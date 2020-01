Otra caso: se adjudicó los méritos de los premios que Quentin Tarantino está ganando por el guión de Érase una vez en Hollywood por un pleito que entabló (y ganó) contra Alan Ball, otro guionista ganador del Oscar por Belleza Americana y creador de Six Feet Under. Tarantino se quejaba de que no podía trabajar porque las cotorras y otras aves que Ball tenía en su casa no lo dejaban concentrar en la escritura. Tarantino, gracias a la intervención de Singer triunfó en ese caso de problemas de vecindad.