho en la escuela y a menudo le digo a Harper lo importante que es ser amable y denunciar si alguna vez alguien está siendo acosado, especialmente si alguna vez hay otra niña sola en el patio de recreo, porque esa era yo una vez ¡su mami! En esta #AntiBullyingWeek es muy importante no guardar silencio si alguien está solo o está siendo acosado”.

Antes de alcanzar la fama internacional la adolescente participó en una banda llamada Persuasion, con la que incluso grabó algunas canciones. Al no encontrar un camino claro con ese proyecto, continuó presentándose en audiciones, lo que la llevó a formar parte del grupo británico que cambiaría por completo su vida.

A pesar de todo el éxito que le deparó la vida, las heridas de la infancia y adolescencia nunca terminaron de cerrar. En su biografía, la diseñadora recordó con desagrado a aquellas compañeras de escuela que la habían maltratado. “Todas las estúpidas de mi colegio, las chicas que me insultaban, empezaron a decir que habían sido amigas mías. Me preguntaba si recordarían la verdad o si se habían olvidado ya de todas las cosas que me habían hecho y dicho, porque yo no las había olvidado. Nunca las olvidaré”.

Respuesta: la niña de la foto es Victoria Adams, también conocida con su apellido de casada, Beckham